Home News TV-News

Musik gegen alle Widerstände: Der ARD-Film über Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium

"BACH – Ein Weihnachtswunder"

Der ARD-Film über Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium

22.12.2025, 11.00 Uhr
von Elisa Eberle
Devid Striesow verkörpert den legendären Komponisten in "BACH – Ein Weihnachtswunder". Der Film zeigt Johann Sebastian Bachs Kampf um seine Familie und sein Werk in Leipzig 1734.
"Bach - Ein Weihnachtswunder"
Johann Sebastian Bach (Devid Striesow) arbeitet zur Sorge seiner Frau (Verena Altenberger) Tag und Nacht an seinem Weihnachtsoratorium.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/MDR/BR/ORF/EIKON Media/epo Film/Ricardo Gstrein
"Bach - Ein Weihnachtswunder"
Kaum wiederzuerkennen: Devid Striesow schlüpft in "BACH - Ein Weihnachtswunder" in die Rolle des weltbekannten Komponisten.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/MDR/BR/ORF/EIKON Media/epo Film/Ricardo Gstrein/Design: Julia Gaßmann/Franz-Paul Senftleben (MDR)
"Bach - Ein Weihnachtswunder"
Emanuel Bach (Ludwig Simon) bricht mit der Familientradition und studiert Jura anstelle von Musik.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/MDR/BR/ORF/EIKON Media/epo Film/Ricardo Gstrein
"BACH - Ein Weihnachtswunder"
Die achtjährige Elisabeth Bach (Lotta Herzog) macht es sich zur Aufgabe, kurz vor dem Fest einen Weihnachtsbaum für die Familie zu besorgen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/MDR/BR/ORF/EIKON Media/epo Film/Ricardo Gstrein
"BACH - Ein Weihnachtswunder"
Anna Magdalena Bach (Verena Altenberger) unternimmt alles in ihrer Macht stehende, um die Familie zusammenzuhalten.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/MDR/BR/ORF/EIKON Media/epo Film/Ricardo Gstrein
"Bach - Ein Weihnachtswunder"
"BACH - Ein Weihnachtswunder" erzählt nicht nur vom berühmten Komponisten, sondern auch von seiner großen Familie (von links): Christian Henrici (Victor Tahal), Gottfried (German von Beug), Anna Magdalena (Verena Altenberger), Johann Sebastian (Devid Striesow), Elisabeth (Lotta Herzog), Emanuel (Ludwig Simon) und Friedemann Bach (Dominic Marcus Singer), sowie Bachs Neffen (Felix Oitzinger und Johannes Deckenbach).  Fotoquelle: ARD Degeto Film/MDR/BR/ORF/EIKON Media/epo Film/Ricardo Gstrein

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach gehört für viele Freunde der klassischen Musik zu Weihnachten wie Christkind und Weihnachtsmann für viele Kinder. Komponiert wurde das rund zweieinhalb Stunden lange Opus mit dem eingängigen Auftakt ("Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage") im Jahr 1734. Der historische Eventfilm "BACH – Ein Weihnachtswunder" (Regie: Florian Baxmeyer, Buch: Christian Schnalke) mit Devid Striesow in der Titelrolle näherte sich diesem musikhistorischen Ereignis 2024 auf fiktionale Weise. Kurz vor Heilig Abend wird der Film nun im Ersten wiederholt.

ARD
BACH – Ein Weihnachtswunder
Historienfilm • 22.12.2025 • 20:15 Uhr

Die Geschichte beginnt im Dezember 1734 in Leipzig: Der umstrittene Komponist und Kantor Johann Sebastian Bach plant ein umfangreiches Weihnachtsoratorium, doch sein Rückhalt im Stadtrat ist vollends geschwunden. Bachs zweite Ehefrau Anna Magdalena (Verena Altenberger) schreibt deshalb an ihren Stiefsohn Carl Philipp Emanuel (Ludwig Simon): "Stadtrat Stieglitz wartet nach der Aufregung um die Matthäus-Passion nur auf einen Anlass, uns endgültig zu verjagen. Wir brauchen dich, er braucht dich und zwar nicht nur, um seine Stimmen zu setzen. Emanuel, bitte komm Weihnachten nach Hause!"

Was wir über Bachs Weihnachtsoratorium nicht wissen

Noch ist nicht klar, ob Emanuel dem Ruf folgen wird: Seine Entscheidung, in Frankfurt Jura anstatt Musik zu studieren, hat seinen Vater tief verletzt. Doch auch ihr Sohn Gottfried Bach (German von Beug) bereitet der "Bachin" Sorge: Aufgrund seiner geistigen Behinderung wird der Zehnjährige von seinen Schulkameraden gehänselt. Johann Sebastian, dem nichts Geringeres vorschwebt, als Gottes Wort als ein musikalisches Kunstwerk umzusetzen, bekommt von alledem wenig mit. Soll der erboste mächtige Stadtrat Stieglitz (Thorsten Merten) davon doch halten, was er will! So sind es letztlich die Frauen, Bachs Ehefrau Magdalena und ihre gerade einmal achtjährige Tochter Elisabeth (großartig: Lotta Herzog), die alles daran setzen, das Weihnachtsfest und letztlich auch die Zukunft ihrer Familie zu retten ...

Derzeit beliebt:
>>Er war der heimliche Star von „Cast Away – Verschollen“: Was wurde aus Wilson?
>>Diese Monumentalfilme müssen Sie gesehen haben
>>„Das Unwort“: ZDF wiederholt Antisemitismus-Film mit Iris Berben
>>So viel hat Devid Striesow für seine Rolle als Bach zugenommen!

"BACH- Ein Weihnachtswunder" ist ein berührender und inspirierender Historienfilm, der explizit weder Weihnachtsfilm noch Biopic sein will: Auch wenn am Ende ein weihnachtliches Happy-End steht, sind die genretypischen besinnlichen Szenen bei Kerzenschein und Schneefall vergleichsweise rar gesät. Über die tatsächlichen Umstände, unter denen Bach einst sein Weihnachtsoratorium verfasste, ist wenig überliefert. Umso spannender ist es, wie Drehbuchautor Christian Schnalke die Leerstellen mit eigenen Ideen füllt.



Nach Krebs, Abschied und Umzug: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten
Ein bewegtes Jahr liegt hinter Thomas Gottschalk. Wie verbringt der Entertainer das Fest und die Weihnachtsfeiertage – und warum läuft diesmal nicht alles wie geplant?
Leise Feiertage statt Glamour
Thomas Gottschalk lächelt.

Historischer Stoff mit gesellschaftlicher Relevanz

Es ist offensichtlich, dass der 60-Jährige dem historischen Stoff dabei auch eine aktuell-gesellschaftliche Note verpassen wollte: "Ihr redet über den Glauben, aber was erreicht ihr denn mit euren Worten?", beklagt Bach etwa in einer Szene gegenüber dem Superintendenten der Leipziger Kirche (Christoph Luser): "Die Menschen sind weiterhin selbstsüchtig, lau. Keiner denkt an den nächsten. Worte! Worte erreichen doch die Menschen nicht!" Es ist eine Aussage, die angesichts der momentanen Weltlage und der sinkenden Mitgliederzahlen beider großer Kirchen in Deutschland gar nicht so weit hergeholt erscheint.

Auch ist es schön zu sehen, wie Anna Magdalena Bach, die zu Lebzeiten nicht nur 13-fache Mutter, sondern auch Solistin war, im Film besondere Aufmerksamkeit bekommt: "Es war mir ein großes Anliegen, diese Facetten Magdalenas und ihre faszinierende Größe während der Dreharbeiten sichtbar zu machen", betont Hauptdarstellerin Verena Altenberger im Interview zu ihrer Rolle, die sie als "eine Super-Woman" beschreibt: "Es gibt zu wenige Filme über Anna Magdalena Bach!"

Von Kevin bis Aschenbrödel: Das läuft an Heiligabend zur besten Sendezeit
Romantik, Action, Märchen und Musik: An Heiligabend zeigt das TV wieder echte Wohlfühl-Highlights, die für viele fest zum Weihnachtsritual gehören.
TV-Programm
Eine Szene aus Kevin – Allein zu Haus

Vater und Sohn vor der Kamera: Eine sehr besondere Konstellation

Für den bekennenden Klassik-Fan Devid Striesow war die Verkörperung Bachs ebenfalls eine große Freude: "Als ich das Rollenangebot angenommen hatte, galt mein Interesse dem Versuch, Bach, der nachweislich den ganzen Tag Leichtbier trank, optisch ein bisschen näherzukommen", erinnert sich der inzwischen 52-Jährige: "Ich fing an, mich auf 105 Kilogramm hochzufressen. Das waren in meinem Fall 20 Kilo." Dass Bachs Sohn Emanuel im Film von Ludwig Simon, Striesows echtem Sohn aus einer vergangenen Beziehung mit Schauspiel-Kollegin Maria Simon, gespielt wird, bezeichnen beide Schauspieler als "sehr besondere Erfahrung".

BACH – Ein Weihnachtswunder – Mo. 22.12. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

So begann die Karriere von Christian Tramitz
Comedy-Star
Christian Tramitz
"Auf hoher See – von Pauschal bis Superluxus": Reportage zur Geschichte der Kreuzfahrt
Kreuzfahrtgeschichte
Auf hoher See - von Pauschal bis Superluxus
Ganz privat: So feiert Helene Fischer 2025 das Weihnachtsfest
Schlagerqueen
Helene Fischer lächelt stark.
Von Kevin bis Aschenbrödel: Das läuft an Heiligabend zur besten Sendezeit
TV-Programm
Eine Szene aus Kevin – Allein zu Haus
"Schwarzes Gold"-Star Aaron Hilmer im Interview: "Ich hatte das Gefühl, an etwas Relevantem zu arbeiten"
Hinter den Kulissen
Aaron Hilmer im Interview
Mocro-Mafia: Die organisierte Gewalt kennt keine Grenzen - mit Wotan Wilke Möhring
"Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee"
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
ARD zeigt Patchwork-Weihnachtskomödie mit Starbesetzung
"Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein"
Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein
Die Schönheit der kleinen Dinge: Wim Wenders’ stillstes Meisterwerk
"Perfect Days"
Perfect Days
Die unterschiedlichen Weihnachtsbräuche im Osten und Westen
"Terra X History: Das geteilte Fest – Weihnachten in Ost und West"
Terra X History: Das geteilte Fest - Weihnachten in Ost und West
Nach Krebs, Abschied und Umzug: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten
Leise Feiertage statt Glamour
Thomas Gottschalk lächelt.
Zehn Minuten passierte nichts: Deshalb unterbrach das ZDF die "Sportler des Jahres"-Gala
Ungeplante Pause
"Sportler des Jahres"
Das sind die Film- und Serienhighlights 2026
Was sich lohnt
Eine Elfe hält ein Schwert.
"Schwarzes Gold": Harriet Herbig-Matten über ihre Rolle im deutschen Western
Historische Serie
Eine Frau hält ein Gewehr in der Hand.
"Mit Herz und Hilde": Martin Brambach über seine Rolle als Ronnie
Dramatische Komödie
Martin Brambach im Anzug.
Bekannt aus "The Wire": Schauspieler James Ransone stirbt mit 46 Jahren
Abschied eines Schauspielers
James Ransone
"Dahlmanns letzte Bescherung": Kritik zum ZDF-Krimi mit Anja Kling
Weihnachtskrimi
Dahlmanns letzte Bescherung
"ARD-Jahresrückblick 2025": Was dieses Jahr bewegte - Von Krisen & Kuriositäten
Das war los
ARD-Jahresrückblick 2025
"Kultur sucht Geld – Was wollen wir uns noch leisten?": Alle Infos zur WISO-Doku
Kulturfinanzierung
WISO-Dokumentation: Kultur sucht Geld - Was wollen wir uns noch leisten?
"Promi-Darts-WM" 2026: Diese Stars machen in diesem Jahr mit!
Bei ProSieben
Die Promi-Darts-WM
"Das Parfum" heute im TV: Der Film, der die Sinne verführt
Filmklassiker
Das Parfum
"noch nie einen so tapferen Menschen kennengelernt": Clooney trauert um seine Schwester
Schwesterverlust
George Clooney
"Jupiter": Alle Infos zum Film über das Aufwachsen in einer Sekte
Glaube und Zweifel
Jupiter
Harmloses Foto, heftige Kritik: Warum Simone und Sophia Thomalla plötzlich polarisierten
Gemeinsamer Auftritt bei Spendengala
Simone Thomalla und Rene Marten auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder".
So sah Sebastian Ströbel vor seinem „Die Bergretter“-Durchbruch aus
Hättest du ihn erkannt?
Sebastian Ströbel lächelt.
„Die Bergretter“-Star Sebastian Ströbel: Deshalb schrieb der Schauspieler bereits sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
Das berühmteste Zitat sprach seine Mutter: Rob Reiners schönste Komödie läuft heute im Free-TV
Trauer um Regisseur
Harry und Sally
"Checker Tobi": So wurde Tobias Krell zum "Volkslehrer der Nation"
Checker bei RTL
Tobias Krell
Neuauflage eines Musiker-Kampfs: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Amadeus"
Bushido und Anna-Maria berichten von Horror-Flugerlebnis: "Da war überhaupt nicht mehr lustig"
Familienurlaub
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
"Der kleine Lord" verpasst? Hier können Sie die Weihnachtsfilmklassiker (noch) sehen
Festtagsfilme
"Der kleine Lord"