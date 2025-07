Marisa Burger verlässt „Rosenheim-Cops“ – wer wird sie ersetzen?

Mit dem Start der 25. Staffel im Herbst beginnt die finale Runde für Frau Stockl. Ab dem 30. September sind die neuen Folgen zunächst in der ZDF-Mediathek abrufbar, ab dem 7. Oktober läuft die Staffel dann immer dienstags um 19:25 Uhr im Fernsehen. Insgesamt umfasst die Jubiläumsstaffel 21 Episoden – irgendwo darunter wird auch der emotionale Abschied von Miriam Stockl liegen. Wie genau dieser aussehen wird, steht allerdings noch nicht fest. Nur so viel verrät das ZDF: Die Ausstiegsfolge befindet sich aktuell noch in der Entwicklung.

Keine Nachfolgerin für Frau Stockl

Für Fans der Serie dürfte eine weitere Nachricht überraschend sein: Die Rolle der dienstältesten Polizeisekretärin selbst wird nach Burgers Ausstieg nicht neu besetzt. Wer künftig an ihrem Platz sitzen wird, ist bislang unklar. Marisa Burger selbst hält sich mit konkreten Namen zurück, äußert aber einen Wunsch: Sie hoffe auf jemanden, „der mit genauso viel Freude, Enthusiasmus und Kreativität an die Sache rangeht, wie ich es in den letzten 25 Jahren gemacht habe“. In Fankreisen wird immer wieder ein Name genannt: Younes Tissinte, der bereits als Urlaubsvertretung von Frau Stockl vor der Kamera stand – in der Rolle des Kfz-Mechanikers Dominik Meis.