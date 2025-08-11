"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt": ZDF-Doku über seine großen Gemälde

Gold ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Gustav Klimts Gemälden. Sein wohl bekanntestes Werk "Der Kuss" ist weltweit so populär wie "Der Schrei" von Edvard Munch oder Leonardo da Vincis "Mona Lisa". Etliche Pärchen posieren heutzutage vor dem Gemälde, das im Museum Belvedere in Klimts Heimatstadt Wien ausgestellt ist. Doch welche Geschichte sich dahinter verbirgt, ist vielen unbekannt. Der zweite Film der zweiten Staffel "Terra X: Giganten der Kunst" möchte diese Wissenslücke schließen.

Unter Regie von Christian Stiefenhofer tauchen Kunst-Expertinnen und -Experten tief in die Biografie von Gustav Klimt ein. Der 1862 geborene und 1918 verstorbene Wiener gilt bis heute als Mann der Widersprüche, der bisweilen nur mit einem Malerkittel bekleidet im Atelier stand und mit seinem freizügigen Leben, zahlreichen Verhältnissen und sechs unehelichen Kindern für Skandale sorgte.

Klimt war fasziniert von modernen Frauen "Klimt gilt als Maler der Frauen", beschreibt die Klimt-Expertin Mona Horncastle im Interview: "Was seinen Geschlechtsgenossen das Fürchten gelehrt hat, war für Klimt eine Grundbedingung: Er war fasziniert von unabhängigen, unkonventionellen, modernen Frauen, die er in seinen Porträts als starke Persönlichkeiten inszeniert, die uns bis heute in ihren Bann ziehen."

Bereits eine knappe Woche vor der ZDF-Ausstrahlung, in der Nacht zum Dienstag, 5. August, um 2.10 Uhr, zeigt ARTE "Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt". Bereits ab Sonntag, 3. August, ist der Film online in der ARTE-Mediathek abrufbar. Das ZDF stellt den Film am Sendetag in der ZDFmediathek bereit. Am Sonntag, 17. August, zeigt das ZDF den dritten und vorerst letzten Film von "Terra X: Giganten der Kunst". Um 19.30 Uhr geht es dann um die mexikanische Malerin Frida Kahlo.

