Haarausfall: Marlene Lufen zeigt sich ohne Extensions!

In ihrem Podcast "M wie Marlene – Wie gelingt das Leben?" spricht Marlene Lufen offen über eine "schwierige Phase" in ihrem Leben: Vor fünf oder sechs Jahren seien ihr plötzlich die Haare ausgefallen. "Ich habe ganz viel unternommen, und jetzt wachsen sie wieder", erklärt die Moderatorin nun stolz.

Trotz dieser Herausforderungen habe sich Lufen nicht geschlagen gegeben. Sie begann, Östrogen und Progesteron einzunehmen, trug zusätzlich Testosteron auf ihre Unterarme auf. Leider habe sie es damit übertrieben – was, so vermutet sie heute, maßgeblich zu ihrem Haarausfall beigetragen habe. "Da hat mein Bauchgefühl gar nicht funktioniert", stellt die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin im Nachhinein fest.

Glücklicherweise sei die intensive Phase der Wechseljahre nicht von langer Dauer gewesen. Heute sei Lufen froh, dass sie sich wieder besser fühle. "Ich bin ganz doll der Meinung, dass wir das sind, was wir denken und was wir uns sagen", so die Moderatorin. Sie sei inzwischen entspannter im Umgang mit sich selbst und dem Alterungsprozess. Inzwischen habe sie ihr positives Selbstbild wiedergefunden.

Auch, wenn die Haare mittlerweile wieder wachsen – mit ihnen zu kämpfen hat Lufen noch immer. Auf Instagram zeigt die zweifache Mutter in einem Video, "wie die Realität ist": "Am ganzen Kopf sind die Haare einfach dünner geworden und hinten am Nacken habe ich immer noch eine Stelle, die im Grunde wie Babyflaum ist, wo kaum noch richtiges Haar wächst." Offen trage sie die Haare deshalb nur mit Haarteil. Dieses entfernt Lufen nun vor laufender Kamera: "So siehts aus, bisschen dünn – aber geht einigermaßen."