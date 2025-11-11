Home News Star-News

Cynthia Micas verrät: Wird es einen dritten Bremerhaven-Krimi geben?

Bremerhaven-Krimi

Cynthia Micas verrät: Wird es einen dritten Bremerhaven-Krimi geben?

11.11.2025, 11.54 Uhr
von Elisa Eberle
Cynthia Micas kehrt als Zollermittlerin Lisa Cunningham im zweiten Bremerhaven-Krimi zurück. Im Interview spricht die frischgebackene Mutter über die Herausforderungen am Containerhafen, den gesellschaftlichen Druck auf Frauen und ihre zukünftigen Schauspielträume.
Cynthia Micas
Cynthia Micas steht seit ihrer Kindheit vor der Kamera: In der Kinder- und Jugendserie "Schloss Einstein" spielte sie zwischen 2004 und 2006 die Rolle der Joana Hofmeister. Zuletzt war die heute 35-Jährige unter anderem in der ARD-Serie "A Better Place" und der Amazon Prime Video Serie "Maxton Hall" zu sehen.   Fotoquelle: Julian Baumann
"Der Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod"
In "Der Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod" spielt Cynthia Micas (Mitte) abermal die Zöllnerin Lisa Cunningham.   Fotoquelle: Radio Bremen/Michael Ihle
"Der Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod"
Katta Strüwer (Elena Uhlig, links), Sven-Erik Dröse (Lukas Zumbrock, zweiter von links), Lisa Cunningham (Cynthia Micas) und Gero von Bernbeck (Bernd Hölscher) überprüfen einen Hinweis, wonach ein Containerschiff Teile für eine Waffenfabrik schmuggeln soll.   Fotoquelle: Radio Bremen/Jörg Landsberg
"Der Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod"
Gero von Bernbeck (Bernd Hölscher) und Lisa Cunningham (Cynthia Micas) inspizieren den leeren Frachtraum des Containerschiffs.   Fotoquelle: Radio Bremen/Jörg Landsberg
Cynthia Micas
Cynthia Micas wurde 1990 in Berlin geboren. Von 2009 bis 2013 studierte sie Schauspiel an der Universität der Künste Berlin. Neben ihren Film- und Fernsehrollen stand sie unter anderem am Münchner Residenztheater und im Berliner Ensemble auf der Bühne.  Fotoquelle: Linda Rosa Saal

In den meisten Fällen sind es zwei Personen, die sich zu einem Interview verabreden. Doch beim Telefonat mit der Schauspielerin Cynthia Micas ("A Better Place", "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns") schaltete sich immer wieder mal eine dritte, deutlich jüngere Stimme dazwischen: Die 35-Jährige ist vor wenigen Monaten Mutter geworden. Der kleine Sohn brabbelt im Interview schon fleißig mit.

Anlass für das Gespräch war "Der Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod" (Donnerstag, 13. November, 20.15 Uhr, das Erste). Micas, die als Teenager in der KiKA-Serie "Schloss Einstein" (2004 bis 2006) zu sehen war, spielt die Zollermittlerin Lisa Cunningham.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Katta Strüwer (Elena Uhlig) und den Kollegen Gero von Bernbeck (Bernd Hölscher) und Sven-Erik Dröse (Lukas Zumbrock) möchte Cunningham in diesem zweiten Film der Reihe illegalen Waffenschmuggel verhindern. Worauf man bei Dreharbeiten im Containerhafen alles achten muss, verrät Micas im Interview. Auch erklärt sie, warum zwischen dem ersten Film und diesem zweiten rund zwei Jahre vergangen sind.

Derzeit beliebt:
>>Ulrike von der Groeben offenbart: Der wahre Grund für den Ausstieg
>>Sorge um TV-Auswanderer: Thommy Schmelz ist wieder im Krankenhaus
>>Annette Frier über ihre Selbstzweifel und die Menopause
>>Familienzuwachs: Rockstar Jon Bon Jovi ist erneut Opa geworden

Cynthia Micas' unangenehme Erfahrung mit dem Zoll

prisma: Den Zoll kennen die meisten Menschen höchstens vom Flughafen. Hatten Sie schon einmal Probleme mit dem Zoll?



Cynthia Micas: Ich werde ständig am Flughafen rausgezogen. Aber Probleme hatte ich dabei zum Glück so gut wie noch nie. Auf dem Rückflug von Mauritius musste ich einmal zwischenlanden. Und bei dieser Zwischenlandung hat mir eine Frau vom Zoll meine Kosmetik unbegründet abgenommen. Ich hoffe mal, dass die Tasche, in die sie diese dann gesteckt hat, nicht ihre eigene war. Das ist eine merkwürdige Geschichte, die ich mir vom Zoll gemerkt habe.

Ulrike von der Groeben offenbart: Der wahre Grund für den Ausstieg
Im Sommer 2024 verabschiedeten sich Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel von RTL. Im Podcast mit Barbara Schöneberger verrät von der Groeben, wie ihr Abschied verlief und warum sie sich für die TV-Rente entschied.
RTL-Abschied
Ulrike von der Groeben

prisma: Was wussten Sie vor Beginn der Dreharbeiten über die Arbeit vom Zoll?

Micas: Ich war erstaunt, welchen erheblichen Gefahren sich die Einheiten beim Zoll oft aussetzen. Vielfach geht es beim Zoll nicht nur um illegale Zigaretten, sondern um schwere Kriminalität – wie in unserem zweiten Film, um illegale Waffenlieferungen.

prisma: Wäre ein Job beim Zoll oder bei der Polizei auch etwas für Sie gewesen?

Micas: Auf keinen Fall! Sie haben da mit bestimmten Lobbys zu tun, wo dann auch mal Waffen zum Einsatz kommen können. Ich bin schon eher ein kreativer Mensch und liebe den Schauspielberuf, bei dem ich mit anderen Menschen direkt zusammenarbeiten kann.

Das verrät Cynthia Micas zur Fortsetzung des "Bremerhaven-Krimis"

prisma: Der erste "Bremerhaven-Krimi" lief bereits Ende 2023. Warum hat die Fortsetzung so lange auf sich warten lassen?

Micas: Das ist eine gute Frage! Ich glaube, es wurde einfach sehr lange an den Büchern gefeilt. Ich freue mich, dass es jetzt zu einer Fortsetzung kam und hoffe, dass der dritte Teil mal im Sommer gedreht wird, weil Bremerhaven ist im Winter schon sehr eisig!

prisma: Gibt es denn schon Anzeichen, ob und wann die Reihe fortgesetzt wird?

Micas: Noch nichts Spruchreifes.

prisma: Wie ist das, nach so langer Pause und zahlreichen anderen Projekten wieder in eine Rolle einzusteigen?

Micas: Ich fand es total schön! Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich auch über das gegenseitige Wiedersehen gefreut. Im ersten Teil lag der Fokus vor allem auf der Figur von Bernd Hölscher und auf meiner Figur. Jetzt werden die Figuren von Elena Uhlig und Lukas Zumbrock näher beleuchtet. Dadurch wird das Ermittlerteam immer mehr zu einer vertrauten Einheit. Auch die Arbeit mit unserem Regisseur Nicolai Rohde macht ganz viel Spaß. Außerdem habe ich mich gefreut, Bremerhaven noch mal ein Stück weit besser kennenzulernen.

prisma: Kannten Sie die Stadt schon vor den Dreharbeiten?

Micas: Nein, gar nicht. Mich hatte es da bisher nie hin verschlagen. Ich war ganz begeistert vor allem von dem Auswandererhaus. Das wäre definitiv auch für Berliner Schulklassen mal einen Ausflug wert. Die Auswanderergeschichten, die man da erfährt, haben mich sehr beeindruckt und berührt.

Diese Fakten zu den "Rosenheim-Cops" kanntest du noch nicht!
Seit 2002 zählt "Die Rosenheim-Cops" zu den beliebtesten Krimiserien im deutschen Fernsehen. Der Mix aus bayerischem Charme und spannenden Fällen begeistert Fans. Hier findest du Fakten zur Kultserie, die du garantiert noch nicht wusstest!
Erfolgs-Serie
Dieter Fischer, Michaela Weingartner und Max Müller beim Dreh von den "Rosenheim-Cops".

Cynthia Micas spricht über den speziellen Drehort im Containerhafen

prisma: Der Film spielt hauptsächlich im Containerhafen. Wie darf man sich die Dreharbeiten an diesem besonderen Ort vorstellen?

Micas: Wir mussten wirklich aufpassen, dass wir nur in dem genau abgegrenzten Bereich drehen und auch nur, wenn uns das Signal gegeben wird: "Jetzt dürft ihr!" Das ganze Ausmaß der Container kann man sich erst vorstellen, wenn man mal da gewesen ist. Ich kam mir da immer vor wie eine kleine Ameise. Um uns herum standen überall riesige Container. Einmal mussten wir den Dreh auch abbrechen, weil es so windig war. Denn wenn die Container leer sind, kann es sein, dass so ein Ding auch mal kippt und runterfällt. Diese Container werden von riesigen Kränen verlagert. Das sieht aus wie in "Star Wars": Das sind ganz große Maschinen, die hier alles steuern. Allein die Räder sind größer als ein Mensch. Man muss also noch viel achtsamer sein als im Straßenverkehr.

prisma: Gewöhnt man sich mit der Zeit an die Gefahr oder befindet man sich ununterbrochen in Hab-Acht-Stellung?

Micas: Hm, wenn man sich den ganzen Tag auf dem Gelände bewegt, kann man die Gefahr auch schon mal unterschätzen: In unserem ersten Film gibt es eine Szene, in der genau das passiert.

prisma: An welchem besonderen Ort würden Sie in Zukunft gerne einmal drehen?

Micas: Das ist eine gute Frage ... Da muss ich mal drüber nachdenken. Mein Herz schlägt total für Mosambik: Mein Vater kommt aus Mosambik und ein Teil meiner Familie lebt noch immer dort. Dort mal ein Projekt zu haben, wäre ein Traum. Ich stell mir die Arbeit dort auch total aufregend vor, und wir würden nicht so frieren, wie wir es in Bremerhaven mussten.

Thilo Mischke über seine neue Syrien-Reportage: „Teil von Weltgeschichte“
Die neue ProSieben-Reportage von Thilo Mischke beleuchtet die bewegende Geschichte von Martin, einem Deutschen, der in Syrien inhaftiert und gefoltert wurde. Mischke begleitet ihn bei seiner Rückkehr an die Orte des Schmerzes und trifft auf Menschen, die im Krieg gelitten haben.
„THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast"
Thilo Mischke

Cynthia Micas über den sozialen Druck als Frau

prisma: Neben dem eigentlichen Fall lernt das Publikum auch die Figur Katta Strüwer näher kennen: Sie leidet unter krankheitsbedingtem Haarausfall und klagt im Film: "Ich bin doch überhaupt keine Frau mehr." Können Sie das nachvollziehen?

Micas: Ja, total. Haare sind ja ein ganz großes Thema für Frauen und waren es, glaub ich, auch schon immer. Als Afro-Deutsche spielt das Thema Haare für mich auch schon mein ganzes Leben lang eine große Rolle. Das ist zwar eine andere Thematik als bei der Figur von Elena Uhlig im Film, aber ich kann mir das gut vorstellen, wie das sein muss, wenn man nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Bei Frauen ist das ja nicht so üblich wie bei Männern, zu sagen: "Okay, dann trag ich halt eine Glatze."

prisma: Wird der allgemeine Druck auf Frauen, einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen zu müssen, derzeit wieder größer?

Micas: Oh, das fällt mir schwer zu sagen. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und merke, dass mein innerer Druck immer kleiner wird. Ich selbst lege immer weniger Wert darauf, was andere von mir denken. Aber ich kann mir vorstellen, dass es durch Social Media heutzutage noch mal einen anderen Druck auf junge Frauen gibt. Obwohl das Frauenbild in den 90-ern, in denen ich aufgewachsen bin, weniger modern war als heutzutage. Damals verursachten die perfekten Frauenbilder in Magazinen auch einen enormen Druck.

prisma: Werden wir dieses Problem als Gesellschaft jemals lösen?

Micas: Das wäre wunderschön, wenn das irgendwann passiert! Wobei Modeerscheinungen natürlich immer in Wellen kommen. Die Zeit wird zeigen, wohin wir uns langfristig entwickeln werden. Das hat ja auch immer viel mit Popkultur zu tun.

Roland Kaiser & Axel Prahl: Freundschaft seit dieser „Tatort“-Szene
Über die Jahre gab es im "Tatort" einige memorable Gaststars, darunter auch zahlreiche Musiker. Mit einer deutschen Schlagerikone verbindet Axel Prahl seit seinem Auftritt im Münster-"Tatort" eine Freundschaft. Prahl besitzt sogar das Bett, in dem die Figur des Sängers damals gestorben ist.
Eine kuriose Anekdote
Axel Prahl

Die facettenreiche Cynthia Micas spielte bereits in ganz verschiedenen Genres

prisma: "Der Bremerhaven-Krimi" ist nicht Ihre erste Krimi-Reihe: Als Gerichtsmedizinerin Jamila Marques sind Sie regelmäßig im Berliner "Tatort" zu sehen. Ist der Krimi Ihr Lieblingsgenre?

Micas: Nein, aber die Zuschauerinnen und Zuschauer stehen total auf Krimi. Das hat sicher etwas mit der Faszination zu tun, sich selbst in die jeweilige Situation zu versetzen und sich zu denken: "Oh Gott, was wäre, wenn mir sowas widerfahren würde?" Ich liebe die Abwechslung. Ich hatte bislang das Glück, in ganz verschiedenen Genres zu spielen. Die Hochzeitskomödie "Ein Fest fürs Leben" mit Christoph Maria Herbst war da zum Beispiel auch eine sehr schöne Abwechslung für mich. Aber Krimis machen auch Spaß!

prisma: Auf welches Genre hätten Sie als Schauspielerin mal Lust?

Micas: Auf Fantasy! Das habe ich noch nie gemacht. So eine unrealistische, verspielte Welt fände ich mal total spannend. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade Mutter geworden bin. (lacht)

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Stephanie Stumph ist zurück: ZDF-Star feiert „Der Alte“-Comeback
Nach Babypause
Stephanie Stumph lehnt an einer Wand.
Was macht eigentlich Linda Hamilton?
Hamiltons TV-Comeback
Terminator 2 - Tag der Abrechnung
„Tatort: Mike & Nisha“: Warum wir plötzlich mit den Tätern fühlen
Wenn Liebe tötet
Tatort: Mike & Nisha
Uschi Glas privat: Liebe, Krisen – und das späte Glück der Grande Dame
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
„The other gAIrl“: KI-RomCom mit Tom Beck & Chryssanthi Kavazi
Erster gemeinsamer Dreh
Chryssanthi Kavazi und Tom Beck
Schockierende Erkenntnisse: Verena Altenberger über ländlichen Faschismus
Faschismus in der Stadt und auf dem Land
Verena Altenberger
Liebespaar als Täter? So spannend wird der neue Tatort
"Tatort: Mike & Nisha"
Tatort: Mike & Nisha
Marisa Burger über ihr "Rosenheim-Cops"-Aus: "Möchte Miriam Stockl nicht lächerlich machen"
Abschiedsschmerz
Die Rosenheim-Cops
Heiner Lauterbach im neuen ARD-Krimi: "Talent führt zu nichts, wenn man keine Leidenschaft spürt"
Im Interview
Heiner Lauterbach
Kling und Mommsen auf Klassenfahrt, aber ohne Küssen!
"Schule am Meer – Küssen verboten"
Schule am Meer - Küssen verboten
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Diese Fakten zu den "Rosenheim-Cops" kanntest du noch nicht!
Erfolgs-Serie
Dieter Fischer, Michaela Weingartner und Max Müller beim Dreh von den "Rosenheim-Cops".
Wie nah ist „Requiem für einen Freund“ an echten Betrugsfällen?
"Requiem für einen Freund"
Requiem für einen Freund
Spanien zwischen Freiheit & Wunden: ARTE zeigt große Bürgerkriegs-Doku
"Der Spanische Bürgerkrieg – Ein langer Weg zur Versöhnung (1/2)"
Der spanische Bürgerkrieg (1 / 2)
Thilo Mischke über seine neue Syrien-Reportage: „Teil von Weltgeschichte“
„THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast"
Thilo Mischke
Das sind die Gäste der ZDF-„Weihnachtsshow“ mit Giovanni Zarrella
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Florian Silbereisen rührt Andy Borg zu Tränen – große TV-Geste
Bewegender Auftritt
Glückwunsch, Andy
Roland Kaiser & Axel Prahl: Freundschaft seit dieser „Tatort“-Szene
Eine kuriose Anekdote
Axel Prahl
„Last Samurai Standing“: Netflix hat jetzt sein eigenes „Squid Game“
Das sollten Fans wissen
"Last Samurai Standing"
SWR-Radiomoderator Matthias Holtmann ist tot
Ein Leben mit Parkinson
Matthias Holtmann
Playboy-Shooting & mehr: Das wurde aus den ersten „Sturm der Liebe“-Stars
Verblüffende Karrieren
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?
Spott für Stefan Raab: Olli Schulz demontiert sein TV-Comeback
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.
Quoten-Krise bei „Masked Singer“: Diese neue Jury soll Fans zurückholen
"The Masked Singer"
"The Masked Singer"
Heimliche Treffen: So lernte Roland Kaiser seine Traumfrau kennen
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Terror-Nacht in Paris: Spieler sprechen über Anschläge während Länderspiel
"Terror. Fußball. Paris 2015 – Die Nationalmannschaft im Visier"
Sportschau: Terror. Fußball. Paris 2015
Historiendrama nach Oskar Maria Graf mit Josef Hader in der Hauptrolle
"Sturm kommt auf"
Sturm kommt auf
Roland Emmerichs Reise: Vom Schwabenland nach Hollywood
"Meister der Apokalypse – Roland Emmerich"
Meister der Apokalypse - Roland Emmerich
Warum der „Playboy“ immer mehr Frauen über 40 ins Rampenlicht rückt
Playboy-Bunnys reloaded
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
Andy Borgs 65. Geburtstag: So lief die Party mit Florian Silbereisen
"Glückwunsch, Andy"
Andy Borg und Florian Silbereisen
So geht es mit Valerie Niehaus als Katharina Wegener weiter
"Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit"
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"