Taylor Swift und Travis Kelce: Krasse Einblicke in ihre Beziehung

Taylor Swift und Travis Kelce gelten als absolutes Traumpaar: Die Pop-Sängerin und der Football-Star der Kansas City Chiefs sind seit 2023 Jahr ein Paar, seit ihrem Bekanntwerden erregt ihre Beziehung große Aufmerksamkeit in den Medien. Swift wurde bei mehreren NFL-Spielen gesichtet, Kelce unterstützte sie im Gegenzug auf der Bühne während ihrer rekordverdächtigen "Eras"-Tour.

In einem Interview mit dem Magazin "GQ" sprach der Sportler nun über seine Beziehung zu der Musikerin. "Wenn ich mit ihr zusammen bin, fühlt es sich an, als wären wir ganz normale Menschen", erklärte der 35-Jährige. "Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist, sind wir einfach zwei Menschen, die sich leben."

Travis Kelce: Liebe zu Taylor Swift sei "ganz natürlich passiert" Dass er und Swift sich verliebt hätten, sei trotz des Medienrummels "ganz natürlich passiert", stellte Kelce klar. "Nichts, was ich jemals getan habe, war ein kontrollierter, organisierter Vorgang." Aufgrund der ähnlichen Gemüter und Einstellungen des Paares habe es "einfach irgendwie geklappt", sagte Kelce: "Wir sind zwei lebenslustige Menschen, denen es wichtig ist, jeden für das zu schätzen, was er ist. Wir teilen all diese Werte."

Erst am Dienstag hatte Taylor Swift überraschend ein neues Album angekündigt – in einer noch nicht veröffentlichten Folge von "New Heights", dem gemeinsamen Podcast von Kelce und dessen Bruder Jason. In einem von Taylor Swift geposteten Clip zur Folge ist zu sehen, wie die Sängerin ihr – noch verpixeltes – zwölftes Studioalbum hervorholt und in die Kamera hält. Eine gelungene Promo-Aktion: Das kurze Video wurde auf Instagram bislang über fünf Millionen Mal geliket.

Wann das neue Werk der Künstlerin erscheint, ist bislang unklar. Bekannt ist aber immerhin schon der Album-Titel: "The Life of a Showgirl". Womöglich gibt es weitere Details in der kompletten Podcast-Folge, die am Mittwoch erscheinen soll.

