"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Die grausamen Fälle der neuen Folge

Es ist ein grausiger Fund, über den die zuständigen Ermittler in der Juli-Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" berichten: Ein abgetrenntes Körperteil taucht mehrere Wochen nach dem Verschwinden des wohnungslosen Marcel Falk im Volkspark Prenzlauer Berg in Berlin auf. Wie der 42-Jährige zu Tode kam, ist ein Rätsel. Die Polizei geht allerdings von einem Tötungsdelikt aus. Können Rudi Cerne und seine Redaktion bei der Suche nach möglichen Zeuginnen und Zeugen helfen?

Die entsetzlich entstellte Leiche eines 28-Jährigen

Nichts für schwache Nerven ist auch der Fall des 28-jährigen Rafael Blumenstock, der nach einer Kneipennacht tot aufgefunden wurde. Seine Leiche war entsetzlich entstellt. Was ihm wohl zugestoßen ist? Von brutalen Attacken handeln auch zwei weitere Fälle, die in dem True-Crime-Format vorgestellt werden: Eine 31-jährige Radfahrerin wurde nachts von einem Lastwagen verfolgt, angefahren und vom Fahrer beinahe vergewaltigt. Ein 53-Jähriger aus Braunschweig wiederum wurde nachts von Fremden nach einer Zigarette gefragt, als er die Bitte ausschlug, wurde er so brutal zusammengeschlagen, dass er teils erblindet.