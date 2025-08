Die Stimme, die den Fußball prägte: Ein Nachruf auf Ulli Potofski

Geboren am 7. Juli 1952 in Gelsenkirchen, war Potofski ein echtes Kind des Ruhrgebiets – bodenständig, direkt und mit einer tiefen Leidenschaft für den Fußball. Seine Karriere begann beim Radio, doch erst durch das Fernsehen wurde seine Stimme für Millionen von Fans zur festen Begleiterin über viele Spielzeiten hinweg.

Ein Leben für den Fußball

Besonders in Erinnerung bleibt seine Zeit als Sportchef bei RTL, wo er in den 1980er- und 90er-Jahren das Sportformat „Anpfiff“ mitprägte. Später wechselte er zu DSF (heute Sport1) und schließlich zu Sky, wo er bis zuletzt als Field-Reporter aktiv war. Potofski drängte sich nie in den Vordergrund. Er wollte nicht glänzen – er wollte echte Geschichten erzählen. Über Spieler, Trainer, Stadien. Über Emotionen. Und über das, was Fußball abseits der Tore ausmacht.