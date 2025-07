Nach Kritik: Promi Big Brother geht wieder los

"Promi Big Brother" kehrt zurück. "Habt ihr mich schon vermisst? Ich sehe euch – und ihr seht wieder alles", heißt es in einer Instagram-Ankündigung des "großen Bruders". Starten soll die 13. Staffel der SAT.1-Show am 6. Oktober.

Bei den meisten Fans löste der Beitrag gemischte Gefühle aus. Zwar erklärten in der Kommentarspalte zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, sich auf die neuen Folgen zu freuen. Gleichzeitig kündigten viele von ihnen an, die Sendung nur unter einer Bedingung verfolgen zu wollen.

Ob sich SAT.1 die Kommentare der Fans zu Herzen nehmen wird, bleibt abzuwarten. Bekannt ist derzeit weder, welche Stars an der Show teilnehmen werden, noch, ob diese ihre Zeit im Container alle gemeinsam oder in zwei voneinander getrennten Bereichen verbringen werden. Klar ist: Wie im Vorjahr soll das Geschehen im Haus auch in der 13. Staffel dauerhaft per Livestream verfolgbar sein. Zudem steht fest, dass erneut Marlene Lufen und Jochen Schropp durch die Sendung führen werden.