Mega-Reveal: Taylor Swift kündigt "The Life of a Showgirl" an

Spannender Countdown und mysteriöse Vorfreude Alles begann mit einem Countdown auf ihrer Website, der am 12. August um 12:12 Uhr endete. Seitdem erscheinen dort Bilder von Schallplatte, Kassette und CD-Poster – doch alles ist noch hinter einem kleinen Schloss verborgen. Die Farben und der Albumname sind jedoch klar zu erkennen: ein strahlendes Orange kombiniert mit frischem Mintgrün, verziert mit dem Titel „The Life of a Showgirl“.

Podcast-Premiere mit Travis und Jason Kelce Parallel zu den Album-News gibt es auch einen besonderen Podcast-Moment: Zum ersten Mal ist Taylor zu Gast im gemeinsamen Format von ihrem Freund Travis Kelce und dessen Bruder Jason Kelce. Normalerweise sprechen die beiden dort über NFL-News, doch dieses Mal gibt es prominente Unterstützung. Die komplette Folge erscheint am Mittwoch – sowohl Swifties als auch Football-Fans sind gespannt auf weitere Insights.

Stilvoll inszenierte Album-Enthüllung Ein kleiner Clip aus der Podcast-Aufnahme ist bereits online – und sorgt für Klickrekorde. Darin zeigt Taylor eine mintgrüne Box mit orangener Schrift „T.S.“, zieht eine Schallplatte heraus (verschwommen bearbeitet) und verkündet strahlend die Album-Neuigkeit. Passend dazu trägt sie orangenen Lippenstift. Wie immer bleibt bei ihr kein Detail dem Zufall überlassen. Innerhalb einer Stunde wurde das Video über 30 Millionen Mal angesehen.

Fans sind bereit für die neue „Era“ Schon gestern postete die Social Media Seite „taylornation“ einen ersten Hinweis. Auf dem Bild von ihrer „Eras Tour“ trägt Taylor Swift ein orangenes Outfit und die Bildunterschrift lautet: „Thinking about when she said ‚See you next era‘…“, ein eindeutiger Hinweis auf ein neues Album. Seitdem drehen nicht nur die Fans durch. Auch das Empire State Building feiert auf Instagram, indem es orange angestrahlt wird und ihr einen Post widmet.

Rekorde, Rekorde, Rekorde Das Jahr 2024 war das Rekordjahr schlechthin für sie. Mit ihrer Tour hat sie wohlmöglich alle Tour-Rekorde gebrochen, die es gab. Zudem veröffentlichte sie im April ihr elftes Studioalbum „The Tortured Poets Department“, was 2024 zum meistgestreamten Album auf Spotify wurde. Außerdem war sie auf Platz eins aller KünstlerInnen mit ca. 90 Millionen HörerInnen monatlich.

Keine Zufälle – Fans auf der Jagd nach „Easter Eggs“ Nach der Ankündigung geht die nachträgliche Suche wieder los. Taylor Swift ist für ihre genialen Verstecke von Hinweisen bekannt. Diese werden „Easter Eggs“ genannt. Nun packen Fans alles aus, was sie zu diesem Album gefunden haben. Dabei sind vor allem orangene Outfits, ausgewählte Songs, die sie auf der Tour an bestimmten Tagen gespielt hat und eine orangene Tür, die als Deko auf der Bühne diente. Mal wieder der Beweis: Sie ist die Königin des Marketings und lässt rein gar nichts dem Zufall überlassen.