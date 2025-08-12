"Hot oder Schrott": Legendäre Folgen mit Detlev Steves bis zur neuen Staffel auf VOX

Home News TV-News

Detlef Steves und der Nasierer: "Hot oder Schrott" geht weiter

12.08.2025, 09.09 Uhr
von Tom Ruder
Mit "Hot oder Schrott – On Tour" kehrt das beliebte Format mit neuen Folgen zurück. Produkttester wie Detlef Steves nehmen wieder kuriose und nützliche Produkte genau unter die Lupe. Ob Wurfspiele oder Wasserfahrräder, die Show bietet unterhaltsame Tests.
"Toss 'n' Splash" heißt ein Wurfspiel, das von Nicole und Detlef getestet wird.  Fotoquelle: RTL
Warum im Wasser schwimmen, wenn man doch sitzend durchs Wasser fahren kann? Detlef testet den "Subalo".  Fotoquelle: RTL
Matthias Mangiapane und Hubert Fella tsten diesmal unter andere, einen Solo Camping Holzofen.  Fotoquelle: RTL
Ingrid und Otto sind das älteste Testerpaar bei "Hot oder Schritt" - die 80 haben beide schon eine Weile hinter sich. Bei den Allestesern sind sie auch weiterhin dabei.  Fotoquelle: RTL

Trotz einer großen, stabilen Fangemeinde führt die Docutainment-Show in der Öffentlichkeit eher ein Schattendasein: Dabei gehört "Hot oder Schrott" nun schon seit zehn Jahren fest zum Programmangebot des Senders. Anfangs unbekannte Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden mittlerweile selbst zu kleinen oder gar größeren Stars. Jetzt stehen wieder einmal neue Folgen an, in denen kuriose, nützliche oder völlig absurde Produkte aus aller Welt von mutigen Testpersonen unter die Lupe genommen werden. Was als charmantes Nischenformat begann, hat sich längst zu einem echten Quotenbringer gemausert – und zum Kultprogramm für alle, die bei Produktversprechen gern zweimal hinschauen.

VOX
Hot oder Schrott – On Tour
Unterhaltung • 17.06.2025 • 20:15 Uhr

Das Erfolgsrezept: Normale Menschen probieren Produkte aus, die man sich selbst zunächst womöglich nie bestellen würde, die der Zuschauer aber gerne in "Aktion" sieht. Ob Küchen-Gadgets, Hightech-Massagegeräte, merkwürdige japanische Erfindungen oder vermeintlich Wunder wirkende Fitnessgerätschaften – sie alle werden auf Herz und Nieren geprüft, sofern denn der bisweilen notwendige Aufbau gelingt. Am Ende geben die teilnehmenden Paare noch eine Einschätzung ab, wie viel das getestete Ding denn nun kostet.

Detlef und der Nasierer

Seit Folge eins als Testerpaar mit dabei sind Nicole und Detlef Steves, die diesmal bei der "On Tour"-Ausgabe unter anderem "Toss 'n' Splash" unter die Lupe nehmen, ein neuartiges Wurfspiel, das laut Hersteller sowohl an Land als auch im Wasser ein großer Spaß sein soll. Ebenfalls feuchtfröhlich könnte der Test von "Subalo" werden – eine Art Wasserfahrrad, mit dem man sich entspannt auf dem See fortbewegen kann.

Das ebenso testerfahrene Ehepaar Steffi und Roland Bartsch prüft derweil die Funktionalität eines Strandzelts. Das Ehepaar Matthias Mangiapane und Hubert Fella aus dem Fränkischen schaut, ob eine beheizte Hängematte und ein Marshmellow-Toaster funktionieren.

In der zweiten neuen Ausgabe am Dienstag, 1. Juli, erwartet Detlef Steves zum wiederholten Male die schwere und womöglich schmerzhafte Anwendung eines Haare entfernenden Geräts – diesmal geht es um den Nasierer, der seinem Namen entsprechend in die Nase eingeführt und dann gedreht wird. Steffi und Roland bekommen derweil einen neuen Mitbewohner: "Loving Bear Puffy" ist ein 1,70 Meter großer Plüschbär. Den schaut sich auch das Ehepaar Ingrid und Otto Kneidinger näher an, beide hoch in den Achtzigern und damit die deutlich ältesten Tester. Die prüfen auch das sogenannte Deskbike, ein Tischfahrrad, auf seine Funktionalität.

Zunächst wird es laut VOX bei diesen beiden neuen Folgen bleiben, die Produktion weiterer Ausgaben sei jedoch geplant. Dienstags zeigt der Sender immer wieder Wiederholungen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

