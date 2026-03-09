Kevin Bacon spricht über 38 Ehe-Jahre mit Kyra Sedgwick: "Wow, was für ein Geschenk!"

"Man kennt jede Geste, jeden Blick": Kevin Bacon ist seit fast 38 Jahren Schauspielkollegin Kyra Sedgwick verheiratet. Bei gemeinsamen Drehs schätzt er die Vertrautheit. In einer aktuellen Kultfilm-Neuauflage spielt er aber ohne seine Ehefrau.

Seit Jahrzehnten ist Kevin Bacon eines der markantesten Gesichter Hollywoods. Mal spielt er Helden, mal Schurken – und manchmal Figuren, die irgendwo dazwischen liegen. In der Neuauflage des Kultfilms "The Toxic Avenger" (jetzt auf Sky Cinema & WOW) zeigte sich der Schauspieler zuletzt wieder von seiner wildesten Seite.

Doch im Gespräch mit der Agentur teleschau (geführt zum Kinostart vor einem Jahr) wird schnell klar: Privat ist Bacon ein völlig anderer Mensch. Einer, der seit nunmehr knapp 38 Jahren mit derselben Frau durchs Leben geht – und diese Konstanz als sein größtes Glück bezeichnet.

Mit seiner Ehefrau Kyra Sedgwick verbindet ihn nicht nur eine lange Beziehung, sondern auch eine kreative Partnerschaft. Immer wieder arbeiten die beiden zusammen – zuletzt sogar wieder gemeinsam vor der Kamera. "Wenn man so lange zusammen ist, kennt man natürlich jede Geste, jeden Blick", sagt Bacon. "Diese Vertrautheit kann man nicht spielen – sie ist einfach da." Gerade deshalb müsse man bei gemeinsamen Projekten besonders aufpassen.

Kevin Bacon hat Zweifel am Beruf seit seiner Teenager-Zeit "Wir achten sehr darauf, dass wir unsere Figuren ernst nehmen und nicht plötzlich Kevin und Kyra auf der Leinwand spielen." Gleichzeitig gebe es Momente, in denen beide während der Dreharbeiten innehalten. "Dann sehen wir uns an und denken: Wow – was für ein Geschenk, dass wir das gemeinsam erleben dürfen."

Trotz seiner langen Karriere kennt Bacon auch Unsicherheiten. "Schon als Teenager habe ich mich gefragt, wie lange man in diesem Beruf überleben kann", erzählt er offen. Diese Angst gehöre einfach dazu. Rollen würden sich mit der Zeit verändern – doch das bedeute nicht, dass sie verschwinden. "Ich hoffe jedenfalls, dass noch viele spannende Jahre vor mir liegen", sagt er mit einem Lachen.

In "The Toxic Avenger" taucht Bacon in eine besonders schräge Filmwelt ein. Die Geschichte dreht sich um einen unscheinbaren Mann – gespielt von Peter Dinklage -, der nach einem Unfall mit giftigen Chemikalien zu einem grotesken Antihelden mutiert. Bacon spielt einen skrupellosen Unternehmer, der sich dem mutierten Rächer entgegenstellt. Regisseur Macon Blair inszeniert das Ganze als wilde Mischung aus Action, Satire und schwarzem Humor – ganz im Geist des legendären Originals aus den 80er-Jahren.

"Dieser Film hat mein Leben verändert" Für Bacon war schon früh klar, dass er Teil dieses Projekts sein wollte. "Schon die Vorstellung, dass Peter Dinklage diese Rolle spielt, war fantastisch", erinnert er sich. Als sich der Cast immer weiter formte und klar wurde, wie verrückt dieses Projekt werden würde, habe er nur gedacht: "Okay – das ist ziemlich verrückt. Aber ich bin dabei."

Bacon selbst weiß, wie sich Kultstatus anfühlt. Schließlich wurde auch "Footloose", der Film, der ihn weltweit bekannt gemacht hat, über die Jahre zu einem Klassiker. "Ich bin stolz, Teil dieses Films gewesen zu sein – er hat mein Leben verändert", sagt Bacon rückblickend

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!