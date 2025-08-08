Home News Star-News

Heidi Klum plant ihr neues ikonisches Halloween-Outfit: "Extra hässlich"

Halloween-Planung

Heidi Klum zu ihrem Halloween-Kostüm: "Ich werde extra hässlich sein"

08.08.2025, 11.50 Uhr
von Paulina Meissner
Heidi Klum ist bekannt für ihre spektakulären Halloween-Partys und Kostüme. In der Show von Jimmy Fallon gab sie nun erste Details zu ihrem neuen Kostüm preis und verspricht Grusel und Extravaganz.
Heidi Klum
Heidi Klum hat bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" über ihre Halloween-Party gesprochen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images for The Met Museum/Vogue/Dimitrios Kambouris
Heidi Klum
2023 präsentierten sich Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz zu Halloween als E.T.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Noam Galai
Heidi Klum
Im Jahr 2022 zeigte sich Heidi Klum als prächtiger Pfau. Ihr Fächer wurde dabei von "Cirque du Soleil"-Tänzern verkörpert.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Noam Galai

Während sich viele Menschen derzeit mit Sommer, Ferien und Urlaub beschäftigen, steckt Model Heidi Klum bereits im August in den Halloween-Vorbereitungen. Die 52-Jährige gilt als die Halloween-Queen schlechthin und nutzt die zwölf Wochen bis zum Grusel-Fest intensiv, um sowohl ihre berühmte Party als auch ihr Kostüm vorzubereiten.

In der US-Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verriet sie nun die ersten Details. Denn wie auch die vergangenen Jahre wird sich Klum auch dieses Jahr nicht in einem 0815-Kostüm präsentieren.

"Machst du deine Halloween-Party?", hakte Fallon bei der GNTM-Moderatorin nach und fügte direkt an: "Das musst du doch. Du bist die Königin von Halloween." Für Heidi Klum eine fast schon absurde Frage: "Natürlich mache ich eine Halloween-Party. Ich arbeite schon fleißig daran. Ich habe schon vor Monaten damit angefangen."

Derzeit beliebt:
>>Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
>>Wolfram Koch über seinen "Tatort"-Abschied: „So zerstört man Kreativität“
>>Bill Kaulitz mit Klarheit im Podcast: „Der ist hot – aber ich bin immer noch Single!“
>>Liebes-Outing bei GNTM: Daniela Djokic und Samuel Dohmen sind ein Paar

"Ich dachte, mein Hals würde abbrechen"

Der Druck ist groß, denn das Supermodel ist bekannt für ihre aufwendigen und extremen Kostüme. So verkleidete sie sich im Jahr 2024 gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz als E.T. Nur noch ihre Augen waren in den Hälsen der Außerirdischen zu sehen. Auf Bequemlichkeit und Komfort wurde laut Heidi nicht geachtet. Sie erinnert sich: "Es war so schwer, diesen Kopf auf meinem Kopf zu halten. (...) Ich dachte, mein Hals würde abbrechen."

2023 zeigte sich Klum als ein Pfau mit einem Federbusch aus Cirque du Soleil-Tänzern, 2022 erschien sie als rieisger Wurm auf ihrer Party. Auf welches Kostüm sich die Partygäste dieses Jahr gefasst machen können, das hält sie wie immer streng geheim. Sie verrät jedoch: "Oh, ich werde extra hässlich sein. Und super gruselig."

Mehr lässt sich das Model noch nicht entlocken. Auch, welche Rolle Ehemann Tom Kaulitz spielen wird, bleibt geheim. Sicher ist: Heidi Klum ist bereits jetzt wieder mitten im Halloween-Fieber: "Wir haben genau noch 86 Tage, okay, aber wer zählt schon mit?", freut sie sich grinsend in der Show.

Hat Bill Kaulitz einen Neuen? Die Wahrheit im Podcast!
Im Podcast "Kaulitz Hills" räumt Bill Kaulitz mit Gerüchten auf, er sei wieder in einer Beziehung. Der Tokio-Hotel-Sänger betont, dass er nach wie vor Single ist und die Schlagzeilen der letzten Tage falsch sind.
Podcast-Klarheit
Bill Kaulitz

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Germany's Next Topmodel" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Emotionaler Start: Lorenz Büffels neues Leben auf Kabel Eins
Familienleben
"Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer"
Bill Kaulitz datet diesen Promi: "Das wird eine Schlagzeile!"
Er packt aus
Bill Kaulitz
Lena Gercke enthüllt ihr Erfolgsgeheimnis als Working Mom
Karriere und Familie
Lena Gercke
Tom und Bill Kaulitz werden dem Kölner Zoo gegenüber deutlich: "Schämt euch!"
Harte Kritik
Bill und Tom Kaulitz
Florian Silbereisen und Helene Fischer feiern auf dem ZDF-"Traumschiff" die ganze Nacht durch
Backstage Einblicke
Florian Silbereisen und Helene Fischer feiern ausgelassen auf dem ZDF-"Traumschiff" eine Geburtstagsparty bis tief in die Nacht.
Nackt am Strand? ARD-Serie „The Morning After“ startet durch
Kapstadt-Abenteuer
"The Morning After"
"Katastrophe": Kaulitz-Brüder wettern gegen Friedrich Merz
im Podcast
Sie werden Teil des "Germany's Next Topmodels"-Finales sein - das haben Bill (links) und Tom Kaulitz in der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts bestätigt.
Netflix-Hit "Kaulitz & Kaulitz": Die Party geht weiter!
Dritte Staffel bestätigt
Bill Kaulitz
Bill Kaulitz enthüllt pikante Instagram-Nachricht im Podcast
Fußkomplimente
Bill Kaulitz
Blind-Date-Fiasko von Bill Kaulitz: Was Netflix nicht zeigte
Geheimnisse enthüllt
Bill Kaulitz, hier am 21. Juni 2024 in Berlin, hat in seinem Podcast verraten, wie es nach dem Date mit Jordan weiterging.
Brandon Blackstock mit 48 Jahren verstorben
Trauer um Blackstock
Brandon Blackstock und Kelly Clarkson
Neue DVD-Highlights: Spannende Filme für Zuhause
DVD-Neuerscheinungen
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps: Hier kann man die MLS verfolgen
Müllers MLS-Abenteuer
Thomas Müller
Von Benoni nach Hollywood: Charlize Therons Aufstieg
Karrierebeginn
Charlize Theron
Daniel Küblböcks letzte Tage im Fokus: ARD-Doku enthüllt neue Details
Tragischer Tod
Daniel Küblböck
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Eine Begegnung, die Leben verändert
"Trapps Sommer"
Trapps Sommer
"Top Dog Germany" startet neue Staffel mit Victoria Swarovski
"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands"
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Top-Duelle und packende 3. Liga-Action im August!
Die Fußball-Kracher bei MagentaSport
Harry Kane mit der Meisterschale und Medaille
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Pool-Unfall: Bachelor Martin Braun verletzt sich bei den Dreharbeiten!
„Die Bachelors“
RTL-Bachelor Martin Braun streift sich sein Sakko über die Schulter.
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Louis Klamroth mit neuer Show – “Press Play” exklusiv in der ARD-Mediathek
Neue Politik-Show
Louis Klamroth
Brandanschlag auf die Maus: Deutschland zeigt Herz
Maus-Solidarität
Die Sendung mit der Maus
Martina Reuter: "Ich möchte nicht mehr so sein"
Gewichtsverlust
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Kino-Highlights: "Freakier Friday", "Was uns verbindet" und "Weapons"
Kino-Neustarts
Freakier Friday
Patrick Lindner: Sein Einsatz für queere Jugendliche rührt zu Tränen!
Queere Unterstützung
Patrick Lindner und Peter Schäfer
K-Pop: Der knallharte Weg zum Ruhm
Einblicke
Phänomen K-Pop - Südkoreas Exportschlager
Evelyn Burdecki machte mit Partner Schluss – wegen kleinen Fingern!
Podcast-Einblicke
Evelyn Burdecki