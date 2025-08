"The Walking Dead"-Star Kelley Mack mit nur 33 Jahren verstorben

Ihren Durchbruch feierte sie in "The Walking Dead" – doch während Kelley Mack in der erfolgreichen TV-Serie gegen Zombies kämpfte, hatte sie es im wahren Leben mit einer seltenen Krebserkrankung des zentralen Nervensystems zu tun. An den Folgen ist die Schauspielerin nun im Alter von nur 33 Jahren gestorben.