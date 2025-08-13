Home News Star-News

Taylor Swift und Travis Kelce: Krasse Einblicke in ihre Beziehung

"Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist..."

Taylor Swift und Travis Kelce: Einblicke in ihre Beziehung

13.08.2025, 09.35 Uhr
von Franziska Wenzlick
Seit 2023 sind Taylor Swift und Travis Kelce ein Paar. In einem Interview gibt der NFL-Star intime Einblicke in ihre Beziehung und das neue Album der Sängerin.
Travis Kelce und Taylor Swift
Travis Kelce und Taylor Swift sind seit zwei Jahren ein Paar.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Patrick Smith

Taylor Swift und Travis Kelce gelten als absolutes Traumpaar: Die Pop-Sängerin und der Football-Star der Kansas City Chiefs sind seit 2023 Jahr ein Paar, seit ihrem Bekanntwerden erregt ihre Beziehung große Aufmerksamkeit in den Medien. Swift wurde bei mehreren NFL-Spielen gesichtet, Kelce unterstützte sie im Gegenzug auf der Bühne während ihrer rekordverdächtigen "Eras"-Tour.

In einem Interview mit dem Magazin "GQ" sprach der Sportler nun über seine Beziehung zu der Musikerin. "Wenn ich mit ihr zusammen bin, fühlt es sich an, als wären wir ganz normale Menschen", erklärte der 35-Jährige. "Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist, sind wir einfach zwei Menschen, die sich leben."

Travis Kelce: Liebe zu Taylor Swift sei "ganz natürlich passiert"

Dass er und Swift sich verliebt hätten, sei trotz des Medienrummels "ganz natürlich passiert", stellte Kelce klar. "Nichts, was ich jemals getan habe, war ein kontrollierter, organisierter Vorgang." Aufgrund der ähnlichen Gemüter und Einstellungen des Paares habe es "einfach irgendwie geklappt", sagte Kelce: "Wir sind zwei lebenslustige Menschen, denen es wichtig ist, jeden für das zu schätzen, was er ist. Wir teilen all diese Werte."

Taylor Swift kündigt neues Album an: Das ist ihr 12. Studio-Album!
Taylor Swift sorgt mal wieder für Herzklopfen bei ihren Fans: Mit „The Life of a Showgirl“ hat sie offiziell ihr 12. Studioalbum angekündigt – und beweist einmal mehr, dass niemand Marketing so meisterhaft beherrscht wie sie.
Neues Album
Taylor Swift in orangenem Bodysuit auf der Bühne.

Erst am Dienstag hatte Taylor Swift überraschend ein neues Album angekündigt – in einer noch nicht veröffentlichten Folge von "New Heights", dem gemeinsamen Podcast von Kelce und dessen Bruder Jason. In einem von Taylor Swift geposteten Clip zur Folge ist zu sehen, wie die Sängerin ihr – noch verpixeltes – zwölftes Studioalbum hervorholt und in die Kamera hält. Eine gelungene Promo-Aktion: Das kurze Video wurde auf Instagram bislang über fünf Millionen Mal geliket.

Wann das neue Werk der Künstlerin erscheint, ist bislang unklar. Bekannt ist aber immerhin schon der Album-Titel: "The Life of a Showgirl". Womöglich gibt es weitere Details in der kompletten Podcast-Folge, die am Mittwoch erscheinen soll.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
