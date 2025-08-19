Home News TV-News

Zum 80. Geburtstag von Wim Wenders: ARTE zeigt "Der ewig Suchende"

"Wim Wenders: Der ewig Suchende"

Wenders: Der Mann, der Hollywood den Rücken kehrte

19.08.2025, 09.06 Uhr
von Wilfried Geldner
Wim Wenders feiert seinen 80. Geburtstag. ARTE widmet ihm ein umfassendes Film-Special. Im Fokus stehen Meisterwerke wie "Der Himmel über Berlin" und "Paris, Texas", die Wenders' unkonventionelle Arbeitsweise unterstreichen.
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Der Regisseur Wim Wenders hat das europäische Kino über Jahrzehnte hinweg geprägt. Mit "Paris, Texas" gewann er unter anderem 1984 die Goldene Palme in Cannes.  Fotoquelle: ARTE / Kumaran Herold
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Anlässlich seines 80. Geburtstags widmet ARTE Wim Wenders einen Schwerpunkt mit Spiel-und Dokumentarfilmen im August.  Fotoquelle: ARTE / Kumaran Herold
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Wim Wenders, einer der der visionärsten Regisseure Deutschlands, wird im August 2025 80 Jahre alt.   Fotoquelle: ARTE / Kumaran Herold

Mit mehreren seiner Filme in Mediathek und Hauptprogramm ehrt der Kulturkanal ARTE den renommierten deutschen Regisseur Wim Wenders, der am 14. August sein 80. Lebensjahr vollendet. Am Montag, 18. August, läuft am späten Abend das Porträt "Wim Wenders: Der ewig Suchende". Wenders reflektiert im Film von von Marcel Wehn viel und sehr genau über seine Auffassung vom Kino und über seine unkonventionelle Arbeitsweise. Klar zum Vorschein kommt, dass für ihn fertige Drehbücher der Tod des Kinos sind – womöglich in zehnfacher Ausfertigung, wobei der Regisseur beim Dreh dann nur noch nacherzählen kann.

ARTE
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Doku • 18.08.2025 • 22:35 Uhr

Nach einem gespielten Schluckauf berichtet Wenders in der Berliner Staatsbibliothek, einem der Drehorte seines Films "Der Himmel über Berlin", über seine Anfänge. Wie er nach Paris ging, um dort Maler zu werden und vor der Kälte in der Studentenbude Zuflucht in der Cinémathèque française fand, um jährlich 1.000 Filme seiner berühmten Vorgänger zu sehen. So richtig von der Kinolust gepackt wurde er allerdings erst am Schneidetisch im ersten Jahrgang an der Münchner HFF, als er Musik zum Kurzfilm mischte: "Das war's, dafür lohnt es sich zu leben!", so erinnert er sich. Seine ersten Filme seien dann allerdings "geklaut" gewesen, hätten heftige Zweifel in ihm geweckt. Erst mit "Alice in den Städten", der Geschichte eines Mannes, der über Amerika schreiben soll und doch nichts hinkriegt als die eigene Einsamkeit und Entfremdung von der Welt, kam 1974 mehr Zufriedenheit.

Die Ideen entstanden am Set und beim Dreh, zuvor gab es eine halbe Seite als Vorgabe, wie auch beim Roadmovie "Im Lauf der Zeit" von 1975, einer Reise entlang der innerdeutschen Grenze, bei der das Kinosterben in der Provinz Thema war. Wahrhaftigkeit, spontanes Empfinden statt vorgefertigter Texte, sollten zu Wenders' Markenzeichen werden.

Derzeit beliebt:
>>„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
>>"Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte": Beatrice Egli lacht über sich selbst
>>Olympia-Helden als Opfer? Doku enthüllt Abgründe im Spitzensport
>>Er war liiert: Jan Josef Liefers fand große Liebe während Nacktszene

Das Genrekino kam dazwischen. Mit Dennis Hopper drehte er 1977 den Krimi "Der amerikanische Freund" nach einer Vorlage von Patricia Highsmith. Die darauf folgende Einladung nach Hollywood ging schief, Wenders scheiterte mit dem Thriller "Hammet" und sah ein, "dass es nichts für mich war mit dem amerikanischen Studiosystem".

Ein Glück für Wenders: Zwei Jahre später drehte er seinen wohl bekanntesten Film, "Paris, Texas" mit Harry Dean Stanton und Nastassja Kinski. Die Szene, in der Stanton als Vater seine Ex-Geliebte, die Mutter seines Sohnes in einer Peepshow wiedertrifft, ist berühmt geworden. ARTE zeigt den Film um 20.15 Uhr am selben Abend. Ein "ganz loses Gefüge von Geschichten" habe es auch hier gegeben, alles konnte verändert werden, es gab ein Vorantasten mit den Schauspielern bis zum Schluss, berichtet der Regisseur. Ein gewinnbringendes Happyend zu dritt verweigerte Wenders den Produzenten, er hätte es als "unwahr" oder gar "verlogen" empfunden.

"Der Himmel über Berlin"

In jeder Hinsicht rührend: "Der Himmel über Berlin" (1987) ein weiteres Meisterwerk in Farbe und Schwarzweiß mit den Engeln Bruno Ganz und Otto Sander, die unsichtbar den menschlichen Gedanken lauschen. Ganz zu schweigen von der hier zementierten Geschichte Berlins und des Potsdamer Platzes, über den Curt Bois im Film sagt: "Das kann er nicht sein. Man trifft keinen Menschen."

"Wenn ein Plot kommt und treibt, dann schwimmen mir alle Felle weg", sagt Wenders. Deswegen habe er nicht zuletzt so viele Dokumentarfilme gemacht. Zumeist steht die Bewunderung der Porträtierten und deren Kunst über allem – machmal so sehr, dass es Wenders, wie bei Pina Bausch, zu Tränen treibt. "Wenn Regeln und Geschichten rein kommen, dann bin ich verloren", gesteht der nunmehr 80-Jährige ein. Sein größtes Problem sei im Übrigen stets, sich von Erfolgen zu erholen. Soll heißen, wieder offen für Neues zu sein. "Es gibt nichts Deprimierenderes, als nichts mehr dazulernen zu müssen." Und merke auch: "Der Film ist größer als du!"

ARTE zeigt im Anschluss, um 23.30 Uhr, die nicht minder aufschlussreiche Dokumentation "Nastassja Kinski – Geschichte einer Befreiung".

Wim Wenders: Der ewig Suchende – Mo. 18.08. – ARTE: 22.35 Uhr

Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
Seit 25 Jahren war Marisa Burger als absolute Kultfigur Miriam Stockl bei den "Rosenheim-Cops" dabei – jetzt verlässt sie die Serie. Das wird ihre Nachfolge.
Endlich Klarheit
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Elite-Einheit der Bundeswehr: Kampfschwimmer im Einsatz
"frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz"
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Deutschland im Digitalisierungsrückstand: Eine Schockierende Bilanz
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Stars mit Blut an den Händen: Diese Promis wurden zu Mördern!
Bizarre Experimente, Eifersucht oder Wahn
Mörderische Promis! Diese Stars haben einen Menschen getötet!
Der emotionale Abschied von Wenders an Pina
"Pina – Ein Film von Wim Wenders"
Pina - Ein Film von Wim Wenders
"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig
Ein fahrender Philosoph
"Tage mit Naadirah"
Dieser Pferdefilm bricht alle Klischees!
"Mein wildes Herz – Alles auf Sieg"
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont
Nach "Das Kanu des Manitu": Folgt die Fortsetzung der Fortsetzung?
Neuer Film?
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
"Sommerhaus der Stars"
Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt
Liebe mit Konsequenzen
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Whitney Houstons Leben als Pop-Ikone – jetzt im TV
"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody"
Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
TV total kehrt zurück: Neue Formate für den Dienstagabend-Marathon!
"TV total"
TV total
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Abgestürzte Reality-Stars: So verspielten sie ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Die Stars aus dem "Big Brother"-Container: Was machen sie heute?
Vom Container zur Karriere
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
"Big Brother": Erinnerst du dich noch an diese Skandale?
Reality-Eklats
Auch Alex Jolig lieferte einen Skandal im „Big Brother“-Container ab.
SAT.1 unter Druck: Zuschauer drohen mit Boykott von Promi Big Brother!
Sender-Kritik
Marlene Lufen und Jochen Schropp
Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Rypa gehen getrennte Wege!
Promi-Trennung
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Emotionaler Abschied: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie
Trauer um Jackie Bezos
Jeff Bezos mit Jacklyn Bezos
So nah war Evelyn Burdecki "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny wirklich!
Burdeckis Tanzabenteuer
Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek
Judith Rakers enthüllt kurioses ‚3nach9‘-Spiel mit Giovanni di Lorenzo!
Geheime Challenge
Judith Rakers
Millionärin kauft Plattenbau: Mels Reise in die Vergangenheit
"Mels Block"
Caro Cult im Interview
Spektakuläre Krimi-Fortsetzung: Staatsanwältin gegen Clans
"Die Jägerin – Riskante Sicherheit"
"Die Jägerin - Riskante Sicherheit"
ARD-Doku enthüllt: Felix Brychs überraschendes Geständnis
Schiedsrichter-Doku
Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter