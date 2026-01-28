Home News TV-News

"Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise": Kritik zum ZDF-Krimi mit Michael Fitz

"Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise"

Mordfall an der Grenze: Ein neuer Fall für "Die Toten von Salzburg"

28.01.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Ein Bollywood-Themenpark und ein Mordfall an der Grenze zwischen Bayern und Salzburg: Im neuen Krimi "Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise" ermitteln Mur und Russmeyer gemeinsam und decken ein Doppelleben auf.
"Die Toten von Salzburg - Die letzte Reise"
Lu Frey (Patricia Aulitzky) und Hubert Mur (Michael Fitz) halten wenig von der Arbeitsweise des jeweils anderen.  Fotoquelle: ZDF/Lisa Kutzelnig
"Die Toten von Salzburg - Die letzte Reise"
In "Die Toten von Salzburg - Die letzte Reise" muss sich ein neues Team zusammenraufen (von links): Irene Russmeyer (Fanny Krausz), Alfons Seywald (Erwin Steinhauer), Lu Frey (Patricia Aulitzky) und Hubert Mur (Michael Fitz).  Fotoquelle: ZDF/Lisa Kutzelnig
"Die Toten von Salzburg - Die letzte Reise"
Alfons Seywald (Erwin Steinhauer) begrüßt die neue Kommissarin Lu Frey (Patricia Aulitzky) in deren alter Heimat.   Fotoquelle: ZDF/Lisa Kutzelnig
"Die Toten von Salzburg - Die letzte Reise"
Lu Frey (Patricia Aulitzky, Mitte) und Irene Russmeyer (Fanny Krausz, rechts) besuchen die Ehefrau des Toten (Julia Rosa Peer) im Krankenhaus.   Fotoquelle: ZDF/Lisa Kutzelnig
"Die Toten von Salzburg - Die letzte Reise"
Alfons Seywald (Erwin Steinhauer) ermutigt Irene Russmeyer (Fanny Krausz) zum Vorsingen.   Fotoquelle: ZDF/Lisa Kutzelnig

Genau auf der Grenze zwischen Österreich und Deutschland wird eine Leiche gefunden. Die Ermittlungen wollen zunächst jedoch weder der Bayer Mur (Michael Fitz) noch die Österreicherin Russmeyer (Fanny Krausz) übernehmen. Am Ende soll es im ZDF-/ORF-Krimi eine neue Kollegin (Patricia Aulitzky) lösen.

ZDF
Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise
Krimi • 28.01.2026 • 20:15 Uhr

Der Hype um Bollywood hat Österreich erreicht. Zumindest, wenn es nach dem Drehbuch von Stefan Brunner in "Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise" geht: Im ORF-Krimi unter Regie von Erhard Riedlsperger soll ein Bollywood-Themenpark unweit des Salzbergwerks Hallein entstehen. Doch dann wird im Bergwerk, genau auf der Grenze zwischen Österreich und Deutschland, eine Leiche gefunden: Ben Lackner war als Reiseleiter für die Organisation des "Bollywoodwahnsinns", wie ihn die Einheimischen nennen, zuständig.

Normalerweise würden sich der Traunsteiner Kommissar Hubert Mur (Michael Fitz) und seine Salzburger Kollegin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) um die Zuständigkeit in den Mordermittlungen streiten. Doch diesmal möchte keiner von beiden den Fall aus freien Stücken übernehmen: Mur freut sich auf seine unmittelbar bevorstehende Kreuzfahrt, während Russmeyer für die Audition für eine Musicalrolle probt. Hofrat Alfons Seywald (Erwin Steinhauer) ist am Verzweifeln.

Derzeit beliebt:
>>Kaulitz-Brüder übernehmen „Wetten, dass..?“ – und rechnen mit Thomas Gottschalk ab
>>Nach schwierigen Zeiten: Sophia Thomalla und Alexander Zverev wirken gefestigt
>>RTL-Dschungelcamp: Jetzt kippt die Stimmung endgültig gegen Ariel
>>Fest im Sattel mit den "Feste"-Shows: Florian Silbereisen verlängert auch bei der ARD

Bayern und Salzburg streiten anders als sonst

Getrieben vom schlechten Gewissen erscheinen die beiden zwar wenig später am Tatort. Lange bleiben wollen sie aber nicht, was zu einer absurden Diskussion über die Zuständigkeit führt: "90 Zentimeter liegt er auf der österreichischen Seite und 87, also drei weniger, auf der bayerischen Seite", misst Mur mit einem Zollstock nach: "Das ist eindeutig Ihr Fall, Herr Hofrat." Das mag ja sein, erwidert Russmeyer: "Aber Schädel und somit Todesursache liegen in Bayern, also eindeutig Ihr Fall, Herr Mur." Am Ende spricht Seywald ein Machtwort: "Es reicht! Bayern und Salzburg ermitteln gemeinsam." Außerdem beruft er Majorin Ludovika "Lu" Frey vorzeitig zum Dienst.

Die ehemalige Zielfahnderin (Patricia Aulitzky) hatte Salzburg einst in ihren Zwanzigern verlassen. Nun ist sie zurück, um sich um ihre demente Mutter zu kümmern. Doch eine nächtliche Spritztour mit überhöhter Geschwindigkeit kostet sie zum Einstieg gleich ihren Führerschein.

Es ist wie immer eine große Freude, dem ungleichen Duo Mur und Russmeyer sowie ihrer ebenso wenig anpassungswilligen neuen Kollegin bei ihren ständigen Kabbeleien zuzuschauen. Der Mordfall nimmt indes schon bald eine ungeahnte Wendung: Als die Salzburger Kommissarinnen Eva Lackner (Julia Rosa Peer), die Ehefrau des Toten, zur Identifizierung der Leiche in die Gerichtsmedizin bitten, taucht dort bald Mur mit Selma Schwab (Runa Schymanski), der schwangeren Lebensgefährtin des Toten auf. Wie sich herausstellt, führte Ben Lackner offenbar ein Doppelleben. Doch ob das allein als Mordmotiv reicht?

Daher kennt man die neue Kommissarin schon

"Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise" ist ein über weite Strecken recht unterhaltsamer Krimi. Das Gesicht der neuen Kommissarin könnten aufmerksame Fans der Reihe übrigens bereits aus einem der vorherigen Filme kennen: In "Die Toten von Salzburg – Schattenspiel" (deutsche Erstausstrahlung im Juni 2023) spielte Patricia Aulitzky bereits eine Ausgrabungsleiterin. "Ich freue mich sehr, in einer so beliebten und erfolgreichen Krimireihe eine der Hauptrollen zu spielen", sagte die heute 46-Jährige zu ihrem Dienstantritt am Set: "besonders, weil diese Produktion neben Spannung auch humorvolle Akzente setzt." Sie betont, sie "drehe immer wieder gerne in Salzburg – meiner Geburtsstadt, mit der mich viele schöne Erinnerungen und langjährige Freundschaften verbinden. Umso mehr freue ich mich, aktuell wieder etwas mehr Zeit dort verbringen zu können."

"Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise" ist der zwölfte Film der Reihe und bereits am Mittwoch, 21. Januar, in der ZDFmediathek abrufbar. Wann die Krimi-Reihe fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.

Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise – Mi. 28.01. – ZDF: 20.15 Uhr

Seit Jahrzehnten vor der Kamera: Monika Baumgartner blickt auf ihr Leben
Monika Baumgartner ist ein bekanntes Gesicht aus der TV-Landschaft. Bekannt aus "Der Bergdoktor" und vielen weiteren Formaten, spricht die Schauspielerin über das Älterwerden und gibt eine Antwort auf die Frage, ob sie ans Aufhören denkt.
Karriereende? Nicht für sie!
Monika Baumgarnter

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Lehrer viral: Wie Reff Diskriminierung bekämpft
"37° – Ein Lehrer geht viral"
37° - Ein Lehrer geht vira
ZDF zeigt "Die Wannseekonferenz" zum 80. Jahrestag
"Die Wannseekonferenz"
Die Wannseekonferenz
„Der Bergdoktor“: Hans Sigl spricht erstmals über ein mögliches Serien-Ende
Hans Sigls Zukunftspläne
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Neues Kapitel für „Wetten, dass..?“: Frank Elstner äußert sich zu den Kaulitz-Brüdern
Sensation im ZDF
Frank Elstner
Bremer Tatort: Geht es Deutschlands Studierenden wirklich so schlecht?
Studentenstress
Tatort: Wenn man nur einen retten könnte
Geld, Glaube, Macht: Wer regiert die USA unter Donald Trump wirklich?
"Terra X History: Donald Trump – Amerikas neue Revolution?"
Terra X History: Donald Trump - Amerikas neue Revolution?
So sah Marietta Slomka am Anfang ihrer "heute journal"-Karriere aus
ZDF-Jubiläum
Marietta Slomka
Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
Schwarzwaldstars
Aus dem Schwarzwald in die halbe Welt
Leben auf dem Mond? Die Pläne für 2030
"Terra X: Rückkehr zum Mond"
Terra X: Rückkehr zum Mond
Tatort: Mord in der WG - Wer rettet Annalena?
"Tatort: Wenn man nur einen retten könnte"
Tatort: Wenn man nur einen retten könnte
Aufzeichnung in L.A.: Darum wird das GNTM-Finale 2026 erstmals nicht live gesendet
GNTM-Finale in Hollywood
Germany's Next Topmodel
"Let's Dance": Darum fehlt Profitänzerin Isabel Edvardsson in der neuen Staffel
Edvardssons Tanzpause
Isabel Edvardsson
Ina Müller berichtet von misslungenem Interview mit Til Schweiger: "Das war traumatisierend"
Interview-Panne
Ina Müller
Amira Aly denkt über Schönheits-OP nach: "Da stehe ich auch zu"
OP-Pläne
Amira Aly
Sendepause für "Wer wird Millionär?": Deshalb fliegt Günther Jauch aus dem RTL-Programm
Quizpause
Günther Jauch mit kritischem Blick.
125. Geburtstag: Diese Filmlegende sprach den ersten Satz im deutschen Tonfilm
Tonfilm-Pionier
Willy Fritsch
Auch in der x-ten Wiederholung sehenswert: Die beste Zeitschleifenkomödie aller Zeiten im Free-TV
Zeitlose Komödie
Und täglich grüßt das Murmeltier
Sie brachte ihn zu Scientology: Das macht Tom Cruise' Ex-Frau heute
Mimi Rogers' Karriere
Der Mann im Hintergrund (1987)
Die Verzweiflung der "Displaced Persons"
"Die Überlebenden – Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)"
Die Überlebenden - Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)
Was wurde aus der "Familie Heinz Becker"?
Leben nach der Serie
Familie Heinz Becker
Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Keanu Reeves als scheiternder Schutzengel: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVDs
"Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel"
"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt Starttermin
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
Seit Jahrzehnten vor der Kamera: Monika Baumgartner blickt auf ihr Leben
Karriereende? Nicht für sie!
Monika Baumgarnter
Carina Walz: Ein Blick auf das Vermögen der Ehefrau von Dieter Bohlen
Finanzielle Eigenständigkeit
Dieter Bohlen auf der Bühne, im Hintergrund sind Sylvie Meis, Carina Walz und Pietro Lombardi.
So wohnt Beatrice Egli privat: Ein Blick in ihr Zuhause am Zürichsee
Intime Einblicke
Beatrice Egli redet.
Tim Mälzer spricht über Kostendruck auf seiner TV-Show: "Dann höre ich auf"
Sparzwang bei VOX
Kitchen Impossible
Schlager-Star Mary Roos denkt an den Tod: "Ich amüsiere mich immer"
Mary Roos im Unruhestand
Kölner Treff
Kein Weltuntergang, dafür jede Menge Ego: Warum "Wonder Man" die klügste Marvel-Serie seit Langem ist
Satirische Superheldenserie
"Wonder Man" | Disney+
Krebs-Erkrankung war "ein Schock": Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot
Comedy-Legende
Gerd Knebel