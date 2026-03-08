"BR24 Kommunalwahl": Alle Infos zu der Übertragung

Auch wenn das überregionale Interesse an diesem Sonntag wohl eher den Landtagswahlen im Nachbarbundesland Baden-Württemberg gilt: Die Menschen in Bayern sind am 8. März ebenfalls aufgerufen, ihre Stimme bei den Kommunalwahlen abzugeben. Rund zehn Millionen Menschen sind, laut Angaben des Landesamts für Statistik, wahlberechtigt. Über die Trends und ersten Hochrechnungen hält, wie gewohnt, das BR-Fernsehen auf dem Laufenden.

BR24 Kommunalwahl Information • 08.03.2026 • 17:45 Uhr

Los geht es um 17.45 Uhr, also eine Viertelstunde bevor landesweit die Wahllokale schließen. Ursula Heller und Julian von Löwis moderieren die Sendung und berichten über erste Umfragetrends aus allen bayerischen Regionen. Nach den "BR24"-Nachrichten um 18.30 Uhr folgen dann ab 18.45 Uhr erste Ergebnisse, zunächst aus kleineren Gemeinden. Mit den Ergebnissen zu den Oberbürgermeister- und Landratswahlen aus weiteren Gemeinden ist zwischen 19 und 22 Uhr zu rechnen. Auch nach der "Tagesschau" um 20 Uhr geht es im BR zunächst politisch weiter, ehe um 21.05 Uhr das "Musikantentreffen am Starnberger See", die "BR24"-Nachrichten und der "Blickpunkt Sport" gezeigt werden. Kurz vor Mitternacht wirft der BR ab 23.25 Uhr dann erneut einen Blick auf die Wahlnacht, die im BR um Mitternacht mit der Sendung "BR24 Kommunalwahl – Sieger und Verlierer" endet.

BR24 Kommunalwahl – So. 08.03. – BR: 17.45 Uhr

