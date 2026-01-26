Home News Star-News

"Zu weit gegangen": Jason Statham räumt folgenschwere Fehler bei Dreharbeiten ein

Gefährliche Stunts

"Zu weit gegangen": Jason Statham räumt folgenschwere Fehler bei Dreharbeiten ein

26.01.2026, 15.00 Uhr
von Gianluca Reucher
Jason Statham, bekannt aus Actionfilmen wie "Fast & Furious" und "Shelter", spricht offen über die Gefahren seiner Stunts und die körperlichen Grenzen, die er am Set erreicht hat.
Jason Statham
Jason Statham macht seine Stunts häufig selbst - und hat sich dabei auch schon ordentlich wehgetan.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gareth Cattermole

Jason Statham ist seit vielen Jahren ein gefeierter Actionfilm-Star. Der 58-Jährige war unter anderem in "Fast & Furious", "Homefront", "Meg" sowie "The Beekeeper" zu sehen und spielt auch in dem für April dieses Jahres in Deutschland angekündigten Actionthriller "Shelter" mit. Dabei verzichtete der Schauspieler schon häufig mal bei den Dreharbeiten auf ein Stunt-Double. Nicht immer die beste Entscheidung, wie er jetzt zugibt.

Im Interview mit "BBC" verrät Jason Statham, dass er mit seinem Körpereinsatz teilweise "zu weit gegangen" sei. "Ich habe mich schon ein paar Mal am Nacken verletzt, ich habe mir bereits viele Dinge ein paar Mal verletzt, und das erinnert einen an seine Fehler", führt der Hollywood-Darsteller aus. Und dennoch: In Zukunft auf eigene Stunts zu verzichten, komme für ihn nicht infrage.

"Shelter"-Szene war "körperlich extrem anstrengend"

Bezüglich seines aktuellen Films "Shelter" gesteht Jason Statham allerdings, dass er körperlich an seine Grenzen getrieben wurde. "Die Rettungsszene auf offenem Meer war körperlich extrem anstrengend", erzählt der Film-Star und erklärt: "Unterwasserszenen gut aussehen zu lassen, ist hart – und jeder weiß, mit Jacke und Schuhgröße 45 zu schwimmen ist nicht gerade einfach."

Derzeit beliebt:
>>Laura Maria Rypa verrät ihr Gewicht – und was sie daran ändern will
>>Das ist der Vater von Sophia Thomalla
>>So haben sich die "Desperate Housewives"-Stars verändert
>>Taschentücher bereithalten! Der emotionale Abschied von Paul Walker läuft heute im Free-TV

In "Shelter" geht es um den ehemaligen Auftragskiller Michael Mason, gespielt von Jason Statham, der bei einer Mission zur Rettung eines jungen Mädchens auf seine alten Feinde trifft. Der Film startet in den US-amerikanischen Kinos am 30. Januar.

Laura Maria Rypa verrät ihr Gewicht – und was sie daran ändern will
Während gefühlt überall über „Abnehm-Spritzen“, Diäten und die Traumfigur diskutiert wird, schlägt Laura Maria Rypa (30) einen bemerkenswert anderen Weg ein. Die Influencerin und zweifache Mutter hat offen über ihr Gewicht gesprochen und überraschte mit einem Ziel, das sich nur wenige stecken: Zunehmen!
Traumfigur
Laura Maria Rypa auf einem roten Teppich.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Der schlechteste Film, den ich je gesehen habe": So sah Chris Pratt in seiner ersten Rolle aus
Chris Pratts Aufstieg
Chris Pratt
"Thelma & Louise"-Star wird 70: Was macht Geena Davis eigentlich heute?
Hollywood-Ikone
Geena Davis
„Little Miss Sunshine“ wird 20: Die Tragikomödie, die Kino-Geschichte schrieb
Abigail Breslins Werdegang
Was wurde aus Abigail Breslin
„Punch-Drunk Love“ im ZDFneo: Paul Thomas Andersons skurrile Liebesgeschichte
Kultfilm-Tipp
Punch-Drunk Love
Valentino Garavani ist tot: Italienischer Modeschöpfer stirbt mit 93 Jahren
Stilvolle Legende
Valentino Garavani
Action an Bord: Harrison Ford rettet die "Air Force One"
Präsidenten-Action
Air Force One
Scarlett, Dakota und Co.: Das sind die Nackt-Regeln der Stars
Nacktklauseln im Film
Die Nackt-Regeln der Stars
So sieht "Dennis"-Darsteller Mason Gamble heute aus
Karrierewandel
Dennis (1993)
Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"One Battle After Another"
Sydney Sweeney: So sah sie am Anfang ihrer Karriere aus
Shootingstar Sydney
Sydney Sweeney
Film aus der Hölle: Schwer erträgliches Meisterwerk läuft heute im Free-TV
Son of Saul
"Son of Saul"
"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt Starttermin
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
Ina Müller berichtet von misslungenem Interview mit Til Schweiger: "Das war traumatisierend"
Interview-Panne
Ina Müller
Dschungelcamper sprach über Abtreibung – nun äußert sich seine bekannte Ex: "Mein Kind kann froh sein"
Vaterdrama im Dschungel
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"
Diego Pooth: Während "Let's Dance" hat ihm Arzt "das Knie gerettet"
"Let's Dance"
"NDR Talk Show"
Nach dem Flop von "The Expendables 4": Wird es einen fünften Teil geben?
Neue Hoffnung
The Expendables 3 - A Man's Job
Milli-Vanilli-Star: So geht es Fab Morvan heute
Popmusik-Skandal
Milli Vanilli
Film aus der Hölle: ARTE zeigt schwer erträgliches Meisterwerk
"Son of Saul"
"Son of Saul"
ARD Wissen begleitet die Rückkehr des Menschen zum Mond
"ARD Wissen: Artemis 2 – Zurück zum Mond"
ARD Wissen: Artemis 2 - Zurück zum Mond
Geld, Glaube, Macht: Wer regiert die USA unter Donald Trump wirklich?
"Terra X History: Donald Trump – Amerikas neue Revolution?"
Terra X History: Donald Trump - Amerikas neue Revolution?
So sah Marietta Slomka am Anfang ihrer "heute journal"-Karriere aus
ZDF-Jubiläum
Marietta Slomka
Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
Schwarzwaldstars
Aus dem Schwarzwald in die halbe Welt
Leben auf dem Mond? Die Pläne für 2030
"Terra X: Rückkehr zum Mond"
Terra X: Rückkehr zum Mond
Wie Goebbels das Volk manipulierte
"Führer und Verführer"
Führer und Verführer
Moderatorin Andrea Kaiser und ihr Sohn Tim (9) haben im neuen "Frühling"-Film eine lebenswichtige Rolle
Familienauftritt
"Frühling - Wenn alle schweigen"
Tatort: Mord in der WG - Wer rettet Annalena?
"Tatort: Wenn man nur einen retten könnte"
Tatort: Wenn man nur einen retten könnte
ZDF-Krimi Mordholz: Wenn das Erzgebirge zum Tatort wird
"Erzgebirgskrimi – Mordholz"
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Eine Mörderin, die keine ist?
"Unschuldig – Der Fall Julia B."
"Unschuldig - Der Fall Julia B."
Ein musikalisches Feuerwerk: Hope und Alsmann live auf 3sat
"Hope und Alsmann persönlich – Die Jubiläums-Show aus der Philharmonie Essen"
Hope und Alsmann persönlich
Hahnenkammrennen 2026: Das Spektakel auf der Streif
"Sportschau: Ski Weltcup – Abfahrt der Männer in Kitzbühel"
Ski Weltcup - Abfahrt der Männer in Kitzbühel