Schock-Scheidung: Aaron Phypers trennt sich von Denise Richards

In einer im März 2025 ausgestrahlten Folge der Realityshow "Denise Richards & Her Wild Things" erklärte Denise Richards, dass es nicht einfach sei, mit ihr verheiratet zu sein. Daraufhin entgegnete ihr Mann Aaron Phypers: "Das ist es nicht, und sie hat es gesagt!" Die Hollywood-Schauspielerin fügte an: "Ich werde mich nie wieder scheiden lassen. Selbst wenn wir uns hassen, werde ich mich verdammt noch mal nicht scheiden lassen." Phypers fügte hinzu: "Wir werden einfach getrennte Wohnungen haben oder so. Aber wir werden uns nicht hassen." Jetzt kommt es offenbar doch zur Scheidung.