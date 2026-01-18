Home News Star-News

„Der Bergdoktor“-Star Monika Baumgartner überrascht mit ehrlichen Worten

Erfolgreiche Schauspielkarriere

18.01.2026, 20.54 Uhr
von Nicole Jansen
Monika Baumgartner ist ein bekanntes Gesicht aus der TV-Landschaft. Bekannt aus "Der Bergdoktor" und vielen weiteren Formaten, spricht die Schauspielerin über das Älterwerden und gibt eine Antwort auf die Frage, ob sie ans Aufhören denkt.
Monika Baumgarnter
Monika Baumgarnter spricht über das Älterwerden und den Tod.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon | VolkerEssler/SVEN SIMON

Nicht nur aus dem Serienhit „Der Bergdoktor“ dürfte Monika Baumgartner einem breiten Publikum bekannt sein, denn auch außerhalb des Formates steht sie bereits seit Jahrzehnten vor der Kamera und auf den Theaterbühnen dieser Welt. Beispielsweise war sie von 1992 bis 2020 in der „Soko München“ zu sehen, von 1993 bis 2014 bei „Der Alte“ oder auch bei „Um Himmels Willen“ an der Seite von dem im Jahr 2024 verstorbenen Fritz Wepper.

In einem Interview mit „t-online“ verrät die bald 75-jährige, welche Rolle das Älterwerden in ihrem Leben spielt: „Ich werde nächstes Jahr 75. Da ist es logisch, dass man sich damit beschäftigt.“ In ihrem hohen Alter befinde sie sich im „letzten Teil“ ihres Lebens, dessen sei sie sich bewusst, insbesondere auch deshalb, weil immer mehr Schauspielkollegen aus gemeinsamen Arbeitsjahren fehlen würden: „Die Einschläge kommen näher“, sagt Baumgartner.

Monika Baumgartner über das Bewusstsein im Alter für die Endlichkeit

Die eigene Endlichkeit werde demzufolge mit zunehmendem Alter präsenter. Ein besonders schmerzhafter Moment, den der „Bergdoktor“-Star erst kürzlich verarbeiten musste, war das Einschläfern ihrer Katze, die sie 15 Jahre lang treu begleitete. Ein schlimmer Moment, welcher zudem wiederholt verdeutliche, dass der „Tod allgegenwärtig“ sei und zum Leben dazugehöre.

Auf die Frage, ob die beliebte Schauspielerin an ein Leben nach dem Tod glaube, antwortete sie zwiegespalten: „Ich glaube, man darf glauben, was einem hilft. Manchmal denke ich, da gibt es etwas. Dann wieder kommt mir das wie ein Schmarrn vor, Es schwankt- zumindest bei mir.“



Monika Baumgartner vor dem Ruhestand? Ihre offenen Worte

Existenzängste habe sie jetzt mit 74 aber nicht, da sie seit 8 Jahren Rente beziehe, viel Theater gespielt und dementsprechend auch eingezahlt habe. Auch die Anfragen ließen nicht nach- trotz ihres Alters: „Ich kann mich nicht beklagen“, antwortet Baumgartner.

Deshalb denkt sie auch noch lange nicht an den Ruhestand, weil sie ihren Beruf liebe: „Ich arbeite dort, wo andere Urlaub machen, darf spannende Dinge erleben und werde dafür bezahlt. Ich komme mit tollen Menschen zusammen, lerne Texte- das hält den Kopf wach.“ Fans von Monika Baumgartner können also aufatmen. Ans Aufhören denkt sie noch lange nicht und wird weiterhin in ihrem Beruf leidenschaftlich tätig sein.

