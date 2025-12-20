Home News TV-News

„Red One“ bei SAT.1: Lohnt sich die Weihnachts-Actionkomödie mit Dwayne Johnson?

"Red One: Alarmstufe Weihnachten"

Lohnt sich die Weihnachts-Actionkomödie mit Dwayne Johnson?

20.12.2025, 06.30 Uhr
von Christopher Diekhaus
Dwayne Johnson alias Callum Drift muss gemeinsam mit Chris Evans als Jack O'Malley den entführten Weihnachtsmann retten. Die actionreiche Komödie "Red One: Alarmstufe Weihnachten" feiert nun ihre Free-TV-Premiere bei SAT.1.
Red One: Alarmstufe Weihnachten
In "Red One: Alarmstufe Weihnachten" leitet Dwayne Johnson (Mitte, mit Lucy Liu und Chris Evans) eine Mission zur Rettung des Weihnachtsmanns.  Fotoquelle: 2024 Amazon Content Services LLC/SAT.1
Red One: Alarmstufe Weihnachten
Der Weihnachtsmann (J. K. Simmons, vorne, mit Dwayne Johnson) beim Muskeltraining? Klar, wer so viele Geschenke durch die Gegend schleppt, braucht ja auch eine Menge Kraft.  Fotoquelle: 2024 Amazon Content Services LLC/SAT.1
Red One: Alarmstufe Weihnachten
Da ist die Welt am Nordpol noch in Ordnung: Santa Claus (J.K. Simmons), Spitzname Nick, mit seiner Frau Mrs. Claus (Bonnie Hunt).  Fotoquelle: 2024 Amazon Content Services LLC/SAT.1

2020 gab Mel Gibson in der Actionfarce "Fatman" einen ungehobelten Weihnachtsmannverschnitt, dem ein enttäuschter Junge einen Killer auf den Hals hetzt. An den Kragen geht es Santa Claus (J. K. Simmons) auch in "Red One: Alarmstufe Weihnachten", einer festlichen Actionkomödie von Regisseur Jake Kasdan, dessen Vater Lawrence Kasdan ("Heißblütig – Kaltblütig") ebenfalls in Hollywood Karriere machte.

SAT.1
Red One: Alarmstufe Weihnachten
Action • 20.12.2025 • 20:15 Uhr

Ursprünglich für Amazon Prime produziert und Ende 2024 auch im Kino zu sehen, feiert der prominent besetzte Film nun seine Free-TV-Premiere bei SAT.1.

Chaotische Dreharbeiten? Was wirklich hinter den Gerüchten um „Red One“ steckt

Die Prämisse (Drehbuch: Chris Morgan) ist ebenso simpel wie griffig: Als der Weihnachtsmann von einem Bösewicht entführt wird, tut sich Callum Drift (Dwayne Johnson), der Sicherheitschef des Nordpols, mit dem Kopfgeldjäger Jack O'Malley (Chris Evans) zusammen. Gemeinsam müssen sie den Vermissten finden und das Fest der Liebe retten, notfalls auch mit Gewalt.

Hauptdarsteller Dwayne Johnson und Regisseur Kasdan sind inzwischen ein eingespieltes Team. Immerhin wirkten beide schon bei den Fantasy-Abenteuern "Jumanji: Willkommen im Dschungel" (2017) und "Jumanji: The Next Level" (2019) mit. Berichte über chaotische "Red One"-Dreharbeiten wurden mehrfach dementiert.



Fakt ist allerdings, dass die Amazon-Produktion ursprünglich bereits Ende 2023 (nicht erst 2024) auf dem Streaming-Dienst Prime Video ihre Veröffentlichung feiern sollte und kommerziell hinter den hohen Erwartungen zurückblieb. Bis zu 250 Millionen Dollar soll "Red One" gekostet haben, demgegenüber stehen Kino-Einnahmen von weltweit nur etwa 185 Millionen.

Red One: Alarmstufe Weihnachten – Sa. 20.12. – SAT.1: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

