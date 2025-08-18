Judith Rakers: So schmuggelte sie absurde Wörter in ihre Show

Digga, Schere, checkst du, das crazy – das sind einige der Begriffe, die zum Jugendwort des Jahres 2025 gewählt werden können. Judith Rakers und Ariana Baborie gestehen in der neusten Folge ihres Podcasts "Baborie & Rakers", dass sie von den insgesamt zehn Begriffen immerhin rund die Hälfte kennen. Als sich die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin vornimmt, ein paar der Wörter mal komplett unpassend in ihrem gewöhnlichen Alltag verwenden zu wollen, fällt ihr ein kurioses Spiel ein, dass sie einst in dem Talkshow-Format "3nach9" probiert hat.

Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo: Heimliche Herausforderungen Judith Rakers bildet bereits seit 2010 gemeinsam mit Giovanni di Lorenzo das Moderationsduo der Kult-Sendung – und hat in dieser Zeit wohl auch schon den ein oder anderen heimlichen Gag in ihren Job mit einfließen lassen. So erzählt sie im Podcast-Gespräch mit Ariana Baborie, dass sie sich schon mal kurz vor der Aufzeichnung von "3nach9" mit ihrem Kollegen ein Wort überlegt habe, "was wir sagen wollen, was so gar nicht passt in die ganzen Interviews. Aber was wir einfach unterbringen wollen".

Die Journalistin nennt ein Beispiel: "Du hast irgendwie tolle Gäste da – Schauspieler, Politiker, Menschen, die Bücher geschrieben haben – und verabredest dich dazu, dass du als Moderator irgendwie das Wort 'Bohrmaschine' unterbringst. Und dann musst du versuchen, in der Sendung irgendwo dieses Wort unterzubringen, was natürlich dann ganz lustig ist."

"Sonst denken die Zuschauer ja irgendwann, wir sind bescheuert" Dieses amüsante Spielchen hätten sie und Giovanni di Lorenzo aber nur in zwei Folgen vor vielen Jahren mal gemacht, "weil wir dachten, sonst denken die Zuschauer ja irgendwann, wir sind bescheuert", berichtet Judith Rakers weiter. Die Moderatorin fügt an: "Wir haben dann wieder damit aufgehört, bevor es sich zu einem Tick entwickeln konnte."

Das Spiel kennt auch Ariana Baborie, wie sie zugibt: "Ich habe das auch mal gemacht, als ich beim Radio gearbeitet habe. Da habe ich mit Freunden immer so diese Wette gehabt, dass sie mir morgens Begriffe geschickt haben, die ich im Wetterbericht einbringen musste." Das seien dann Wörter wie "Nassrasierer" gewesen, so die Moderatorin.

Geheime Challenge, die der Co-Moderator nicht bemerken darf "Das war ein lustiges Spiel, weil ich das natürlich so machen musste, dass mein Co-Moderator das nicht gemerkt hat und meine Freunde haben sich natürlich einen Ast abgelacht, wenn die dann da reingehört haben und ich dann irgendwie gesagt habe: 'Heute 25 Grad, das ist schon richtig warm im April. Da kann man sich ja im Park an einen Baum setzen in einer kurzen Hose und das schöne Wetter genießen. Sollte man allerdings daran denken, mit einem Nassrasierer die Beine dann zu rasieren.'"

"Es war, glaube ich, verstörend für alle Beteiligten, aber es hat Spaß gemacht", erzählt Ariana Baborie. Judith Rakers lacht: "Da kommen ja auch lustige Sachen dabei raus. Man kann das ja auch benutzen, um irgendwie noch mal ein bisschen Überraschung reinzubringen in das Ganze."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!