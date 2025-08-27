Home News TV-News

Abschied von "Rosenheim-Cops"-Kultfigur: Der Ersatz steht jetzt fest!

Personalie geklärt

Abschied von "Rosenheim-Cops"-Kultfigur: Der Ersatz steht jetzt fest!

27.08.2025, 14.08 Uhr
von Julian Flimm
Nach 25 Jahren verabschiedet sich Marisa Burger von ihrer Rolle als Miriam Stockl bei den "Rosenheim-Cops" und verlässt die Serie. Und ihre Nachfolgerin ist keine Unbekannte! Ein spannender Wandel für die ZDF-Erfolgsproduktion.
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Die "Rosenheim-Cops" verlieren einen Star – eine andere Darstellerin wird dafür befördert.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die wahrscheinlich beliebteste Rolle der ZDF-Erfolgsserie geht: Nach 25 Jahren verliert das Rosenheim-Büro ihre unverkennbare Stimme am Telefon und ihre charmante Schaltzentrale. Doch ein kompletter Neuanfang ist das nicht – denn ihre Nachfolgerin steht endlich fest. Und sie ist längst ein bekanntes Gesicht in der Erfolgsserie!

"Es gabat a Leich" – der berühmte Dialekt prägte ihre Rolle

Seit zwei Jahrzehnten gehört Marisa Burger zu den festen Größen im deutschen Vorabendprogramm. Ihre Rolle als schlagfertige Sekretärin mit dem berühmten Dialekt prägte das Bild der "Rosenheim-Cops" maßgeblich. Besonders ihr Kultspruch "Es gabat a Leich" wurde für viele zum inoffiziellen Serienmotto. Doch nun ist Schluss. Die 25. Staffel wird ihre letzte sein.

Sarah Thonig übernimmt – ein Aufstieg im Kommissariat!

Ganz überraschend kommt die neue Personalentscheidung nicht: Sarah Thonig (auf dem Foto ganz rechts), 33 Jahre alt, ist für Fans kein unbeschriebenes Blatt. Sie ist bereits als Christin Lange im Rosenheimer Präsidium tätig – bisher jedoch "nur" am Empfang. Jetzt steigt sie auf und übernimmt ab Staffel 26 den womöglich wichtigsten Platz im ganzen Kommissariat: den Platz von Frau Stockl."Sarah ist seit 2014 Teil unseres Ensembles und hat mit ihrer authentischen, frischen Art das Publikum für sich gewonnen", so das ZDF in einem Statement.

Abschied von den "Rosenheim-Cops": Eine Herzensentscheidung

Für Marisa Burger war der Ausstieg eine Herzensentscheidung. Im Juli verriet sie gegenüber Bunte, dass sie sich eine Nachfolge wünsche, der "mit genauso viel Freude, Enthusiasmus und Kreativität an die Sache rangeht". Das ZDF sieht im Rollenwechsel zudem neue Chancen: "Ihr Rollenwechsel eröffnet uns neue dramaturgische Möglichkeiten, die wir mit viel Liebe zum Detail und gewohntem Humor erzählen werden."

"Herz des Rosenheimer Polizeisekretariats" hinterlässt große Fußstapfen

Mit dem Ende der Ära Stockl verliert die Serie eine Kultfigur – aber gewinnt gleichzeitig eine frische Perspektive. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich Christin Lange in der neuen Rolle schlägt. Eins ist klar: Die Fußstapfen sind groß.

Ex-„Tagesschau“-Star Judith Rakers: So fand sie ihr Glück auf Rügen!
Judith Rakers hat nach fast zwei Jahrzehnten ihr Leben umgekrempelt. Die ehemalige "Tagesschau"-Moderatorin hat sich für ein Leben auf der Insel Rügen entschieden - eine idyllische Natur, Homefarming und eine Kinderbuchreihe inklusive.
Neuer Lebensabschnitt
Judith Rakers am Strand

"Wir verabschieden uns mit großem Dank von Marisa Burger, die als Miriam Stockl mehr als zwei Jahrzehnte das Herz des Rosenheimer Polizeisekretariats war", erklärte das ZDF offiziell. "Jetzt möchte sie neue Wege gehen, und wir wünschen ihr für ihre kommenden Projekte alles erdenklich Gute."

