"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt": ZDF-Doku über seine großen Gemälde

Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!

11.08.2025, 10.19 Uhr
von Elisa Eberle
Gustav Klimt, ein Künstler voller Widersprüche, wird in der ZDF-Reihe "Terra X: Giganten der Kunst" beleuchtet. Erleben Sie die Geheimnisse hinter seinen berühmten Werken wie "Der Kuss" und erfahren Sie mehr über sein freizügiges Leben.
Gold ist ein wichtiges Element in den Werken von Gustav Klimt.   Fotoquelle: ZDF/Bilderfest
Unter seinem Malerkittel soll Gustav Klimt (Sami Loris) oft nichts getragen haben.  Fotoquelle: ZDF/Bilderfest
Gustav Klimt (Sami Loris) galt als "Maler der Frauen", als Feminist und Schürzenjäger zugleich.   Fotoquelle: ZDF/Bilderfest

Gold ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Gustav Klimts Gemälden. Sein wohl bekanntestes Werk "Der Kuss" ist weltweit so populär wie "Der Schrei" von Edvard Munch oder Leonardo da Vincis "Mona Lisa". Etliche Pärchen posieren heutzutage vor dem Gemälde, das im Museum Belvedere in Klimts Heimatstadt Wien ausgestellt ist. Doch welche Geschichte sich dahinter verbirgt, ist vielen unbekannt. Der zweite Film der zweiten Staffel "Terra X: Giganten der Kunst" möchte diese Wissenslücke schließen.

ZDF
Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt
Dokumentation • 10.08.2025 • 19:30 Uhr

Unter Regie von Christian Stiefenhofer tauchen Kunst-Expertinnen und -Experten tief in die Biografie von Gustav Klimt ein. Der 1862 geborene und 1918 verstorbene Wiener gilt bis heute als Mann der Widersprüche, der bisweilen nur mit einem Malerkittel bekleidet im Atelier stand und mit seinem freizügigen Leben, zahlreichen Verhältnissen und sechs unehelichen Kindern für Skandale sorgte.

Klimt war fasziniert von modernen Frauen

"Klimt gilt als Maler der Frauen", beschreibt die Klimt-Expertin Mona Horncastle im Interview: "Was seinen Geschlechtsgenossen das Fürchten gelehrt hat, war für Klimt eine Grundbedingung: Er war fasziniert von unabhängigen, unkonventionellen, modernen Frauen, die er in seinen Porträts als starke Persönlichkeiten inszeniert, die uns bis heute in ihren Bann ziehen."

Bereits eine knappe Woche vor der ZDF-Ausstrahlung, in der Nacht zum Dienstag, 5. August, um 2.10 Uhr, zeigt ARTE "Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt". Bereits ab Sonntag, 3. August, ist der Film online in der ARTE-Mediathek abrufbar. Das ZDF stellt den Film am Sendetag in der ZDFmediathek bereit. Am Sonntag, 17. August, zeigt das ZDF den dritten und vorerst letzten Film von "Terra X: Giganten der Kunst". Um 19.30 Uhr geht es dann um die mexikanische Malerin Frida Kahlo.

Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt – So. 10.08. – ZDF: 19.30 Uhr

80 Jahre nach Hiroshima: Terra X beleuchtet die nukleare Bedrohung
Die Terra X Doku "Im Schatten der Bombe" beleuchtet die nukleare Bedrohung seit Hiroshima und Nagasaki. Dirk van den Berg und Pascal Verroust zeigen, wie die Angst vor der Bombe bis heute anhält und welche Folgen Atomtests weltweit hatten.
"Terra X History: Im Schatten der Bombe – 80 Jahre Hiroshima"
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Terra X" finden Sie hier

