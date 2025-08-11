Home News Film-News

„Arcadia“ Staffel 2: Vier Schwestern gegen ein gnadenloses System

Dystopische Zukunft

Arcadia Staffel 2: Wenn das Leben zum Punktespiel wird

11.08.2025, 18.19 Uhr
von Elisa Eberle
In der zweiten Staffel der dystopischen Serie "Arcadia" wird das Überleben der Familie Hendriks-Jans im totalitären Staat zur Herausforderung. Der Bürgerscore entscheidet über Privilegien und Strafen, während die Familie in Konflikte mit dem System gerät.
"Arcadia"
Die Hüterin De Voogd (Romana Vrede) weiß, ihre Macht für ihren Vorteil zu nutzen.   Fotoquelle: WDR/jonnydepony/Maarten De Bouw Photography
"Arcadia"
Hanna Jans (Ellie de Lange, links) weiß nicht, wie es nach ihrer Flucht mit ihr weitergehen soll.   Fotoquelle: WDR/jonnydepony/Maarten De Bouw Photography
"Arcadia"
Jaak Philips (Wim Opbrouck, zweiter von rechts) und Alex Jans (Melody Klaver, links) werden wegen Mordes verhaftet.   Fotoquelle: WDR/jonnydepony/Maarten De Bouw Photography
"Arcadia"
Milly Hendriks (Abigail Abraham, rechts) hilft ihrer Schwester Hanna Jans (Ellie de Lange) bei ihrer Flucht.   Fotoquelle: WDR/jonnydepony/Maarten De Bouw Photography
"Arcadia"
"Arcadia" zeichnet ein äußerst düsteres Bild von der nahen Zukunft, in der Simon Simons (Ausonius Greidanus Sr) und Luz Hendriks (Lynn Van Royen) leben.   Fotoquelle:  WDR/jonnydepony/Maarten De Bouw Photography

Es ist ein dystopisches, aber nicht gänzlich unwahrscheinliches Zukunftsszenario, das die niederländisch-belgisch-deutsche Serie "Arcadia" 2023 zeichnet: Nachdem die natürlichen Ressourcen zunehmend aufgebraucht sind, werden die wenigen noch verfügbaren Lebensmittel, die medizinische Versorgung, Ausbildungsplätze und weitere Privilegien in dem titelgebenden Near-Future-Staat an den persönlichen "Bürgerscore" der Individuen geknüpft. Wer der Allgemeinheit dient, wird mit zusätzlichen Punkten auf den implantierten Chip belohnt, bei Fehlern werden Punkte abgezogen. Zwei Jahre nach der ersten Staffel wird "Arcadia" nun mit acht neuen Folgen (ab Freitag, 15. August, in der ARD Mediathek, sowie am selben Tag, um 21.15 Uhr, bei ONE) fortgesetzt.

Im Fokus steht erneut das Schicksal der Familie Hendriks-Jans: Der Vater Pieter (Gene Bervoets) war zu Beginn der ersten Staffel in die Außenwelt verbannt worden, weil er beschuldigt wurde, den Bürgerscore seiner erwachsenen Töchter manipuliert zu haben. Die Scores seiner Frau Cato (Monic Hendrickx) und der Töchter Milly (Abigail Abraham), Alex (Melody Klaver), Hanna (Ellie de Lange) und der autistischen Luz (Lynn Van Royen) wurden daraufhin gesenkt, was auch berufliche Konsequenzen hatte.

Auf die soziale Herabstufung reagierten die Frauen unterschiedlich: Während Alex zeitweilig gegen ihre Familie mit den Regierungsbehörden kooperierte und später Jaak Philips (Wim Opbrouck), den Vater ihrer Verlobten mittels falscher Beweise auslieferte, ließ sich Milly beim Militär auf einen Posten des Grenzschutzes versetzen, um in der Außenwelt nach ihrem Vater zu suchen. Hanna und Luz wiederum schlossen sich jede für sich dem Widerstand gegen das Arcadia-System an.

Derzeit beliebt:
>>Jeannine Michaelsen: So will sie Teenagern den Social-Media-Druck nehmen
>>"Alien: Earth" und Co: Das sind die Streaming-Highlights der Woche!
>>"Tatort: Love is Pain": So gut war der neue ARD-Krimi mit Jörg Hartmann
>>Drama auf Rügen! "Praxis mit Meerblick" – So geht’s 2026 weiter

Blick in eine düstere Welt

Staffel zwei knüpft nun nahtlos an das Finale der ersten Staffel an: Alex und Jaak werden für den Mord an den Krankenschwestern Cas Wessels und Lena Harms verhaftet, während Hanna nach ihrer Flucht von Milly und Kommandant Sander (Mathijs Scheepers) in die Außenwelt gebracht wird. Die Hüterin (Romana Vrede) will Lenas neugeborene Tochter adoptieren. Sie ahnt nicht, dass Richter Jacob (Michael Pas) der Vater der Kleinen ist.

Antonio Banderas' Aufstieg zur Hollywood-Ikone
Antonio Banderas debütierte in Pedro Almodóvars "Labyrinth der Leidenschaften" und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Schauspieler Spaniens. Seine Karriere umfasst zahlreiche erfolgreiche Filme in Hollywood, darunter "Philadelphia" und "Evita", sowie beeindruckende Kooperationen mit Almodóvar.
65. Geburtstag
Antonio Banderas

Im Verlauf der Staffel werden die vier Schwestern zunehmend in Konflikt mit den Gesetzen von Arcardia geraten. Gleichzeitig zeigt sich, dass auch die über allem stehende Sicherheitsorganisation "Schild" keine so reine Weste hat, wie es auf den ersten Blick scheint ...

"Arcadia" eröffnet ein weiteres Mal den Blick in eine düstere, von Neid, Misstrauen und Macht geprägte alternative Welt, von der man sich wünscht, dass sie nie zur Realität wird.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!
"Monsieur Pierre geht online"
Monsieur Pierre geht online
Erfolgsfilm mit Kontroversen: Eberhofer-Krimi in der Wiederholung
"Rehragout-Rendezvous"
"Rehragout-Rendezvous"
Ein emotionales Verwirrspiel: Wenn's vor dem Altar knistert
"Nächte vor Hochzeiten"
Nächte vor Hochzeiten
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
"Tatort"-Sommerpause: So lange müssen sich die Fans gedulden
Keine neuen Krimis
Das "Tatort"-Logo auf weißem Hintergrund.
Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
Daniel Küblböcks letzte Tage im Fokus: ARD-Doku enthüllt neue Details
Tragischer Tod
Daniel Küblböck
Fans jubeln: Hubert ohne Staller mit neuen Folgen zurück!
Kultserie kehrt zurück
Hubert ohne Staller
Seth Rogen und Rose Byrne: Freundschaft im Chaos
Midlife-Kumpel
"Platonic" - Staffel 2 | Apple TV+
Assads Fall: Reporter Tadmory zurück in Syrien
"Panorama: Zeit zu gehen? – Deutschland, Syrien und Ich"
Deadly Blast Kills At Least 20 At Church In Damascus
Diese Werbung polarisiert Amerika!
Werbe-Aufruhr
Sydney Sweeney
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Von Wunsiedel ins TV: Hanna Plaß über ihren langen Weg
Karrierestart
Schauspielerin Hanna Plaß im Interview
Judith Rakers: Wie ein Interview ihr Leben komplett veränderte
Leben auf Rügen
Judith Rakers
ProSieben startet Comedy-Kracher am Montagabend
Promi-Show
"Deutschlands dümmster Promi"
Julian Fellowes über "The Gilded Age": Ein Blick auf die USA
Mentalitätsunterschiede
Julian Fellowes
Neue DVDs und Blu-rays: Soderberghs Comeback und mehr
DVD-Neuheiten
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
So viel Geld verdienen deutsche Moderatoren - Von Giovanni Zarrella bis Markus Lanz!
Ein Blick auf das ZDF
Wie viel Geld verdient Andrea Kiewel und andere ZDF-Moderatoren? Die Übersicht verrät, wer Spitzenverdiener unter den Promis ist.
6 erstaunliche Fakten über Sandra Maischberger
Sex-Show, Schnorrerin, Ehegeheimnis
Seit 2003 moderiert Sandra Maischberger ihre Talkshow im Ersten.
Backstreet Boys vs. Kelly Family: Das ZDF-Duell
"Retro Battles – Die Trends der 90er"
"Retro Battles - Die Trends der 90er"
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Unheimliche Gestalten: Rettet eine Familie die Welt?
"Knock at the Cabin"
Knock at the Cabin
"Aktenzeichen XY": Spannende Fakten zum Klassiker mit Kultstatus
True-Crime
Rudi Cerne moderiert eine der erfolgreichsten ZDF-Shows aller Zeiten.
Channing Tatum als Magic Mike: Letzter Tanz im Free-TV
"Magic Mike's Last Dance"
Magic Mike's Last Dance
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Wer sind die reichsten Schlagerstars?
Roland Kaiser & Co.
Die erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und ihr beeindruckendes Vermögen im Überblick. Auch Roland Kaiser befindet sich unter den Spitzenverdienern.
Nach Tumor und Endometriose: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitssorgen
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.
Roland Kaiser: "Ich war ein uneheliches Kind"
Roland Kaiser offenbart
Roland Kaiser auf der Bühne.
Verliebt wie am ersten Tag: Der Mann an Tanja Wedhorns Seite
Romantische Partnerschaft
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.