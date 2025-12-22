"Kultur sucht Geld – Was wollen wir uns noch leisten?": Alle Infos zur WISO-Doku

Home News TV-News

Kulturfinanzierung

22.12.2025, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Die WISO-Dokumentation analysiert, wie sinkende Steuereinnahmen die Kulturfinanzierung bedrohen und ob Sponsoren eine Lösung bieten könnten.
Für 24 Euro bleibt der Weg ins Kino: Moderatorin Katty Salié besucht den Kinoinhaber der Dortmunder Schauburg, Lars Kersting.  Fotoquelle: ZDF / Daniel Waldhecker

Insgesamt rund 15 Steuermilliarden fließen hierzulande jedes Jahr in die Kulturinstitutionen – in Theater, Opern, Ausstellungen und Orchester. Doch mittlerweile werden die Etats angesichts schwindender Steuereinnahmen verknappt. Die "WISO"-Redaktion sucht da schon mal nach Lösungen: Ruft man vermehrt Sponsoren wie beim Fußball auf den Plan? Ließe sich mit Banderolen wie im Stadion auch im Theater oder im Konzert etwas machen? Doch bestimmen dann nicht irgendwann die Geldgeber das Programm, wird Kritik unmöglich?

ZDF
Reportage • 22.12.2025 • 19:25 Uhr

Deutschlands Kulturlandschaft ist bekanntlich hoch subventioniert. Dennoch sind die Preise für den Normalverbraucher bereits recht hoch. Die Dokumentation mit dem Titel "Kultur sucht Geld – Was wollen wir uns noch leisten?" macht daher die Probe aufs Exempel: Das Moderatoren-Duo Markus Niehaves ("WISO") und Katty Salié ("Aspekte") begibt sich auf eine Erkundungstour durch Deutschland. Ihr Budget ist dabei der Betrag, den in Deutschland eine Person im Monat durchschnittlich für Kultur ausgeben soll – "rund 24 Euro". Kann man sich davon Konzerte, sowie Theater- oder Museumsbesuche leisten?

Trotz hoher Preise sind die Subventionen, gegen deren Kürzungen sich gegenwärtig Theater und Orchester noch erfolgreich wehren, eminent. Wie frei ist die Kunst jedoch, greifen erst Banken und große Wirtschaftskonzerne als Helfer ein?

WISO-Dokumentation: Kultur sucht Geld – Was wollen wir uns noch leisten? – Mo. 22.12. – ZDF: 19.25 Uhr

