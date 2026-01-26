Judith Williams stellt sich Einbürgerungstest: "Durfte noch nie einen Wahlzettel ausfüllen"

Geboren wurde Judith Williams in München-Perlach. Obwohl die aus der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" bekannte Investorin ihre gesamte Kindheit und Jugend in Deutschland verbrachte, ist sie keine deutsche Staatsbürgerin. Das soll sich nun ändern, wie Williams gegenüber "Bild" erklärte.

"Ich gehe nächste Woche zum Deutschtest und werde dann vielleicht eingebürgert, wenn ich alles richtig mache", erklärte die Tochter zweier US-Amerikaner in dem Interview. Sie sei "so aufgeregt", betonte Williams. Schließlich sei der Test ein großer Schritt: "Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, ich durfte aber noch nie einen Wahlzettel ausfüllen."

"Gehöre ich in diesem Land dazu oder nicht?" Sie habe sich "immer gefragt: Gehöre ich in diesem Land dazu oder nicht?", offenbart Williams. Als die 54-Jährige geboren wurde, galt hierzulande ausschließlich das sogenannte Abstammungsprinzip. Als Tochter von US-Amerikanern hatte Williams demnach die amerikanische, nicht aber die deutsche Staatsbürgerschaft.

Mit Inkrafttreten des Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz im Sommer 2024 wurde auch die Mehrstaatlichkeit generell möglich. Eine Regelung, die auch die VOX-Löwin begrüßt: "Jetzt haben auch Leute wie ich die Chance, deutsch zu werden." Ihre amerikanische Staatsbürgerschaft wollte sie nie abgeben.

Den bevorstehenden Test nimmt die Unternehmerin ernst. Sie habe "den festen Vorsatz, mich anzustrengen, um nicht durchzufallen". Bereits als junge Frau sei ihr klar gewesen, für welchen Ort ihr Herz schlägt. "Ich bin nachts mit meinem kleinen Auto durch München gefahren, am Friedensengel vorbei, habe meine Mama angerufen und gesagt: Mommy, I'm home", so die TV-Bekanntheit gegenüber "Bild". An ihrer Verbundenheit zu ihrem Geburtsort habe auch ein Umzug nach Trier in ihrer Kindheit nichts ändern können. Williams stellt klar: "München ist meine Heimat."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels