TV-Koch wird nass! Nelson Müller überrascht im „Fernsehgarten“

Für einen unerwarteten Gag sorgte TV-Koch Nelson Müller (46) am vergangenen Sonntag im „ZDF-Fernsehgarten“. Bei einer geplanten Kanupolo-Einlage verlor er das Gleichgewicht, kippte samt Kanu kopfüber ins Wasser – und sorgte damit für schallendes Gelächter beim Publikum.

Während Andrea 'Kiwi' Kiewel (60), die sonst gerne mal selbst baden geht, diesmal trocken blieb, kämpfte Müller mit seiner Rettungsweste darum, sich wieder aus dem Becken zu retten. „Das war eigentlich für mich vorgesehen“, scherzte die Moderatorin trocken am Beckenrand.

Doch der starke Auftritt endete nicht mit dem unfreiwilligen Bad – im Anschluss leitete Müller souverän einen Kochwettbewerb, in dem Kandidaten um einen Platz in der Show „Küchenschlacht XXL“ am 3. September kämpften. Andrea Kiewel moderierte das Ganze mit gewohnt viel Esprit weiter.