Home News TV-News

„Lass dich überwachen!“: Alle Infos zur neuen Ausgabe mit Jan Böhmermann

"Lass dich überwachen!"

Jan Böhmermann deckt auf: Der digitale Fußabdruck im Fokus

07.08.2025, 09.15 Uhr
von Elisa Eberle
In der achten Ausgabe von "Lass dich überwachen!" im ZDF nimmt Jan Böhmermann erneut das Online-Verhalten des Studiopublikums unter die Lupe und sorgt für überraschende Enthüllungen.
"Lass dich überwachen!"
Jan Böhmermann taucht abermals in die Untiefen des Internets, um Menschen für ihren digitalen Fußabdruck zu sensibilisieren.   Fotoquelle: ZDF/Lennart Speer

"Lass dich überwachen" heißt es zum achten Mal im ZDF. In der gleichnamigen Sendung durchforsten Jan Böhmermann und sein Team abermals die Untiefen des Internets, um möglichst viel über die wie immer nichtsahnenden Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio zu erfahren. Dabei stoßen sie auf längst vergessene Chatverläufe sowie peinliche Fotos und Videos.

ZDF
Lass dich überwachen!
Show • 06.08.2025 • 20:15 Uhr

Ziel der Sendung, die mit dem Deutschen Fernsehpreis 2024 sowie dem Grimme-Preis 2019 ausgezeichnet wurde, ist es, die Menschen für ihren digitalen Fußabdruck zu sensibilisieren, ohne jedoch den tadelnden Zeigefinger zu heben, Stattdessen verspricht die 90-minütige Sendung abwechslungsreiche Studioaktionen, spektakuläre Einspielfilme und überraschend persönliche Preise für die unfreiwillig porträtierten Studiogäste.

Am Sendetag steht "Lass dich überwachen!" bereits ab 18 Uhr im Streamingportal vom ZDF zu Abruf bereit.

Derzeit beliebt:
>>Michael Holm frustriert über deutsche Politik: "Es ändert sich nichts"
>>„Chaos ist beruhigend“: Staffel 2 von „Platonic“ startet jetzt
>>"Die Kinderschwindlerin": Kritik zum ZDF-Spielfilm mit Laura Storz
>>"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien": Alle Infos zur ZDF-Doku über das Nachtleben

Lass dich überwachen! – Mi. 06.08. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Streaming – Tipps und News" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Markus Lanz unplugged: Was der Talkmaster nie erzählt
Ein Porträt des Moderators
Markus Lanz gehört zu den bekanntesten Moderatoren Deutschlands. Durch einen spannenden Werdegang wurde er zur TV-Persönlichkeit.
„Die denken, wir sind nichts wert“ – Reinigungskräfte erzählen
"37° – Euer Schmutz ist unser Job - Reinigungskräfte im Einsatz"
37° - Euer Schmutz ist unser Job
Mit Zuckersirup gestreckt: So wird Honig zur Mogelpackung
"Fake-Honig: Die süße Illusion!"
Fake-Honig: Die süße Illusion
Harald Lesch und die Klimakrise: Wissenschaftliche Lösungen im Fokus
"Terra X Harald Lesch: Freundliches Klima – so kriegen wir's hin"
Harald Lesch widmet sich in seiner neuen "Terra X"-Doku unseren Haustieren.
ZDF-Moderator geht wegen Rentengesetz hart mit Bärbel Bas ins Gericht
Rentenreform
ZDF-"Morgenmagazin"
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Helene Fischer feiert 41. Geburtstag – so begann ihre Karriere 2005!
Schlagerqueen
Helene Fischer
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Sie wird die neue Sekretärin bei den "Rosenheim-Cops"!
Abschied von Kultfigur
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
80 Jahre nach Hiroshima: Terra X beleuchtet die nukleare Bedrohung
"Terra X History: Im Schatten der Bombe – 80 Jahre Hiroshima"
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima
Skandale und Pflichten: Die wahre Rolle von Englands royalen Geschwistern
"ZDFroyal: Royal Family – Englands königliche Geschwister"
"ZDFroyal: Royal Family - Englands königliche Geschwister"
Iris Berben in ihrer bewegendsten Rolle: "Hanne" läuft anlässlich ihres 75. Geburtstag
"Hanne"
Hanne
Calvin Harris in der Kritik: Plazenta-Foto auf Instagram sorgt für Aufregung
Plazenta zubereitet?
Calvin Harris
Jimi Blue Ochsenknechts wütende Abrechnung: "Das ist nicht meine Moral!"
"Villa der Versuchung"
"Villa der Versuchung"
Elisabeth Lanz: Die Schlange und das Drama am Set!
Tiererlebnis
Als "Tierärztin Dr. Mertens" hat Elisabeth Lanz regelmäßig mit etwas eigenwilligen tierischen Co-Stars zu tun.
Mann und Baby tot: So beginnt die neue Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens"
"Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang"
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang
Diese Hochzeit droht zu platzen: Wenn Schwiegereltern aufeinander treffen
"Und dann kam Dad"
Und dann kam Dad
Planet ohne Plastik: Ein unrealistischer Traum?
"WISO spezial – Planet ohne Plastik"
WISO spezial
Elternstress und Serienmörder - Ein Comedy-Krimi der Extraklasse
"Based on a True Story – Sprich oder stirb!"
"Based on a True Story - Spich oder stirb!"
Elf Jahre Rauchen: Der Kampf der Reporterin Sophie Labitzke gegen die Sucht
"Y-History: Warum kein Rauchverbot?"
Y-History: Warum kein Rauchverbot?
Wird Sydney Sweeney das neue Bond-Girl?
Gerüchte
Sydney Sweeney in einem offenen Wagen.
Wird Taron Egerton der neue James Bond?
Schauspieler packt aus
Taron Egerton
Peaky Blinders-Macher übernimmt Bond-Drehbuch!
Neues Bond-Skript
James Bond
Judith Rakers nach Kritik an Umzugsplänen: "Armutszeugnis für unsere Gesellschaft"
Gesellschaftskritik
Judith Rakers
Judith Rakers' neues Zuhause auf Rügen: Einweihungsparty mit Erinnerungen
Judith Rakers' Umzug
Judith Rakers
Identitätskrise mit Stil: Wie viele Gesichter kann Liebe haben?
"Alle die du bist"
Alle die du bist
Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt
Liebe mit Konsequenzen
Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel bei ihren atemberaubenden Kunststücken in luftiger Höhe.
Thomas Seitel: Das ist über den Mann an Helene Fischers Seite bekannt
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Heino will nicht mehr zu Florian Silbereisen und Co.: "Ist mit Heino nicht mehr zu machen"
Schlagerstar klärt auf
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"
Schlagerkonflikt
Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.