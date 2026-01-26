"Zu weit gegangen": Jason Statham räumt folgenschwere Fehler bei Dreharbeiten ein

Laura Maria Rypa verrät ihr Gewicht – und was sie daran ändern will

Während gefühlt überall über „Abnehm-Spritzen“, Diäten und die Traumfigur diskutiert wird, schlägt Laura Maria Rypa (30) einen bemerkenswert anderen Weg ein. Die Influencerin und zweifache Mutter hat offen über ihr Gewicht gesprochen und überraschte mit einem Ziel, das sich nur wenige stecken: Zunehmen!