"Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise": Kritik zum ZDF-Krimi mit Michael Fitz

Genau auf der Grenze zwischen Österreich und Deutschland wird eine Leiche gefunden. Die Ermittlungen wollen zunächst jedoch weder der Bayer Mur (Michael Fitz) noch die Österreicherin Russmeyer (Fanny Krausz) übernehmen. Am Ende soll es im ZDF-/ORF-Krimi eine neue Kollegin (Patricia Aulitzky) lösen.

Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise Krimi • 28.01.2026 • 20:15 Uhr

Der Hype um Bollywood hat Österreich erreicht. Zumindest, wenn es nach dem Drehbuch von Stefan Brunner in "Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise" geht: Im ORF-Krimi unter Regie von Erhard Riedlsperger soll ein Bollywood-Themenpark unweit des Salzbergwerks Hallein entstehen. Doch dann wird im Bergwerk, genau auf der Grenze zwischen Österreich und Deutschland, eine Leiche gefunden: Ben Lackner war als Reiseleiter für die Organisation des "Bollywoodwahnsinns", wie ihn die Einheimischen nennen, zuständig.

Normalerweise würden sich der Traunsteiner Kommissar Hubert Mur (Michael Fitz) und seine Salzburger Kollegin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) um die Zuständigkeit in den Mordermittlungen streiten. Doch diesmal möchte keiner von beiden den Fall aus freien Stücken übernehmen: Mur freut sich auf seine unmittelbar bevorstehende Kreuzfahrt, während Russmeyer für die Audition für eine Musicalrolle probt. Hofrat Alfons Seywald (Erwin Steinhauer) ist am Verzweifeln.

Bayern und Salzburg streiten anders als sonst Getrieben vom schlechten Gewissen erscheinen die beiden zwar wenig später am Tatort. Lange bleiben wollen sie aber nicht, was zu einer absurden Diskussion über die Zuständigkeit führt: "90 Zentimeter liegt er auf der österreichischen Seite und 87, also drei weniger, auf der bayerischen Seite", misst Mur mit einem Zollstock nach: "Das ist eindeutig Ihr Fall, Herr Hofrat." Das mag ja sein, erwidert Russmeyer: "Aber Schädel und somit Todesursache liegen in Bayern, also eindeutig Ihr Fall, Herr Mur." Am Ende spricht Seywald ein Machtwort: "Es reicht! Bayern und Salzburg ermitteln gemeinsam." Außerdem beruft er Majorin Ludovika "Lu" Frey vorzeitig zum Dienst.

Die ehemalige Zielfahnderin (Patricia Aulitzky) hatte Salzburg einst in ihren Zwanzigern verlassen. Nun ist sie zurück, um sich um ihre demente Mutter zu kümmern. Doch eine nächtliche Spritztour mit überhöhter Geschwindigkeit kostet sie zum Einstieg gleich ihren Führerschein.

Es ist wie immer eine große Freude, dem ungleichen Duo Mur und Russmeyer sowie ihrer ebenso wenig anpassungswilligen neuen Kollegin bei ihren ständigen Kabbeleien zuzuschauen. Der Mordfall nimmt indes schon bald eine ungeahnte Wendung: Als die Salzburger Kommissarinnen Eva Lackner (Julia Rosa Peer), die Ehefrau des Toten, zur Identifizierung der Leiche in die Gerichtsmedizin bitten, taucht dort bald Mur mit Selma Schwab (Runa Schymanski), der schwangeren Lebensgefährtin des Toten auf. Wie sich herausstellt, führte Ben Lackner offenbar ein Doppelleben. Doch ob das allein als Mordmotiv reicht?

Daher kennt man die neue Kommissarin schon "Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise" ist ein über weite Strecken recht unterhaltsamer Krimi. Das Gesicht der neuen Kommissarin könnten aufmerksame Fans der Reihe übrigens bereits aus einem der vorherigen Filme kennen: In "Die Toten von Salzburg – Schattenspiel" (deutsche Erstausstrahlung im Juni 2023) spielte Patricia Aulitzky bereits eine Ausgrabungsleiterin. "Ich freue mich sehr, in einer so beliebten und erfolgreichen Krimireihe eine der Hauptrollen zu spielen", sagte die heute 46-Jährige zu ihrem Dienstantritt am Set: "besonders, weil diese Produktion neben Spannung auch humorvolle Akzente setzt." Sie betont, sie "drehe immer wieder gerne in Salzburg – meiner Geburtsstadt, mit der mich viele schöne Erinnerungen und langjährige Freundschaften verbinden. Umso mehr freue ich mich, aktuell wieder etwas mehr Zeit dort verbringen zu können."

"Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise" ist der zwölfte Film der Reihe und bereits am Mittwoch, 21. Januar, in der ZDFmediathek abrufbar. Wann die Krimi-Reihe fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.

Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise – Mi. 28.01. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.