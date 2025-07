Nach Tod ihres Mannes: Dolly Parton legt das Songwriting auf Eis

Country-Ikone Dolly Parton hat das Schreiben neuer Lieder vorerst gestoppt. Grund dafür ist der Tod ihres Ehemanns Carl Thomas Dean, der im März dieses Jahres im Alter von 82 Jahren verstarb. Das Paar war fast 60 Jahre lang verheiratet. In einem emotionalen Statement nach dem Verlust schrieb Parton damals: "Carl und ich haben viele wunderbare Jahre miteinander verbracht. Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang geteilt haben, nicht gerecht werden. Danke für eure Gebete und euer Mitgefühl."

Nun sprach die 79-Jährige in Khloé Kardashians Podcast "Khloé In Wonderland" ausführlicher über die Zeit danach. Der Tod ihres Mannes habe ihre Kreativität stark beeinflusst, erklärte sie. "Mein Mann ist vor drei Monaten verstorben", sagte sie. Sie habe zwar versucht, neue Ideen umzusetzen, aber es funktioniere momentan nicht. "Ich wollte einige Dinge anfangen, aber ich kann es nicht tun. Ich werde es später tun, aber mir kommen gerade so wunderbare, schöne Ideen. Aber ich glaube, ich werde es nicht zu Ende bringen."



Dolly Parton: Habe viele andere Dinge zu tun Derzeit sei sie zu beschäftigt, um sich emotional ganz auf das Schreiben einzulassen. "Ich kann es jetzt nicht machen, weil ich so viele andere Dinge zu tun habe, dass ich mir den Luxus nicht leisten kann, jetzt zu emotional zu werden", fügte sie hinzu. Daher habe sie das Songwriting "erst einmal auf Eis gelegt". Trotz allem betonte sie, wie wichtig ihr das Schreiben sei. "Alles beginnt mit einer Geschichte oder einem Song", sagte sie. Für sie sei das der Kern jedes guten Projekts – ob Film oder Musik. "Ich denke, das ist einer der Gründe, warum ich so gerne schreibe, denn ich fühle mich in diesem Moment so sehr mit Gott verbunden."

Auch wenn der Verlust schwer wiegt, blickt Parton nach vorn. In den Wochen nach Deans Tod sagte sie gegenüber "Know News", dass es ihr "besser geht, als ich dachte". Sie müsse nun vieles neu lernen, das sie einst gemeinsam mit ihrem Mann getan habe. Doch sie werde ihn "immer in meiner Nähe haben".

Dolly Parton und Carl Thomas Dean lernten sich 1964 kennen und heirateten zwei Jahre später. Obwohl sie ein enges Paar waren, hielt sich Dean meist aus der Öffentlichkeit fern. Nur selten zeigte er sich auf Fotos oder Veranstaltungen. Kurz nach seinem Tod veröffentlichte Parton den bewegenden Song "If You Hadn't Been There" – eine Hommage an ihren Ehemann und die prägende Rolle, die er in ihrem Leben spielte.

Trotz der Trauer gibt es bald für Parton auch einen Grund zum Feiern: Im November wird die Sängerin mit dem "Jean Hersholt Humanitarian Award" geehrt. Der Ehren-Oscar würdigt ihre "herausragenden Beiträge zu humanitären Zwecken".

