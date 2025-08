Bill Kaulitz datet diesen Promi: "Das wird eine Schlagzeile!"

Bill Kaulitz heizt die Gerüchteküche um sein Datingleben weiter an – zuletzt unter anderem mit einer Instagram-Story, in der er sich an einen unbekannten Mann kuschelte. "Weder die Presse noch unsere Community noch Heidi noch ich kommen da noch mit", beschwerte sich nun sein Bruder Tom Kaulitz im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".