Heidi Klum plant ihr neues ikonisches Halloween-Outfit: "Extra hässlich"

Während sich viele Menschen derzeit mit Sommer, Ferien und Urlaub beschäftigen, steckt Model Heidi Klum bereits im August in den Halloween-Vorbereitungen. Die 52-Jährige gilt als die Halloween-Queen schlechthin und nutzt die zwölf Wochen bis zum Grusel-Fest intensiv, um sowohl ihre berühmte Party als auch ihr Kostüm vorzubereiten.

In der US-Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verriet sie nun die ersten Details. Denn wie auch die vergangenen Jahre wird sich Klum auch dieses Jahr nicht in einem 0815-Kostüm präsentieren.

"Machst du deine Halloween-Party?", hakte Fallon bei der GNTM-Moderatorin nach und fügte direkt an: "Das musst du doch. Du bist die Königin von Halloween." Für Heidi Klum eine fast schon absurde Frage: "Natürlich mache ich eine Halloween-Party. Ich arbeite schon fleißig daran. Ich habe schon vor Monaten damit angefangen."

"Ich dachte, mein Hals würde abbrechen" Der Druck ist groß, denn das Supermodel ist bekannt für ihre aufwendigen und extremen Kostüme. So verkleidete sie sich im Jahr 2024 gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz als E.T. Nur noch ihre Augen waren in den Hälsen der Außerirdischen zu sehen. Auf Bequemlichkeit und Komfort wurde laut Heidi nicht geachtet. Sie erinnert sich: "Es war so schwer, diesen Kopf auf meinem Kopf zu halten. (...) Ich dachte, mein Hals würde abbrechen."

2023 zeigte sich Klum als ein Pfau mit einem Federbusch aus Cirque du Soleil-Tänzern, 2022 erschien sie als rieisger Wurm auf ihrer Party. Auf welches Kostüm sich die Partygäste dieses Jahr gefasst machen können, das hält sie wie immer streng geheim. Sie verrät jedoch: "Oh, ich werde extra hässlich sein. Und super gruselig."

Mehr lässt sich das Model noch nicht entlocken. Auch, welche Rolle Ehemann Tom Kaulitz spielen wird, bleibt geheim. Sicher ist: Heidi Klum ist bereits jetzt wieder mitten im Halloween-Fieber: "Wir haben genau noch 86 Tage, okay, aber wer zählt schon mit?", freut sie sich grinsend in der Show.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!