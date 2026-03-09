Home News Star-News

Christopher Lambert: Was macht der "Highlander"-Star heute?

Vom Highlander zum Kosmopoliten

Christopher Lambert: Was macht der "Highlander"-Star heute?

09.03.2026, 08.34 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Christopher Lambert wurde durch "Highlander" weltberühmt. Doch seine Karriere umfasst weit mehr als den unsterblichen Krieger Connor MacLeod. Was treibt den Kosmopoliten heute an?
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
Christopher Lambert wurde mit "Highlander - Es kann nur einen geben" unsterblich.Das Fantasy-Spektakel kam vor 40 Jahren in die US-Kinos.   Fotoquelle: Kinowelt
Christopher Lambert
Auf dem roten Tepppich - wie hier beim Filmfestival von Venedig 2024 - sieht man Christopher Lambert heute nur noch selten.   Fotoquelle: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
Was hätte Christoper Lamberts Connor McLeod in "Highlander - Es kann nur einen geben" nur ohne seinen weisen Mentor Ramirez (Sean Connery, links) gemacht? Vermutlich den Kopf verloren.  Fotoquelle: 20th Century Fox Film Corporation
Highlander: Endgame (2000)
Bis zum vierten Teil der "Highlander"-Reihe, "Endgame", blieb Christopher Lambert als Highlander unsterblich.  Fotoquelle: Dimension Films
Beowulf (1999)
Das Fantasy- und Sci-Fi-Genre lag Christopher Lambert, 1999 war er in "Beowulf" in der Titelrolle zu sehen.  Fotoquelle: Kinowelt Filmverleih
Sophie Marceau und Christopher Lambert
Mit der französischen Schauspiellegende Sophie Marceau lebte Christopher Lambert sieben Jahre lang in einer Beziehung.   Fotoquelle: 2009 Getty Images/Francois Durand

Vor genau 40 Jahren, am 7. März 1996, kam "Highlander – Es kann nur einen geben" in den US-Kinos. Das Fantasy-Spektakel wurde zu einem Riesenerfolg und war, wie sich bald herausstellte, der Auftakt eines medienübergreifenden Franchise'. Und: Der Film machte seinen Hauptdarsteller weltberühmt. Christopher Lambert hatte hier und auch in den drei Fortsetzungen eindrucksvoll bewiesen, dass es nur einen wahren Highlander geben konnte, nämlich ihn. Dabei war der unsterbliche Krieger Connor MacLeod beileibe nicht seine einzige Rolle, und nicht einmal die beste, dafür die prägendste – was bei Film und Fernsehen, wie man weiß, auch einen Beigeschmack haben kann. Den Highlander wurde er Zeit seines Lebens nicht mehr los.

Christopher Lambert ist ein Kosmopolit, wie man nur einer sein kann: 1957 in den USA geboren, in der Schweiz aufgewachsen, in Frankreich, Paris Schauspielerei studiert. Eltern Franzosen, was auch seinen Geburtsnamen Christophe Guy Denis Lambert erklärt. Später zweimal verheiratet, einmal mit der US-Schauspielerinnen Diane Lane (1988 bis 1994), mit der er auch eine Tochter hat, dann mit Jaimyse Haft (1999 bis 2000), ebenfalls Amerikanerin. Die französische Schauspielerin Sophie Marceau heiratete er nicht, mit ihr war er aber jahrelang (2007 bis 2014) und zum Gefallen der Klatschpresse liiert. Dass der französisch-US-amerikanische Schauspieler auch im Beruf zwischen Welten und Kulturen wandeln würde, zwischen Europa und Hollywood, zwischen Genre- und Autorenfilm, war nur konsequent.

Durchbruch mit Tarzan-Rolle

Seinen Durchbruch hatte Christopher Lambert 1984 mit Hugh Hudsons Drama "Greystoke – Die Legende von Tarzan, Herr der Affen" (1984). Bekommen hatte er die Tarzan-Rolle auch, weil der Regisseur einen Schauspieler mit französischem Akzent haben wollte, wie Lambert 1984 in einem Interview mit "Charlotte News" erzählte. Vorbereitet hatte er sich dennoch akribisch. Sechs Monate lang arbeitete er mit echten Affen zusammen, um sich Gestik und Mimik der Tiere anzueignen. Die Mühe lohnte sich: Lambert gelang es eindrucksvoll, das Tierische im Menschlichen nach außen zu kehren. Das Thema des Films, der Konflikt in Mensch und Gesellschaft zwischen Wildnis und Zivilisation – in den Bewegungen, den Blicken des Hauptdarstellers wurde es sichtbar.

Derzeit beliebt:
>>"On the Line": Kritik zum Thriller mit Mel Gibson im ZDF
>>"ARD Dokumentarfilm: Westerwelle": Alle Infos zur Doku
>>Das sind die besten Filme der Coen-Brüder
>>Oscars der Extreme: Die größten Skandale, Pannen und Ausraster der Geschichte

Ein Jahr später stand Lambert bei Luc Bessons "Subway" vor der Kamera, einer wilden Hommage an den Film noir und die Pariser Unterwelt, an die Metro, die Kanalisation und die Katakomben der Stadt. Für seine Hauptrolle gewann er den französischen Filmpreis César. Dann die Rolle, die ihm erst alle Türen öffnen, bald aber auch wieder einige schließen sollte. Nach "Highlander" (1986) drehte er mit Michael Cimino das Mafia-Epos "Der Sizilianer" (1987) und mit Agnieszka Holland den Politthriller "Priestermord" (1988), wo er einen Geistlichen spielt, der in Polen gegen das kommunistische Regime agitiert. Es folgte eine kurze kreative Durststrecke, bevor ihm mit Carl Schenkels Thriller "Knight Moves" (1992) wieder ein künstlerischer Erfolg gelang – finanziell war der Film gleichwohl ein Reinfall.

Was Christopher Lambert "sehr froh" macht

Der Flop war bezeichnend. In den 1990-ern wurden die Durststrecken immer länger. Die Zahl sehenswerter Filme nahm ab, die der Machwerke zu. Und möglicherweise war Lambert in dem einen oder anderen "Highlander"-Film zu oft zu sehen. Schon Teil zwei empörte mit seiner kruden Mischung aus Fantasy und Sci-Fi viele Fans, die nächsten Fortsetzungen machten es nicht besser. Als unbedingter Versuch, an frühere Erfolge anzuknüpfen, erscheint im Nachhinein diese Beharrlichkeit. Das misslang, dazu kam erschwerend, dass sich Lambert bald in einer Schublade wiederfand, bis heute haftet seine bekannteste Rolle an ihm. Da halfen auch andere Filme nicht, weder der Sci-Fi-Actioner "Fortress – Die Festung", noch die Videospiel-Adaption "Mortal Kombat" oder das Fantasy-Spektakel "Beowulf".

Produktiv ist er dennoch geblieben. Filme, wenn auch unter dem Radar, dreht er bis heute. "It's not over" (2022) heißt einer seiner letzten Filme – ein geradezu programmatischer Titel. Vorbei ist es auch mit seiner Karriere noch nicht. Und hin und wieder gelang ihm immerhin doch ein Achtungserfolg. Wie mit dem Serienhits "The Blacklist", wo er 2019 in mehreren Episoden zu sehen war. Oder mit einer Minirolle in der Groteske "Hail, Caesar!" (2016) von Joel und Ethan Coen, die er bewundert. Hätten die Coens ihn nur darum gebeten, zu kommen und ihnen die Tür zu öffnen, er hätte es getan, sagte er dem Magazin "HeyUGuys". Stattdessen durfte er in ihrem Film mitspielen.

Über seine bekannteste Rolle ist er – bei allem Schubladendenken – "sehr froh". Es sei "ein zeitloser Film: "Ich habe gehört, dass heute zwölfjährige Kinder ihn zum ersten Mal sehen, daher weiß ich, dass er etwas Besonderes haben muss, um all diese Zeit über Bestand zu haben", sagte er in einem Interview zum 30-jährigen Jubiläum von "Highlander".

"Breaking Bad"-Star wird 70: So sah Bryan Cranston früher aus
Bryan Cranston, gefeiert als Walter White in Breaking Bad, begann seine Karriere fast als Polizist. Doch seine Hingabe zur Schauspielerei führte ihn zu großem Ruhm und Auszeichnungen.
Von der Polizei zum Hollywoodstar
Bryan Cranston

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Howard Carpendale wütet über Helene Fischer: "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Im Video regnet es Blut: Reality-Star Bela Klentze schrieb "unbequemen" Friedens-Song
Musik und Frieden
Stairway to Violet
"Breaking Bad"-Star wird 70: So sah Bryan Cranston früher aus
Von der Polizei zum Hollywoodstar
Bryan Cranston
Jörg Schüttauf: "Wenn ich alleine irgendwo hinreise, geht das meistens nicht gut aus"
Jörg Schüttaufs Karriere
Jörg Schüttauf
Spektakuläres Instagram-Comeback: So sah Megan Fox früher aus
Schönheitswandel
Megan Fox
Franziska Weisz: "Schon als Kind ahmte ich sämtliche Comedians nach"
Karrierewechsel
Franziska Weisz im Interview
Diese Filme dürfen Sie nicht verpassen: "The Bride!", "Hoppers" und mehr
Frankenstein neu interpretiert
The Bride! - Es lebe die Braut
So sehen die "E.T."-Stars heute aus
Leben nach E.T.
Nach Hause!
"Taunuskrimi"-Star kandidiert für den Münchner Stadtrat
Schauspieler in der Politik
"In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi"
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
Schock in Los Angeles: Rihanna unter Beschuss
Angriff auf Popstar
Rihanna
"Die Aussprache": Kritik zum oscargekrönten Drama auf ARTE mit Rooney Mara
Starbesetztes Drama
Die Aussprache
"Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere": Axel Gebauer in der ARD
Naturdokumentation
Erebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere
"Im Schatten der Angst – Der Skorpion": Kritik zur ORF/ZDF-Reihe mit Julia Koschitz
Psychothriller
Im Schatten der Angst - Der Skorpion
Wer kriegt den Oscar? Das sind die Favoriten
Oscar-Nominierungen
Die Oscar-Trophäe
Christliche Abtreibungsgegner im "Polizeiruf 110": Gibt es solche Gruppen in Deutschland?
Gesellschaftspolitischer Krimi
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
"Die Giovanni Zarrella Show" geht wieder los - Das sind die Gäste im März!
Große Gefühle
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
"Bodyguard": Der Klassiker mit Kevin Costner und Whitney Houston auf RTL Zwei
Romantik-Thriller
Bodyguard
Stanley Kubricks Meisterwerk: "Full Metal Jacket" im Free-TV
Ungeschminktes Vietnam-Drama
Full Metal Jacket
Darum ist die Nachfolge von Mechthild Großmann im Münster-"Tatort" nicht dauerhaft geklärt
Neue Staatsanwältin
Tatort: Münster
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde Finnland – Suche nach dem Glück": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe
Finnlands Geheimnis
Faszination Erde - mit Hannah Emde Finnland - Suche nach dem Glück
"Der Russe ist einer, der Birken liebt": Kritik zur Romanverfilmung im ZDF mit Aylin Tezel
Identitätsdrama
Der Russe ist einer, der Birken liebt
"Polizeiruf 110: Your Body My Choice": Alle Infos zum ARD-Krimi
Ethischer Konflikt
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
Autounfall und Not-Kaiserschnitt: Staffel-Endspurt von "Frühling" schockt mit krassen Bildern
Dramatisches Staffelende
Frühling: Leben oder nicht!
"Mord im Mittsommer – Linnea": Darum geht's in dem ZDF-Krimi
Skandinavische Krimispannung
"Mord im Mittsommer - Linnea"
"BR24 Kommunalwahl": Alle Infos zu der Übertragung
Wahlabend in Bayern
Kommunalwahl in Bayern
"Wer stiehlt mir die Show?": Kritik zur neuen Staffel der ProSieben-Quizshow mit Joko Winterscheidt
Erfolgsshow
Wer stiehlt mir die Show?
Sonya Kraus nimmt ihr "Let's Dance"-Aus gefasst – und glaubt, es liegt auch am "Baujahr"
Sonya Kraus' Tanz-Aus
Let's Dance
Ross Antony freut sich über "Let's Dance"-Erfolg, findet aber auch: "Sonya hat das nicht verdient"
Tanzsensation
"Let's Dance"
Robert De Niro und Ben Stiller: Ein komödiantisches Duell
Ein humorvolles Aufeinandertreffen
Meine Braut, ihr Vater und ich