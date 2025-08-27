Home News Star-News

Schlechter Gesundheitszustand

Kann kaum noch laufen: "Harry Potter"-Star rechnet mit eigenem Tod

27.08.2025, 09.47 Uhr
von Gianluca Reucher
Ein „Harry Potter“-Star spricht offen über schwere Gesundheitsprobleme – und erklärt, warum das Leben für sie zunehmend zur Belastung wird.
Miriam Margolyes
Miriam Margolyes, hier im Jahr 2011, hat über ihren aktuellen Gesundheitszustand gesprochen.  Fotoquelle: 2011 Getty Images/Ian Gavan

Seit knapp 50 Jahren ist Miriam Margolyes bereits in der Film- und Fernsehbranche tätig. Neben Rollen in "Call the Midwife", "Doctor Who" und "Miss Fisher's Murder Mysteries" dürften sie viele Fans vor allem durch ihren Auftritt in "Harry Potter" kennen. Hier verkörperte sie Professor Pomona Sprout im zweiten und siebten Teil der Kult-Reihe. Inzwischen sorgt der Gesundheitszustand der heute 84-Jährigen allerdings für massive körperliche Einschränkungen.

Erst im Mai hatte die Margolyes erzählt, dass sie glaube, nur noch fünf oder sechs Jahre zu leben – wenn nicht weniger. Jetzt hat Miriam Margolyes mit dem britischen "Weekend Magazine" erneut über ihre aktuelle Situation gesprochen. Ihre Beschwerden führt sie vor allem auf ihr Gewicht zurück.

Miriam Margolyes hat Aortenklappe einer Kuh

"Ich habe meinen Körper im Stich gelassen. Ich habe mich nicht um ihn gekümmert. Jetzt muss ich mit einem Rollator gehen", bedauerte der TV-Star im Interview und fügte an: "Ich wünschte, ich hätte Sport gemacht. Es ist die scheußlichste Zeitverschwendung – aber sie hält einen am Leben. Also war ich dumm."

Von den derzeit viel diskutierten Spritzen zur Gewichtsreduktion hält Margolyes nicht viel: "Das ist für Diabetiker. Man sollte keine Medikamente nehmen, die für wirklich Kranke gedacht sind", so die klare Meinung der Darstellerin. Im Oktober 2023 hatte sie sich einer sogenannten TAVI unterzogen – einem minimalinvasiven Eingriff zum Austausch der Aortenklappe. "Ich habe jetzt ein Kuhherz. Also nicht das ganze Herz – mir wurde die Aortenklappe durch eine von einer Kuh ersetzt", sagte sie dazu später in einem Podcast.

"Ich kann nicht mehr gut gehen"

Neben ihren Herzproblemen leidet Margolyes an Spinalkanalstenose – einer Erkrankung, bei der sich der Wirbelkanal verengt. Dadurch ist ihre Mobilität stark eingeschränkt. Gegenüber dem Magazin "Closer" gab sie an: "Ich kann nicht gut gehen und bin als behindert registriert. Ich benutze alles Mögliche zur Unterstützung – zwei Stöcke, einen Rollator, einen Rollstuhl und jetzt auch einen Elektroroller, der macht wenigstens Spaß."

Im Mai dieses Jahres erklärte sie der britischen Zeitung "The Times": "Wenn man weiß, dass man nicht mehr lange zu leben hat – und ich werde wahrscheinlich in fünf oder sechs Jahren sterben, wenn nicht früher -, dann fällt es schwer, die Bühne zu verlassen." Sie sehne sich danach, Rollen zu spielen, in denen sie nicht im Rollstuhl sitzen müsse, sagte sie weiter: "Aber ich bin einfach nicht mehr stark genug."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
