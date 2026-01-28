Home News Star-News

Heute im Free-TV: Mit diesem Fantasy-Streifen wurde Dwayne "The Rock" Johnson zum Hollywood-Star

"The Scorpion King“: Der Film, der Dwayne "The Rock" Johnson zum Star machte

28.01.2026, 10.46 Uhr
von Bernd Fetsch
Von der Nebenfigur zum Titelhelden: In "The Scorpion King" spielte Dwayne "The Rock" Johnson seine erste große Rolle.
The Scorpion King
Mathayus (Dwayne Johnson) verteidigt mit all seinem tödlichen Können das Volk gegen einen grausamen Herrscher.  Fotoquelle: © 2002 Universal Studios. All rights Reserved.
The Scorpion King
Die schöne Zauberin Cassandra (Kelly Hu) dient dem bösen Memnon.  Fotoquelle: © 2002 Universal Studios. All rights Reserved.
The Scorpion King
Cassandra (Kelly Hu) zu widerstehen, übersteigt auch Mathayus' (Dwayne Johnson) Heldenkräfte.  Fotoquelle: © 2002 Universal Studios. All rights Reserved.
The Scorpion King
Mathayus (Dwayne Johnson) und Balthazar (Michael Clarke Duncan) sind im Kampf gegen Memnon Verbündete wider Willen.  Fotoquelle: © 2002 Universal Studios. All rights Reserved.
The Scorpion King
Mathayus (Dwayne Johnson, links) schlägt sich wacker gegen den bösen Memnon (Steven Brand).  Fotoquelle: © 2002 Universal Studios. All rights Reserved.

Ganze drei Minuten dauerte der Auftritt von Dwayne Johnson in "Die Mumie kehrt zurück" (2001). Als mystische Kreatur – halb Skorpion, halb Mensch – stakste der Wrestling-Star reichlich steif durch einen ägyptischen Tempel, um Hauptdarsteller Brendan Fraser in Bedrängnis zu bringen. Keine sonderlich dankbare Rolle.

Dennoch waren die Macher des Streifens derart begeistert, dass sie dem 1,94 Meter großen Hünen ein Spin-Off der "Mumie" auf den muskelbepackten Leib schneiderten – und damit unerwartet einen Hit landeten. "The Scorpion King" (2002) spielte alleine in den USA über 80 Millionen Dollar ein und verhalf Dwayne Johnson endgültig zum Durchbruch in Hollywood. Der Fantasy-Streifen ist nun erneut bei ProSieben (Mittwoch, 28. Januar, 20.15 Uhr) zu sehen.

Der finstere Herrscher als klarer Gegenspieler

So viel vorweg: Mit tiefschürfenden Dialogen darf der Zuschauer in diesem Film nicht rechnen. Johnson spielt Mathayus, den letzten Krieger vom Volk der Akkadianer. Er wird angeheuert, um den finsteren Herrscher Memnon (Steven Brand) und dessen Seherin (Kelly Hu) mit dem unvermeidlich mystischen Namen Cassandra auszuschalten.

Doch beim Anblick der verführerischen Schönen bekommt Mathayus weiche Knie. Er verliebt sich in Cassandra, die bislang Memnons Armee durch ihrer Vorhersagen den Feinden gegenüber bevorteilte. Die Folge: ein herber Interessenkonflikt, der mit nur einem Satz ("Ich will die Frau – und deinen Kopf!") und jeder Menge wüster Keilereien aus der Welt geschafft wird.



Kaulitz-Brüder übernehmen „Wetten, dass..?“ – und rechnen mit Thomas Gottschalk ab
"Wetten, dass..?" kehrt zurück mit Tom und Bill Kaulitz als Moderatoren. Nach der Kritik an Thomas Gottschalk wagen die Musiker den Schritt auf die große TV-Bühne.
Ein Generationenkonflikt
Wetten, dass ..?

„Gladiator“, „Indiana Jones“ und „Conan“ in einem Film

Nackte Haut und dicke Muskeln – die Fleischbeschau in "The Scorpion King" ist zweifelsohne erquicklich. Dennoch trifft dieser temporeich inszenierte Mix aus "Gladiator", "Indiana Jones" und "Conan, der Barbar" sicherlich nicht jedermanns Geschmack. Action-Fans kommen immerhin bei den zahlreichen Kampfszenen, in denen auch Ralf Möller als böser Leibgardist und "Green Mile"-Riese Michael Clarke Duncan auszumachen sind, auf ihre Kosten.

Für Dwayne Johnson war "The Scorpion King" erst der Anfang. Spätestens seit seinem Einstieg in die "Fast and Furious"-Reihe zählt der ehemalige Wrestler zur Topliga der Hollywood-Actionstars. In Filmen wie "Zahnfee auf Bewährung" und "Baywatch" durfte er auch seine komische Seite zeigen. 2026 wird er in der Realverfilmung von Disneys Trickklassiker "Vaiana" zu sehen sein.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

