Skandale, Liebe, Abschiede: Das bewegte Promi-Jahr 2025 im Überblick

23.12.2025, 06.30 Uhr
von Paula Oferath
Das ZDF-Special "Das Jahr der Stars 2025" bietet einen unterhaltsamen Überblick über die wichtigsten Promi-Ereignisse des Jahres, von royalen Skandalen bis zu romantischen Highlights.
Taylor Swift und Travis Kelce
Die Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce sorgte in der Musik- und Sportwelt für Aufsehen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Jamie Squire
Prinz William und Prinzessin Kate
Auch in diesem Jahr sorgten die Royals (Prinz William und Prinzessin Kate, vorne) für Gesprächsstoff.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/WPA Pool

Zwölf Monate im Boulevardmagazin-Schnelldurchlauf: Die unterhaltsame und rührende Rückschau "Das Jahr der Stars 2025" von Sabine Sexauer und Sebastian Gorski sammelt alles, was dieses Jahr prominent, bewegend oder schlicht unvergesslich gemacht hat.

ZDF
Das Jahr der Stars 2025
Doku • 23.12.2025 • 17:10 Uhr

Und natürlich kamen auch die Royals 2025 nicht zur Ruhe. Die Doku greift etwa auf, wie Prinz Andrew mit erneuter Kritik und den Folgen seiner umstrittenen Verbindungen konfrontiert wurde. Thema ist auch, dass die von vielen ersehnte Einigung zwischen Prinz Harry und seiner Familie weiterhin ausbleibt. Im norwegischen Königshaus wiederum sorgte Marius Borg Høiby, der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, für Schlagzeilen, nachdem ihm verschiedene Straftaten vorgeworfen wurden und ihm nun ein Gerichtstermin im kommenden Jahr bevorsteht.

Taylor Swift und Travis Kelce: Die Verlobung des Jahres

Die bunte Sendung widmet sich ebenso den romantischen Schlagzeilen, die 2025 Furore machten. Es geht etwa um die Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce, die neuen Liebespaar Jörg Pilawa und Julia Klöckner sowie Katy Perry und Justin Trudeau – Geschichten, die weltweit für Staunen, Freude oder zumindest Gesprächsstoff sorgten.

Auch abseits der Liebe war 2025 reich an Kuriositäten aus der Promiszene. Der Film blickt auf Boris Becker, der erneut Vater wird und offen darüber spricht, wie es für ihn hinter schwedischen Gardinen aussah. In der Modewelt markierte dieses Jahr gleich mehrere Wendepunkte: Anna Wintour verabschiedete sich als Chefredakteurin der Vogue, und bekannte Designer wechselten ihre Modehäuser. Für internationales Aufsehen sorgte zudem die glanzvolle Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig, die eine ganze Stadt in Aufruhr versetzte.



Doch 2025 brachte auch schmerzliche Abschiede. Der Film erinnert an jene, von denen wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten – darunter Legenden wie Ozzy Osbourne, Giorgio Armani, Robert Redford und die ehemalige Weltklasse-Biathletin Laura Dahlmeier, die im Juli im Karakorum-Hochgebirge tödlich verunglückte.

Das Jahr der Stars 2025 – Di. 23.12. – ZDF: 17.10 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

