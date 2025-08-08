Home News Star-News

Andrea Berg verrät ihr Tour-Ritual mit Ehemann Ulrich Ferber

Schlagerstar gibt privaten Einblick

Andrea Berg privat: So wichtig ist Ehemann Uli auf ihrer Tour

08.08.2025, 18.18 Uhr
von Annika Schmidt
Andrea Berg befindet sich auf ihrer großen Tour 2025 und besucht zahlreiche Städte. Immer an ihrer Seite: Ehemann Ulrich Ferber. Der Schlagerstar verrät, wofür sie ihren Mann nach den Konzerten braucht und was die beiden gemeinsam erleben.
Andrea Berg ist aktuell auf großer Konzerttour. Immer an ihrer Seite ist Ehemann Ulrich Ferber. Die Schlagersängerin hat nun Einblicke gegeben, was dem Paar dabei wichtig ist und wie ihr Tour-Leben aussieht.
Andrea Berg ist aktuell auf großer Konzerttour. Immer an ihrer Seite ist Ehemann Ulrich Ferber. Die Schlagersängerin hat nun Einblicke gegeben, was dem Paar dabei wichtig ist und wie ihr Tour-Leben aussieht.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern

Andrea Berg jagt aktuell von einem Termin zum nächsten. Die Schlagersängerin befindet sich auf ihrer großen Tour und besucht zahlreiche Städte. Immer an ihrer Seite ist Ehemann Ulrich Ferber. Seit 2007 ist sie mit dem Unternehmer verheiratet. Dabei nimmt der 65-Jährige eine wichtige Funktion während der Tour-Zeit ein. Wofür Andrea Berg ihren Mann nach ihren Konzerten braucht und was die beiden auf der Tour machen, hat der Schlagerstar verraten. 

Ulrich Ferber immer an der Seite von Andrea Berg

Zahlreiche Kostümwechsel, eine energiegeladene Show und lange Fahrtzeiten zu verschiedenen Konzertveranstaltungen - eine Tour ist für Künstler immer kräftezehrend und anstrengend. Aktuell besucht Andrea Berg ihre Fans in zahlreichen Städten. Insgesamt 21 Orte bespielt die 59-Jährige auf ihrer "Die Tour 2025 - Party, Hits, Emotionen". "Uli ist mit dabei", verriet Andrea Berg. Die Familie von Andrea Berg ist ganz auf Schlager eingestellt. Der Sohn von Ulrich Ferber, Andreas Ferber, ist mit Schlagersängerin Vanessa Mai verheiratet und ist ebenso der Manager der 32-Jährigen.

Andrea Berg mit ihrem Ehemann Ulrich Ferber, Andreas Ferber und Vanessa Mai. (Foto: picture alliance/dpa/Jörg Carstensen)

Abends im Tourbus

Die Unterstützung ihres Ehemanns ist Andrea Berg auf Tour wichtig. "Er fiebert genauso mit, er weiß genau, wo was passiert und wenn was klappt", gibt die gelernte Arzthelferin im Interview mit "Brisant" einen Einblick in ihr Tour-Leben. Nach all den Erlebnissen und Eindrücken, die sie während ihrer emotional aufwühlenden Konzerte sammelt, ist ihr ein Abendritual mit Ulrich Ferber besonders wichtig. Nach den Shows lassen sie und ihr Ehemann das Erlebte „Revue passieren“ und verarbeiten das Gesehene durch Gespräche. 

Andrea Berg genießt private Momente mit ihrem Ehemann

Doch auch wenn die Zeit knapp ist, zwischen den einzelnen Konzerten und dem ständigen reisen, versuchen Andrea Berg und ihr Mann auch private Momente zu schaffen. "Wir versuchen, wenn es die Zeit zulässt, uns immer noch etwas von den Tourstädten anzuschauen", verriet der Schlagerstar. Für Fans eine spannende Nachricht, denn vielleicht ergibt sich so die Möglichkeit, Andrea Berg einmal privat anzutreffen, wenn sie mit ihrem Mann in den Städten unterwegs ist. 

