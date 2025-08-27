Abschied von "Rosenheim-Cops"-Kultfigur: Der Ersatz steht jetzt fest!

Die wahrscheinlich beliebteste Rolle der ZDF-Erfolgsserie geht: Nach 25 Jahren verliert das Rosenheim-Büro ihre unverkennbare Stimme am Telefon und ihre charmante Schaltzentrale. Doch ein kompletter Neuanfang ist das nicht – denn ihre Nachfolgerin steht endlich fest. Und sie ist längst ein bekanntes Gesicht in der Erfolgsserie!

"Es gabat a Leich" – der berühmte Dialekt prägte ihre Rolle Seit zwei Jahrzehnten gehört Marisa Burger zu den festen Größen im deutschen Vorabendprogramm. Ihre Rolle als schlagfertige Sekretärin mit dem berühmten Dialekt prägte das Bild der "Rosenheim-Cops" maßgeblich. Besonders ihr Kultspruch "Es gabat a Leich" wurde für viele zum inoffiziellen Serienmotto. Doch nun ist Schluss. Die 25. Staffel wird ihre letzte sein.

Sarah Thonig übernimmt – ein Aufstieg im Kommissariat! Ganz überraschend kommt die neue Personalentscheidung nicht: Sarah Thonig (auf dem Foto ganz rechts), 33 Jahre alt, ist für Fans kein unbeschriebenes Blatt. Sie ist bereits als Christin Lange im Rosenheimer Präsidium tätig – bisher jedoch "nur" am Empfang. Jetzt steigt sie auf und übernimmt ab Staffel 26 den womöglich wichtigsten Platz im ganzen Kommissariat: den Platz von Frau Stockl."Sarah ist seit 2014 Teil unseres Ensembles und hat mit ihrer authentischen, frischen Art das Publikum für sich gewonnen", so das ZDF in einem Statement.

Abschied von den "Rosenheim-Cops": Eine Herzensentscheidung Für Marisa Burger war der Ausstieg eine Herzensentscheidung. Im Juli verriet sie gegenüber Bunte, dass sie sich eine Nachfolge wünsche, der "mit genauso viel Freude, Enthusiasmus und Kreativität an die Sache rangeht". Das ZDF sieht im Rollenwechsel zudem neue Chancen: "Ihr Rollenwechsel eröffnet uns neue dramaturgische Möglichkeiten, die wir mit viel Liebe zum Detail und gewohntem Humor erzählen werden."

"Herz des Rosenheimer Polizeisekretariats" hinterlässt große Fußstapfen Mit dem Ende der Ära Stockl verliert die Serie eine Kultfigur – aber gewinnt gleichzeitig eine frische Perspektive. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich Christin Lange in der neuen Rolle schlägt. Eins ist klar: Die Fußstapfen sind groß.

"Wir verabschieden uns mit großem Dank von Marisa Burger, die als Miriam Stockl mehr als zwei Jahrzehnte das Herz des Rosenheimer Polizeisekretariats war", erklärte das ZDF offiziell. "Jetzt möchte sie neue Wege gehen, und wir wünschen ihr für ihre kommenden Projekte alles erdenklich Gute."