„Lass dich überwachen!“: Alle Infos zur neuen Ausgabe mit Jan Böhmermann

"Lass dich überwachen" heißt es zum achten Mal im ZDF. In der gleichnamigen Sendung durchforsten Jan Böhmermann und sein Team abermals die Untiefen des Internets, um möglichst viel über die wie immer nichtsahnenden Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio zu erfahren. Dabei stoßen sie auf längst vergessene Chatverläufe sowie peinliche Fotos und Videos.

Lass dich überwachen! Show • 06.08.2025 • 20:15 Uhr

Ziel der Sendung, die mit dem Deutschen Fernsehpreis 2024 sowie dem Grimme-Preis 2019 ausgezeichnet wurde, ist es, die Menschen für ihren digitalen Fußabdruck zu sensibilisieren, ohne jedoch den tadelnden Zeigefinger zu heben, Stattdessen verspricht die 90-minütige Sendung abwechslungsreiche Studioaktionen, spektakuläre Einspielfilme und überraschend persönliche Preise für die unfreiwillig porträtierten Studiogäste.

Am Sendetag steht "Lass dich überwachen!" bereits ab 18 Uhr im Streamingportal vom ZDF zu Abruf bereit.

Lass dich überwachen! – Mi. 06.08. – ZDF: 20.15 Uhr

