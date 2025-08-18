Home News Star-News

Judith Rakers: So schmuggelte sie absurde Wörter in ihre Show

Geheime Challenge

Judith Rakers enthüllt kurioses ‚3nach9‘-Spiel mit Giovanni di Lorenzo!

18.08.2025, 12.43 Uhr
von Gianluca Reucher
Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo spielten in "3nach9" ein geheimes Spiel, bei dem sie unpassende Wörter in Interviews einfügten. Auch Ariana Baborie kennt das Spiel aus ihrer Radiozeit.
Judith Rakers
Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo moderieren seit knapp 15 Jahren gemeinsam "3nach9" - und haben sich schon mal den ein oder anderen heimlichen Gag erlaubt.  Fotoquelle: Radio Bremen/Matthias Hornung

Digga, Schere, checkst du, das crazy – das sind einige der Begriffe, die zum Jugendwort des Jahres 2025 gewählt werden können. Judith Rakers und Ariana Baborie gestehen in der neusten Folge ihres Podcasts "Baborie & Rakers", dass sie von den insgesamt zehn Begriffen immerhin rund die Hälfte kennen. Als sich die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin vornimmt, ein paar der Wörter mal komplett unpassend in ihrem gewöhnlichen Alltag verwenden zu wollen, fällt ihr ein kurioses Spiel ein, dass sie einst in dem Talkshow-Format "3nach9" probiert hat.

Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo: Heimliche Herausforderungen

Judith Rakers bildet bereits seit 2010 gemeinsam mit Giovanni di Lorenzo das Moderationsduo der Kult-Sendung – und hat in dieser Zeit wohl auch schon den ein oder anderen heimlichen Gag in ihren Job mit einfließen lassen. So erzählt sie im Podcast-Gespräch mit Ariana Baborie, dass sie sich schon mal kurz vor der Aufzeichnung von "3nach9" mit ihrem Kollegen ein Wort überlegt habe, "was wir sagen wollen, was so gar nicht passt in die ganzen Interviews. Aber was wir einfach unterbringen wollen".

Die Journalistin nennt ein Beispiel: "Du hast irgendwie tolle Gäste da – Schauspieler, Politiker, Menschen, die Bücher geschrieben haben – und verabredest dich dazu, dass du als Moderator irgendwie das Wort 'Bohrmaschine' unterbringst. Und dann musst du versuchen, in der Sendung irgendwo dieses Wort unterzubringen, was natürlich dann ganz lustig ist."

Derzeit beliebt:
>>Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa geben Trennung bekannt!
>>Kurz nach Hochzeit: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie
>>"Wunderschön!": Alle Fakten zur beliebten WDR-Reisesendung!
>>Aus Versehen ans Date geschickt: Judith Rakers’ Unterwäsche-Fauxpas!

"Sonst denken die Zuschauer ja irgendwann, wir sind bescheuert"

Dieses amüsante Spielchen hätten sie und Giovanni di Lorenzo aber nur in zwei Folgen vor vielen Jahren mal gemacht, "weil wir dachten, sonst denken die Zuschauer ja irgendwann, wir sind bescheuert", berichtet Judith Rakers weiter. Die Moderatorin fügt an: "Wir haben dann wieder damit aufgehört, bevor es sich zu einem Tick entwickeln konnte."

Das Spiel kennt auch Ariana Baborie, wie sie zugibt: "Ich habe das auch mal gemacht, als ich beim Radio gearbeitet habe. Da habe ich mit Freunden immer so diese Wette gehabt, dass sie mir morgens Begriffe geschickt haben, die ich im Wetterbericht einbringen musste." Das seien dann Wörter wie "Nassrasierer" gewesen, so die Moderatorin.

Stars mit Blut an den Händen: Diese Promis wurden zu Mördern!
Berühmtheiten stehen im Rampenlicht, doch hinter der glamourösen Fassade verbergen sich oft tragische und schockierende Geschichten. Einige Stars wurden zu Mördern und schockierten die Welt mit ihren Verbrechen. Von ehemaligen First Ladies bis hin zu Hollywood-Ikonen – ihre Taten erschüttern bis heute.
Bizarre Experimente, Eifersucht oder Wahn
Mörderische Promis! Diese Stars haben einen Menschen getötet!

Geheime Challenge, die der Co-Moderator nicht bemerken darf

"Das war ein lustiges Spiel, weil ich das natürlich so machen musste, dass mein Co-Moderator das nicht gemerkt hat und meine Freunde haben sich natürlich einen Ast abgelacht, wenn die dann da reingehört haben und ich dann irgendwie gesagt habe: 'Heute 25 Grad, das ist schon richtig warm im April. Da kann man sich ja im Park an einen Baum setzen in einer kurzen Hose und das schöne Wetter genießen. Sollte man allerdings daran denken, mit einem Nassrasierer die Beine dann zu rasieren.'"

"Es war, glaube ich, verstörend für alle Beteiligten, aber es hat Spaß gemacht", erzählt Ariana Baborie. Judith Rakers lacht: "Da kommen ja auch lustige Sachen dabei raus. Man kann das ja auch benutzen, um irgendwie noch mal ein bisschen Überraschung reinzubringen in das Ganze."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

So nah war Evelyn Burdecki "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny wirklich!
Burdeckis Tanzabenteuer
Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"
Giovanni und Jana Ina Zarrella: Ihr Sohn auf dem Weg zum Fußball-Profi!
Stolzer Schlagerstar
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Ihre gemeinsame Leidenschaft!
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
„Wie die Arche Noah“ – Judith Rakers über ihr neues Leben auf Rügen
Inselidylle
Judith Rakers am Strand
Tom Kaulitz ist wütend nach Berichterstattung über Frau Heidi Klum
Age Shaming?
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Taylor Swift und Travis Kelce: Einblicke in ihre Beziehung
"Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist..."
Travis Kelce und Taylor Swift
Taylor Swift kündigt neues Album an: Das ist ihr 12. Studio-Album!
Neues Album
Taylor Swift in orangenem Bodysuit auf der Bühne.
Judith Rakers: Wie ein Interview ihr Leben komplett veränderte
Leben auf Rügen
Judith Rakers
6 erstaunliche Fakten über Sandra Maischberger
Sex-Show, Schnorrerin, Ehegeheimnis
Seit 2003 moderiert Sandra Maischberger ihre Talkshow im Ersten.
Millionärin kauft Plattenbau: Mels Reise in die Vergangenheit
"Mels Block"
Caro Cult im Interview
Deutschland im Digitalisierungsrückstand: Eine Schockierende Bilanz
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Wenders: Der Mann, der Hollywood den Rücken kehrte
"Wim Wenders: Der ewig Suchende"
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Spektakuläre Krimi-Fortsetzung: Staatsanwältin gegen Clans
"Die Jägerin – Riskante Sicherheit"
"Die Jägerin - Riskante Sicherheit"
ARD-Doku enthüllt: Felix Brychs überraschendes Geständnis
Schiedsrichter-Doku
Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Stars mit Blut an den Händen: Diese Promis wurden zu Mördern!
Bizarre Experimente, Eifersucht oder Wahn
Mörderische Promis! Diese Stars haben einen Menschen getötet!
Tatort: Diese Kommissare verdienen Millionen – andere fast nichts
Gehälter im Vergleich
Die "Tatort"-Kommissare und Kommissarinnen können sich über ein ordentliches Gehalt für ihre TV-Ermittlungsarbeit freuen. Wer bekommt wie viel Geld? Hier ein Überblick.
Er war liiert: So verliebten sich Jan Josef Liefers und Anna Loos
25 Jahre zusammen
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
Der emotionale Abschied von Wenders an Pina
"Pina – Ein Film von Wim Wenders"
Pina - Ein Film von Wim Wenders
Frida Kahlo: Die unsterbliche Künstlerin
"Terra X: Giganten der Kunst: Frida Kahlo"
Giganten der Kunst: Frida Kahlo
Wird der Junge seine Familie verraten?
"Tatort: Zerrissen"
"Tatort: Zerrissen"
Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
Das verdienen die Stars
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig
Ein fahrender Philosoph
"Tage mit Naadirah"
"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": So gut war der Selbstfindungs-Film
Mit Ronja Rath
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Der Franz-Beckenbauer-Supercup
"ran Fußball: Franz-Beckenbauer-Supercup – VfB Stuttgart – FC Bayern München"
FC Bayern München - VfB Stuttgart
Revolution der Nachbarschaft: Wie Städte wieder Gemeinschaft leben
"plan b: Auf gute Nachbarschaft"
plan b: Auf gute Nachbarschaft
Deutschlands Hit-Show feiert Jubiläum am Wörthersee!
"Starnacht am Wörthersee"
"Starnacht am Wörther See"
Dieser Pferdefilm bricht alle Klischees!
"Mein wildes Herz – Alles auf Sieg"
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"