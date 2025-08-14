Home News TV-News

TV-Koch wird nass! Nelson Müller überrascht im „Fernsehgarten“

Panne im Live-TV

Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller

14.08.2025, 09.10 Uhr
von Anja Kratz
Im „ZDF-Fernsehgarten“ sorgte Nelson Müller für einen unerwarteten Lacher, als er plötzlich im Pool landete. So reagierte Andrea Kiewel auf die lustige Szene.
TV-Koch Nelson Müller
Der TV-Koch war am vergangenen Sonntag zu Gast im ZDF-"Fernsehgarten".  Fotoquelle: ZDF/Lars Doering

Für einen unerwarteten Gag sorgte TV-Koch Nelson Müller (46) am vergangenen Sonntag im „ZDF-Fernsehgarten“. Bei einer geplanten Kanupolo-Einlage verlor er das Gleichgewicht, kippte samt Kanu kopfüber ins Wasser – und sorgte damit für schallendes Gelächter beim Publikum.

Während Andrea 'Kiwi' Kiewel (60), die sonst gerne mal selbst baden geht, diesmal trocken blieb, kämpfte Müller mit seiner Rettungsweste darum, sich wieder aus dem Becken zu retten. „Das war eigentlich für mich vorgesehen“, scherzte die Moderatorin trocken am Beckenrand.

Andrea Kiewels Gruß an "TV Total": „Ihr dürft das verwenden“
Im ZDF-Fernsehgarten wurde eine ungewöhnliche Sportdisziplin vorgestellt: die Meisterschaft im Sauna-Aufguss. Moderatorin Andrea Kiewel ahnte die Absurdität und grüßte vorsorglich TV total, um einer möglichen Parodie zuvorzukommen. Besonders der Show-Aufguss sorgte für Aufsehen und Amüsement.
Sauna-Aufguss-Weltmeisterschaft
"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel brauchte in der letzten Ausgabe der beliebten Unterhaltungsshow eine dringende Abkühlung.

Doch der starke Auftritt endete nicht mit dem unfreiwilligen Bad – im Anschluss leitete Müller souverän einen Kochwettbewerb, in dem Kandidaten um einen Platz in der Show „Küchenschlacht XXL“ am 3. September kämpften. Andrea Kiewel moderierte das Ganze mit gewohnt viel Esprit weiter.

