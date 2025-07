"Villa der Versuchung" mit Verona Pooth: Das neue Reality-TV-Highlight?

Es ist schon eine Weile her, dass Verona Pooth mit einer eigenen Sendung im TV zu sehen war. Doch das ändert sich in Kürze. Denn wie die umtriebige Ex von Dieter Bohlen verlauten ließ, wird sie demnächst ein neues Reality-Format präsentieren: „Villa der Versuchung“ in Sat.1.

Was bislang über „Villa der Versuchung“ bekannt ist Am 7. Mai 2025 hielt Verona Pooth auf dem OMR-Festival in Hamburg einen Vortrag mit dem vielsagenden Titel „Vom Blubb zur Brand: Wie man selbst zur Marke wird“. Am Rande ihres Auftritts überraschte sie zudem mit der Ankündigung, dass sie nach längerer Zeit wieder eine TV-Show moderieren wird. Das Format namens „Villa der Versuchung“ wurde demnach bereits vor einiger Zeit abgedreht. Pooth hielt sich dafür drei Wochen in Thailand auf. Die Ausstrahlung der Sendung beginnt wohl schon ab Anfang Juli in Sat.1.

Inhaltlich ist noch nicht allzu viel über „Villa der Versuchung“ bekannt. Pooth verriet aber zumindest, dass die Teilnehmenden ein Preisgeld von 250.000 Euro gewinnen können. Einen Hinweis darauf, in welche Richtung das Format gehen könnte, liefert die Produktionsfirma. Dabei handelt es sich nämlich um Banijay Productions und damit um die Köpfe hinter erfolgreichen Shows wie „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island“. Bei Ersterer geht es darum, dass die Kandidaten bei Spielen Luxusgüter gewinnen und wieder verlieren können. Und bei „Temptation Island“ müssen die Teilnehmenden der Versuchung widerstehen, ihren Partnern untreu zu werden. Es wird sich zeigen, ob „Villa der Versuchung“ mit einem dieser Formate vergleichbar ist.

Bei ihrer vorsichtigen Verkündung plauderte Verona Pooth noch ein wenig über die Dreharbeiten für die Show. Diese haben sich für sie aufgrund der Lebhaftigkeit der Kandidaten „ein bisschen wie ein Autounfall“ angefühlt. Demnach musste Pooth die Teilnehmenden „wie einen Sack Flöhe immer wieder einfangen“. Das sorgte zwar für Chaos am Set, war nach Pooths Aussagen aber auch „herrlich authentisch“.