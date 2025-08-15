Home News TV-News

"Wunderschön!": Alle Fakten zur beliebten WDR-Reisesendung!

Urlaubsfeeling im TV

„Wunderschön!“: Spannende Fakten zur beliebten Reisesendung im WDR

15.08.2025, 13.33 Uhr
von Alexander Kords
Seit 2008 begeistert "Wunderschön!" im WDR Zuschauer mit faszinierenden Reisezielen weltweit. Erfahre mehr über die Moderatoren und den Kult um den roten Rucksack.
Bei "Wunderschön!" werden die Zuschauer an herrliche Orte mitgenommen. Moderator Stefan Pinnow war mit Guide Sanni Diesner unterwegs. Der Weg führte ihn entlang der Lahn -. Von Marburg bis zum Rhein.
Bei "Wunderschön!" werden die Zuschauer an herrliche Orte mitgenommen. Moderator Stefan Pinnow war mit Guide Sanni Diesner unterwegs. Der Weg führte ihn entlang der Lahn -. Von Marburg bis zum Rhein.  Fotoquelle: © WDR/Richard Hofer

Nicht nur in den Sommermonaten versetzen sich viele Menschen gerne gedanklich in die Ferne. Reisesendungen nähren die Sehnsucht nach wunderschönen Urlaubsorten. Zu den beliebtesten Formaten im deutschen Fernsehen gehört die WDR-Produktion „Wunderschön!“, die bereits seit fast drei Jahrzehnten zu sehen ist. Alles zur langlebigen Sendung, die Fernweh weckt, erfährst du hier.

Erfolgreiche Premiere des Vorgänger-Formates im Oktober 1999

Die erste Ausgabe von „Wunderschön!“ zeigte der WDR im März 2008. Doch das Format gibt es schon deutlich länger. Schon im Oktober 1999 lief auf dem Sender die Premiere von „Wunderschönes NRW“. Die von Bernd Müller präsentierte Sendung machte den Zuschauern zahlreiche sehenswerte Orte in Nordrhein-Westfalen schmackhaft. Obwohl Müller im Juli 2005 in Rente ging, moderierte er die Sendung weiterhin. Erst gut zwei Jahre später, im Dezember 2007, verabschiedete er sich mit der 50. Ausgabe von „Wunderschönes NRW“ von seinen Zuschauern.

Stetige Anpassung des beliebten Sehnsucht-Formates

Neben „Wunderschönes NRW“ nahm der WDR im Jahr 2004 eine weitere Reisesendung ins Programm: „Wunderschönes …“ hatte ein ähnliches Konzept, fasste sein Einzugsgebiet jedoch deutlich weiter. Denn neben Nordrhein-Westfalen bereisten die Macher auch andere Regionen Deutschlands sowie Länder in aller Welt. So entstanden etwa Ausgaben auf Teneriffa, Ibiza und Rügen sowie in Venedig, der Toskana, Sachsen, Berlin und der Südtürkei. Zudem wurde „Wunderschönes …“ nicht von Bernd Müller präsentiert, sondern von Tamina Kallert. Sie behielt die Moderation inne, als der Sender 2008 das Konzept der Sendung auffrischte und sie in „Wunderschön!“ umbenannte.

Derzeit beliebt:
>>„Marcel war anders“: Kritik an TV-Darstellung in „Aktenzeichen XY... ungelöst“
>>Aus Versehen ans Date geschickt: Judith Rakers’ Unterwäsche-Fauxpas!
>>Caro Cult im Interview: "Frauen haben genauso ein Recht darauf, wütend und laut zu sein"
>>Judith Rakers verrät: Darum ist Rügen jetzt ihr Paradies

Diese Moderatoren führten schon durch das Programm

Von März 2008 bis Juli 2009 war Tamina Kallert die einzige Moderatorin von „Wunderschön!“. Dann unterzog der WDR auch diesen Aspekt einer Auffrischung. Bis Juni 2011 wechselte sich Kallert mit Stefan Pinnow ab. Für die Highlight-Sendung Ende 2010 standen die beiden sogar gemeinsam vor der Kamera. Seit Juli 2011 wird „Wunderschön!“ von einem sich abwechselnden Team aus Moderatoren präsentiert. Neben Kallert gehören dazu Daniel Aßmann, Judith Rakers und Ramon Babazadeh. Stefan Pinnow schied 2019 aus. Teil des Teams war zeitweise auch Marco Schreyl, der von 2016 bis 2020 neun Sendungen moderierte.

„Wie die Arche Noah“ – Judith Rakers über ihr neues Leben auf Rügen
Judith Rakers hat sich nach fast zwei Jahrzehnten bei der Tagesschau für ein Leben auf der Insel Rügen entschieden, wo sie sich auf Homefarming, Kinderbücher und das Genießen der Natur konzentriert.
Inselidylle
Judith Rakers am Strand

Deshalb wird auf die Verlosung des Kult-Objektes mittlerweile verzichtet

So unterschiedlich die Reiseziele auch sind, die bei „Wunderschön!“ gezeigt werden: Ein Element zieht sich wie ein roter Faden durch jede Sendung. Auf ihrer Reise füllten die Moderatoren in vielen Ausgaben einen roten Rucksack mit Mitbringseln aus den Orten, die sie besucht haben. Am Ende jeder Sendung wurde der gefüllte Rucksack dann verlost. Allerdings ist dieser Aspekt mittlerweile aus der Show verschwunden. Denn die Redaktion hielt eine Verlosung angesichts der vielen Wiederholungen und der Streaming-Ausstrahlung der Sendung für nicht mehr zeitgemäß. Immerhin tragen die Moderatoren auf ihren Reisen nach wie vor oft einen roten Rucksack auf dem Rücken.

Die Sendetermine der Folgen

Derzeit produziert der WDR rund 20 Ausgaben von „Wunderschön!“ pro Jahr. Sie werden unregelmäßig ausgestrahlt. Lediglich der Wochentag, die Uhrzeit und der Sender stehen bei einer Erstausstrahlung fest: Wenn eine Sendung läuft, dann tut sie das am Sonntag ab 20:15 Uhr im WDR. Wiederholungen sind aber auch auf anderen Dritten Sendern wie dem Hessischen, dem Südwestdeutschen und dem Saarländischen Rundfunk zu sehen. Außerdem zeigt der Spartensender ARD alpha jede Woche mehrere Wiederholungen von „Wunderschön!“. Darüber hinaus können alle erstmalig ausgestrahlten Ausgaben ein Jahr lang in der Mediathek vom WDR gestreamt werden.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Judith Rakers: Wie ein Interview ihr Leben komplett veränderte
Leben auf Rügen
Judith Rakers
Louis Klamroth mit neuer Show – “Press Play” exklusiv in der ARD-Mediathek
Neue Politik-Show
Louis Klamroth
Brandanschlag auf die Maus: Deutschland zeigt Herz
Maus-Solidarität
Die Sendung mit der Maus
Judith Rakers' neues Zuhause auf Rügen: Einweihungsparty mit Erinnerungen
Judith Rakers' Umzug
Judith Rakers
Judith Rakers nach Kritik an Umzugsplänen: "Armutszeugnis für unsere Gesellschaft"
Gesellschaftskritik
Judith Rakers
Florian Silbereisen muss gegen Andy Borg antreten!
TV-Duell der Schlagerstars
Florian Silbereisen und Andy Borg umarmen sich auf der Bühne
Judith Rakers musste Redaktion um Gefallen bitten
"Das ist das erste Mal seit 25 Jahren Fernsehen"
Judith Rakers
Melita Norwood: Die Frau, die den KGB unterstützte
"Geheimnis eines Lebens"
"Geheimnis eines Lebens"
Bettina Böttinger schließt die Firma, die den "Kölner Treff" produziert
Ende einer Ära
Bettina Böttinger
Zwischen Babys, Bauch und Burnout: Karoline Herfurths "Wunderschön" läuft wieder
"Wunderschön"
"Wunderschön"
Diese Highlights erwarten dich bei der Starnacht am Wörthersee
Musikshow
"Starnacht am Wörther See"
Neue DVD-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force" und "Niki de Saint Phalle"
DVD-Highlights
Passenger
True-Crime-Sensation: Der Fall Amanda Knox als Serie
Justizdrama
The Twisted Tale of Amanda Knox
Caro Cult über die Gehälter im Filmbusiness: "Frauen verdienen oft ein Drittel weniger"
Gleichberechtigung
Caro Cult im Interview
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont
Nach "Das Kanu des Manitu": Folgt die Fortsetzung der Fortsetzung?
Neuer Film?
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig
Start der zweiten Staffel von "Love Island VIP": Das ist der vollständige Cast!
Auf RTLZWEI
Von Dschungelkönig bis GNTM-Teilnehmer: Dieser Cast verspricht heiße Flirts, Temperament und jede Menge Drama!
Tabakindustrie enthüllt: Wie "Vapen" junge Raucher anlockt
"heute-show spezial"
heute-show spezial
Die verbotenen Ausflüge der Naadirah: Ein Drama voller Brisanz
"Tage mit Naadirah"
"Tage mit Naadirah"
Maria auf der Suche nach Freiheit: Ein Roadmovie der besonderen Art
"Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag"
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
DFB-Pokal-Auftakt auf der Alm: Muss Bremen zittern?
"sportstudio live – DFB-Pokal, 1. Runde: Arminia Bielefeld – Werder Bremen"
Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen
Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
Endlich Klarheit
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Andrea Kiewel ungewöhnlich privat: Das ist ihr Verlobter
Vierte Ehe für die "Fernsehgarten"-Moderatorin
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!
Serien-Fortsetzung
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Andrea "Kiwi" Kiewel ist mit einem israelischen Ingenieur und Reservisten verlobt.