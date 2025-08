Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"

In der deutschen Variante ist Kult-Moderator Horst Lichter seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken – und jetzt hat die österreichische Ausgabe ein neues Pendant: Arabella Kiesbauer ist die neue Moderatorin von "Bares für Rares". Das hat die 56-Jährige am Mittwoch bekannt gegeben.

Demnach soll Arabella Kiesbauer ab Herbst durch "Bares für Rares Österreich" führen und Verkaufswillige auf ihrem Weg bis in den legendären Händlerraum begleiten. "Ich freue mich riesig darauf", erklärt die Moderatorin in ihrem Instagram-Post und fügt an: "Ich liebe Geschichten, die das Leben schreibt und jede Rarität bringt ihre ganz eigene mit. Ob Erbstück, Dachbodenfund oder Sammlerstück: Vielleicht steckt mehr dahinter, als ihr denkt!"