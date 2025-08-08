Home News TV-News

„Fluch der Karibik 5“: RTL zeigte Johnny Depp als Jack Sparrow

"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"

Fluch der Karibik: Jack Sparrows Abenteuer auf RTL

08.08.2025, 17.30 Uhr
von Heidi Reutter
Captain Jack Sparrow tritt in "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" gegen Geisterpiraten an. RTL zeigte das actiongeladene Abenteuer am Donnerstagabend als Wiederholung.
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Er bleibt in seiner Rolle gefangen: Johnny Depp als Captain Jack Sparrow.  Fotoquelle: RTL / Disney Enterprises, Inc.
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Starke Neuzugänge: Kaya Scodelario als Carina Smith und Brenton Thwaites als Henry Turner.  Fotoquelle: RTL / Disney Enterprises, Inc.
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Großartige Visage: Der böse Salazar (Javier Bardem) lehrt alle das Fürchten.  Fotoquelle: RTL / 2017 Disney Enterprises, Inc

Mit "Pirates of the Caribbean" schufen die Filmemacher um Hollywoods Blockbuster-Experten Jerry Bruckheimer kommerziell überaus erfolgreiches Unterhaltungskino. Immerhin spielten die ersten vier Filme weltweit fast vier Milliarden US-Dollar ein. Im Jahr 2017 kam mit "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" der fünfte Teil der Seeräuber-Saga in die Kinos – mit den bekannten Darstellern, einigen Neuzugängen und unter der Regie zweier Norweger. RTL zeigt den Film nun am Donnerstagabend als Wiederholung.

RTL
Pirates of the Caribbean: Salazars Rache
Fantasy-Abenteuer • 07.08.2025 • 20:15 Uhr

Der planlose, ziemlich derangierte Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) sieht sich mit einem neuen Abenteuer konfrontiert: Eine Truppe mordlustiger Geister-Piraten unter der Führung von Sparrows erklärtem Todfeind Captain Salazar (Javier Bardem) sind dem Teufelsdreieck entkommen, in dem sie bislang festgehalten wurden. Salazar und seine Crew wollen sich hierfür an den lebenden Piraten rächen, vor allem an Captain Jack Sparrow.

Um das Unheil abzuwenden, muss der chaotische Piratenchef Poseidons magischen Dreizack finden, der ihm die Kontrolle über die Weltmeere verleiht und mit dem er den fiesen Salazar bezwingen kann. Das gelingt ihm aber nur mithilfe der jungen, ambitionierten Astronomin Carina Smyth (stark: Kaya Scodelario, "Maze Runner"-Trilogie), die ebenfalls den mysteriösen Dreizack finden will, um sich endlich als Wissenschaftlerin beweisen zu können. Ebenfalls an Bord von Sparrows angeschlagenem Schiff ist der Seemann Henry Turner (Brenton Thwaites, "Titans"), der wiederum seinen Vater Will (Orlando Bloom) von einem Fluch befreien will ...

Derzeit beliebt:
>>"Die Kinderschwindlerin": Laura Storz im ZDF-Film über den Wohnungsmarkt
>>„Der Lehrer“: Was erwartet die Fans in den neuen Folgen mit Hendrik Duryn?
>>„Fluch der Karibik 6“: Kommt Johnny Depp wirklich zurück?
>>Wieder im TV: So erfolgreich war „Fluch der Karibik“ mit Johnny Depp

So viel Geld verdienen deutsche Moderatoren - Von Giovanni Zarrella bis Markus Lanz!
Entertainer, Moderatoren, Musiker und Künstler, die regelmäßig im TV auftreten, können sich über eine große Gage freuen. Ein Blick auf die Gehälter im ZDF verrät, manche Promis kassieren besonders viel ab, andere erhalten deutlich weniger Geld für ihre Auftritte. Hier ein Überblick.
Ein Blick auf das ZDF
Wie viel Geld verdient Andrea Kiewel und andere ZDF-Moderatoren? Die Übersicht verrät, wer Spitzenverdiener unter den Promis ist.

Und wie geht es jetzt weiter?

Der fünfte Teil von "Fluch der Karibik" liefert das, was man in weiten Teilen schon kennt: einen schrägen Antihelden, perfekt animierte und etwas überbordende Action zu Land und zu Wasser sowie brillant gestaltete Figuren.

Die konstruierte Geschichte, in der es einmal mehr darum geht, einen okkulten Gegenstand zu finden, ist natürlich Nebensache und dient vor allem dazu, ein effektreiches Fantasy-Abenteuer abzuliefern, das mit Action, Slapstick und einigen gruseligen Passagen unterhalten will. Dass es den beiden norwegischen Regisseuren Joachim Rønning und Espen Sandberg ("Kon-Tiki", 2012) gelingt, dem fünften Teil ihren Stempel aufzudrücken, kann man wirklich nicht behaupten. Ein sechster "Pirates of the Caribbean"-Film soll Gerüchten zufolge Ende 2025 in den Dreh gehen.

Pirates of the Caribbean: Salazars Rache – Do. 07.08. – RTL: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Rückkehr des Bergdoktors: Mark Keller tanzt wieder!
Tanz-Comeback
"Let's Dance"
"Top Dog Germany" startet neue Staffel mit Victoria Swarovski
"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands"
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Pool-Unfall: Bachelor Martin Braun verletzt sich bei den Dreharbeiten!
„Die Bachelors“
RTL-Bachelor Martin Braun streift sich sein Sakko über die Schulter.
Patrick Lindner: Sein Einsatz für queere Jugendliche rührt zu Tränen!
Queere Unterstützung
Patrick Lindner und Peter Schäfer
GZSZ-Star Jessica Ginkel bekommt Rolle beim "Bergretter"
ZDF-Serie
Jessica Ginkel
Reiz, Rosen, Regeln: Wie echt ist „Der Bachelor“ wirklich?
Das Erfolgsgeheimnis des Reality-TVs
Sie verteilen in der 15. Staffel Rosen an ihre Single-Frauen: "Die Bachelors" Martin Braun (links) und Felix Stein (rechts) sind derzeit wöchentlich mittwochs zur Primetime bei RTL zu sehen.
„Passt zu Ihnen“ – Schüler feiern Frank Stärk als "Golden Bachelor"
Rosenkavalier im Gespräch mit Prisma
Der 'Golden Bachelor' Franz Stärk (73) aus Niedersachsen begibt sich auf Kreta auf ein besonderes Liebesabenteuer für die goldenen Jahre des Lebens.
Von Staffel 1 bis 15: Diese "Bachelor"-Beziehungen hielten wirklich!
Alle "Bachelors" in der Übersicht
Was machen die "Bachelor" der vorherigen Staffeln heute?
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Felix Stein (links) und Martin Braun verteilen ab dem 18. Juni als "Die Bachelors" Rosen und suchen die große Liebe.
Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
"Tatort"-Aus mit Knall: Wolfram Koch mit deutlicher Kritik am HR
Wehmütiger Abschied
Wolfram Koch
Eddie Murphys ungebrochener Humor und sein Oscar-Traum
Oscar-Wunsch
Eddie Murphy
Jeannine Michaelsen über ihre Jugend in den 90ern: "Jetzt packe ich mir das Leben"
Nostalgie
Red Carpet Arrivals - German Television Award In Cologne
Heidi Klum zu ihrem Halloween-Kostüm: "Ich werde extra hässlich sein"
Halloween-Planung
Heidi Klum
Brandon Blackstock mit 48 Jahren verstorben
Trauer um Blackstock
Brandon Blackstock und Kelly Clarkson
Neue DVD-Highlights: Spannende Filme für Zuhause
DVD-Neuerscheinungen
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
Emotionaler Start: Lorenz Büffels neues Leben auf Kabel Eins
Familienleben
"Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer"
Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps: Hier kann man die MLS verfolgen
Müllers MLS-Abenteuer
Thomas Müller
Von Benoni nach Hollywood: Charlize Therons Aufstieg
Karrierebeginn
Charlize Theron
Daniel Küblböcks letzte Tage im Fokus: ARD-Doku enthüllt neue Details
Tragischer Tod
Daniel Küblböck
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Eine Begegnung, die Leben verändert
"Trapps Sommer"
Trapps Sommer
Top-Duelle und packende 3. Liga-Action im August!
Die Fußball-Kracher bei MagentaSport
Harry Kane mit der Meisterschale und Medaille
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Louis Klamroth mit neuer Show – “Press Play” exklusiv in der ARD-Mediathek
Neue Politik-Show
Louis Klamroth
Brandanschlag auf die Maus: Deutschland zeigt Herz
Maus-Solidarität
Die Sendung mit der Maus
Martina Reuter: "Ich möchte nicht mehr so sein"
Gewichtsverlust
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Kino-Highlights: "Freakier Friday", "Was uns verbindet" und "Weapons"
Kino-Neustarts
Freakier Friday