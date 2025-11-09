Warum der „Playboy“ immer mehr Frauen über 40 ins Rampenlicht rückt

Schönheit hat kein Ablaufdatum – und Ausstrahlung schon gar nicht. Frauen, die ihren eigenen Weg gehen, wirken oft besonders faszinierend. Das weiß auch der „Playboy“. Immer wieder posieren prominente Frauen über 40 für das Männermagazin und zeigen dabei, dass Selbstbewusstsein und Sinnlichkeit keine Frage des Alters sind. Hier ein Blick auf jene, die sich erst später im Leben für ein erotisches Shooting entschieden haben.

Aktuell hält Désirée Nick mit 66 Jahren den Titel als ältestes deutsches „Playboy“-Covermodel – und sie steht damit keineswegs allein. Ob Simone Thomalla, Sonja Kirchberger oder Nancy Sinatra: Sie alle stellen klar, dass jugendlicher Schönheitsdruck an ihnen abprallt. Sinnlichkeit endet nicht mit den Jahren – sie verändert sich nur.

Simone Thomalla Eigentlich träumte Simone Thomalla (58) in ihrer Jugend von einer Karriere als Pianistin. Doch statt auf der Bühne mit Tasten eroberte sie zunächst die Theater- und TV-Welt – und später sogar das Cover des „Playboy“. Im Jahr 2010, mit 44 Jahren, entschied sich die ehemalige „Tatort“-Kommissarin für ein Aktshooting. Diese Entscheidung fiel jedoch nicht spontan: Thomalla ließ sie ganz bewusst reifen, vor allem mit Blick auf ihre Tochter Sophia Thomalla und deren mögliche Reaktion auf die freizügigen Fotos.

Als der richtige Moment gekommen war, stand sie überzeugt und selbstbewusst vor der Kamera. Das Publikum honorierte diese Haltung: Bei einer Leserwahl des Magazins im Jahr 2015 wurde Simone Thomalla – damals 50 – unter die „Top 25 der schönsten Stars Deutschlands“ gewählt.

Jenny McCarthy In Deutschland wurde Jenny McCarthy (51) vor allem als Courtney in der Sitcom „Two and a Half Men“ bekannt. In den USA hatte sie da längst ihre eigene Show – „The Jenny McCarthy Show“. Ihren Einstieg ins Showbusiness verdankt sie jedoch dem „Playboy“: Um ihr College finanzieren zu können, schickte McCarthy 1993 Bewerbungsfotos an das Magazin. Kurz darauf stand sie für eine Fotostrecke vor der Kamera und wurde 1994 sogar zum „Playmate des Jahres“ gekürt. Der Erfolg öffnete ihr die Türen zu Modeljobs, Moderationen und schließlich zur Schauspielerei.

Auch später kehrte sie immer wieder zum Magazin zurück. 2012, mit 40 Jahren, posierte sie bereits zum siebten Mal nackt – selbstbewusst wie nie. „Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt“, sagte sie damals. Für McCarthy ist Attraktivität kein Zahlenwert, sondern eine Haltung.

Tina Ruland Mit 46 Jahren stand Tina Ruland (57) 2013 erneut für den „Playboy“ vor der Kamera – bereits zum zweiten Mal. Ihren ersten Auftritt auf dem Cover hatte der „Manta, Manta“-Star im Alter von 21 Jahren gefeiert. Für die Schauspielerin war das Comeback ein bewusstes Statement.

„Ich kämpfe gegen Schönheits- und Jugendwahn. Diese Bilder sollen zeigen, wie man mit Mitte 40 aussehen kann – ganz ohne Operationen oder Botox“, sagte sie damals im Gespräch mit BILD.

Kate Moss Zum 60. Jubiläum des „Playboy“ und pünktlich zu ihrem eigenen 40. Geburtstag posierte Kate Moss 2013 erneut für das Magazin. Die britische Stil-Ikone zeigte sich dabei im klassischen Bunny-Look mit Stummelschwänzchen und spielte selbstironisch mit dem legendären Motiv – sogar auf allen Vieren.

Die Entscheidung für Moss war keine zufällige, wie der damalige Chefredakteur Jimmy Jellinek erklärte: „Alles begann mit Marilyn Monroe – und musste mit einer weiteren Ikone gefeiert werden.“

Sonja Kirchberger Auch Sonja Kirchberger (58) hat die Schönheit des Älterwerdens für sich angenommen. 2014, mit 49 Jahren, zierte die Schauspielerin erneut den „Playboy“ – und zeigte sich dabei selbstbewusster denn je. Heute, sagt sie, fühle sie sich „tausendmal mehr sexy“ als zu Zeiten ihres Kultauftritts in „Die Venusfalle“, als sie erst 23 war.

Die zweifache Mutter ist stolz darauf, ganz ohne Beauty-Eingriffe ausgekommen zu sein. Für Kirchberger war es bereits das dritte Nacktshooting für das Magazin – jedes davon ein Statement für Natürlichkeit und Selbstbestimmung.

Pamela Anderson Sie ist die unangefochtene „Playboy“-Königin: Insgesamt 14 Mal posierte Pamela Anderson (56) im Laufe ihrer Karriere für das Kultmagazin. 2015 ließ sich die Ikone mit 48 Jahren noch einmal für ein Nacktshooting ablichten – es sollte ihr letztes gewesen sein. Persönlich von Hugh Hefner entdeckt und ausgewählt, gilt Pamela Anderson seit den 1990ern als zeitloses Symbol für Sinnlichkeit.

Doch in den vergangenen Jahren zeigte die Kult-Blondine eine neue Facette von sich: Sie engagiert sich leidenschaftlich für den Tierschutz und setzt öffentlich ein Zeichen für Natürlichkeit. Auf dem roten Teppich erscheint Pamela Anderson inzwischen häufig komplett ohne Make-up – als einzige unter all den glamourösen Stars. Damit zeigt sie eindrucksvoll, was Selbstakzeptanz und innere Stärke bedeuten.

Jenny Elvers Schauspielerin und „Dschungel“-Star Jenny Elvers (51) kehrte 2016 im Alter von 43 Jahren auf das „Playboy“-Cover zurück – ihr persönliches Nackt-Comeback nach 15 Jahren. Die Entscheidung fiel nicht leichtfertig: Erst nach Rücksprache mit ihrer Familie wagte sie erneut den Schritt vor die Kamera.

Schon ihr erstes Playboy-Shooting hatte für Schlagzeilen gesorgt – damals war Jenny Elvers schwanger. Und eine Anekdote aus dieser Zeit hält sich bis heute: Die Aufnahmen sorgten für so viel Aufmerksamkeit, dass ein vorbeifahrender Autofahrer abgelenkt war und prompt in einen Oldtimer krachte, der als Requisite diente. Ein Unfall, der das Shooting ungewollt unvergesslich machte.

Sandra Speichert Die deutsche Schauspielerin Sandra Speichert (52) betont, dass ihre Weiblichkeit und Ausstrahlung mit den Jahren – und besonders mit ihrer Rolle als Mutter – gewachsen seien. 2014 entschied sie sich im Alter von 43 Jahren erstmals für ein Shooting mit dem „Playboy“. Auf dem Cover zeigt sie sich mit wenig Make-up und viel natürlicher Präsenz.

Trotz dieser selbstbewussten Haltung bereitete sie sich intensiv auf die Aufnahmen vor: Nach eigenen Aussagen legte sie für das Shooting sogar eine dreimonatige Diät ein.

Jane Seymour Auch die britische Schauspielerin Jane Seymour (72) unterstreicht die Haltung von Désirée Nick: Sinnlichkeit ist keine Frage des Alters. 2018 posierte sie mit 67 Jahren erneut für den „Playboy“ – bereits zum dritten Mal. Für dieses Shooting ließ Seymour das Team sogar in ihr eigenes Zuhause kommen, wo sowohl fotografiert als auch interviewt wurde.

In dem Gespräch beschreibt sie ihr heutiges Lebensgefühl mit bemerkenswerter Offenheit: „Ich fühle mich so viel sexier als in meinen jüngeren Jahren.“ Ein Satz, der deutlich macht, wie sehr sie in ihrer eigenen Haut angekommen ist – voller Ruhe, Selbstbewusstsein und Zufriedenheit mit Körper und Seele.

Gitta Saxx Das deutsche Model Gitta Saxx (58) war bereits viermal im „Playboy“ zu sehen. Im Jahr 2000 erhielt sie sogar den Titel „Playmate des Jahrhunderts“ – eine Auszeichnung, die ihre langjährige Popularität unterstreicht. Zuletzt posierte die Model-Ikone 2018 nackt für das Magazin, damals im Alter von 53 Jahren.

Und womöglich ist noch nicht Schluss: Saxx denkt laut darüber nach, zu ihrem 60. Geburtstag erneut auf den Playboy-Seiten zu erscheinen. Ein selbstbewusstes Statement einer Frau, die ihre Sinnlichkeit nicht an Zahlen knüpft.

Ina Paule Klink Ina Paule Klink (43) zierte 2020 im Alter von 40 Jahren das Cover des „Playboy“. Gleichzeitig verkündete die deutsche Schauspielerin nach rund 20 Jahren ihren Ausstieg aus der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ – begleitet von einem selbstbewussten Neustart vor der Kamera.

Für sie war das Nacktshooting ein bewusst gewähltes Signal: ein Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt. „Es kam alles zusammen. Weil gerade alles so aufregend ist, war jetzt der perfekte Zeitpunkt, das Abenteuer ‚Playboy‘ zu wagen“, erklärte sie in ihrem Interview mit dem Magazin.

Nancy Sinatra Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Nancy Sinatra (83) lehnte Angebote vom „Playboy“ viele Jahre ab. Erst 1995, im Alter von 54 Jahren und passend zur Veröffentlichung ihres Albums „One More Time“, entschied sich die Tochter von Frank Sinatra zu einem Nacktshooting. Damit setzte sie ganz bewusst ein Zeichen.

„Es ist wieder Zeit für eine Provokation", so erklärte sie ihren Schritt – selbstsicher, souverän und mit dem Wissen, dass Sinnlichkeit keine Altersgrenze kennt.

Natalia Avelon Natalia Avelon (43) war 2021 bereits zum zweiten Mal auf dem deutschen „Playboy“-Cover zu sehen. In dem Gespräch mit dem Magazin verriet die Schauspielerin, dass ihr die Arbeit am Spielfilm „Das wilde Leben“ geholfen habe, ein neues, selbstbewussteres Verhältnis zu ihrer eigenen Sexualität zu entwickeln.

Claudelle Deckert Für Claudelle Deckert (49) hatte das Thema „Playboy“ schon länger eine besondere Bedeutung. 2021 entschied sich die Schauspielerin schließlich für ein Shooting – allerdings nicht allein. Gemeinsam mit ihrer damals 23-jährigen Tochter stand sie für leichte, ästhetisch inszenierte Aufnahmen vor der Kamera.

Deckert betonte, dass es ihr dabei nicht um Provokation ging, sondern darum, ihre enge Mutter-Tochter-Beziehung sichtbar zu machen. Für beide sei das Shooting ein stärkendes und ermutigendes Erlebnis gewesen.

Michelle Mit 49 Jahren stand Michelle (51) 2022 erneut für den „Playboy“ vor der Kamera – es war bereits ihr zweites Titelshooting. Die Schlagerqueen wollte damit bewusst ein Zeichen setzen: ein Plädoyer für Selbstbewusstsein und Selbstliebe.

Sie erklärte, dass die Arbeit an sich selbst und ein liebevoller Blick auf den eigenen Körper entscheidend für ein positives Mindset seien – und ihr die Kraft geben, sich heute stärker und sicherer zu fühlen als früher. Mit diesem Auftritt wollte sie anderen Frauen Mut machen, ihren eigenen Wert zu erkennen und sich nicht von äußeren Maßstäben definieren zu lassen.

Katharina Gerhardt „Du bist niemals zu alt, um dich sexy zu fühlen“ – mit diesem Statement trat Katharina Gerhardt (45) 2022 auf das Cover des „Playboy“. Damals 43 Jahre alt, präsentierte die Schauspielerin selbstbewusst ihre Kurven und setzte damit ein sichtbares Zeichen für Körperakzeptanz und Lebensfreude.

Als frühere Ehefrau von „Hausmeister Krause“-Star Tom Gerhardt machte sie mit dem Shooting deutlich, dass sie sich nicht vorschreiben lässt, was sie kann oder nicht kann. Ihr Auftritt war ein klares Bekenntnis: Sinnlichkeit ist keine Frage des Alters – sondern der Haltung.

Désirée Nick Désirée Nick (67) setzt ein deutliches Zeichen gegen Altersdiskriminierung. Im Oktober 2023 zierte sie als ältestes Covermodel die deutsche Ausgabe des „Playboy“ – selbstbewusst, humorvoll und ohne jede Scheu.

In einem Interview wandte sie sich direkt an andere Frauen: „Sie müssen lernen, in Sachen Attraktivität, Erotik und Liebe ein neues Selbstbewusstsein zu finden, denn Weiblichkeit hat kein Verfallsdatum.“ Mit ihrem Auftritt unterstreicht Nick: Sinnlichkeit ist zeitlos – und gehört jedem, der sie für sich beansprucht.

Tanja Lanäus Tanja Lanäus (52), bekannt aus „Sturm der Liebe“, stand bereits dreimal für den „Playboy“ vor der Kamera. Beim dritten Shooting war sie 52 – und nutzte die Gelegenheit, um ein deutliches Zeichen zu setzen. In ihrem Interview betonte sie, wie wichtig es sei, Altersdiskriminierung aktiv entgegenzutreten.

Sie findet es absurd, dass „Frauen mit älteren Gesichtern nicht mehr als attraktiv gelten“. Ihr Auftritt soll genau das widerlegen: ein klares Statement für Selbstbewusstsein und dafür, dass Schönheit viele Formen und jedes Alter haben darf.

Joan Collins Joan Collins (90) entschied sich bereits 1984 – damals im Alter von 50 Jahren – für ein Shooting mit dem „Playboy“. In einem zwölfseitigen Fotolayout präsentierte sich die legendäre Schauspielerin mit jener Mischung aus Charme, Glamour und souveränem Selbstbewusstsein, die bis heute zu ihrem Markenzeichen gehört.

Gundis Zambo Die deutsche Schauspielerin Gundis Zambo (57) gehörte lange zu jenen, die mit einem freizügigen Shooting haderten. Erst nach reiflicher Überlegung und im Austausch mit vertrauten Menschen entschied sie sich 2009, im Alter von 43 Jahren, für ein „Playboy“-Fotoshooting.

Die Erfahrung wurde für sie zu einem Wendepunkt im Umgang mit dem eigenen Körper. Nach vielen Höhen und Tiefen zieht Zambo heute ein klares Fazit: „Je älter ich werde, desto mehr mag ich mich.“ Ein Satz, der Selbstakzeptanz und innere Stärke auf den Punkt bringt.

