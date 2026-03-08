Home News TV-News

"BR24 Kommunalwahl": Alle Infos zu der Übertragung

Wahlabend in Bayern

"BR24 Kommunalwahl": Alle Infos zu der Übertragung

08.03.2026, 06.15 Uhr
von Elisa Eberle
Am 8. März stehen in Bayern Kommunalwahlen an. Das BR Fernsehen begleitet den Wahlabend mit umfassender Berichterstattung. Moderiert von Ursula Heller und Julian von Löwis, werden aktuelle Trends und Hochrechnungen präsentiert. Start ist um 17.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Schließung der Wahllokale.
Kommunalwahl in Bayern
Welche Parteien ziehen in das Neue Rathaus am Marienplatz ein? Über diese Frage entscheiden wahlberechtigte Münchnerinnen und Münchner am Sonntag, 8. März.   Fotoquelle: FooTToo/IStock
Kommunalwahl in Bayern
Wird der SPD-Politiker Dieter Reiter auch in den kommenden sechs Jahren als Münchner Oberbürgermeister an der Wiesn teilnehmen? Oder muss er seinen Platz nach zwölf Jahren räumen?   Fotoquelle: 2024 Getty Images/Johannes Simon

Auch wenn das überregionale Interesse an diesem Sonntag wohl eher den Landtagswahlen im Nachbarbundesland Baden-Württemberg gilt: Die Menschen in Bayern sind am 8. März ebenfalls aufgerufen, ihre Stimme bei den Kommunalwahlen abzugeben. Rund zehn Millionen Menschen sind, laut Angaben des Landesamts für Statistik, wahlberechtigt. Über die Trends und ersten Hochrechnungen hält, wie gewohnt, das BR-Fernsehen auf dem Laufenden.

BR
BR24 Kommunalwahl
Information • 08.03.2026 • 17:45 Uhr

Los geht es um 17.45 Uhr, also eine Viertelstunde bevor landesweit die Wahllokale schließen. Ursula Heller und Julian von Löwis moderieren die Sendung und berichten über erste Umfragetrends aus allen bayerischen Regionen. Nach den "BR24"-Nachrichten um 18.30 Uhr folgen dann ab 18.45 Uhr erste Ergebnisse, zunächst aus kleineren Gemeinden. Mit den Ergebnissen zu den Oberbürgermeister- und Landratswahlen aus weiteren Gemeinden ist zwischen 19 und 22 Uhr zu rechnen. Auch nach der "Tagesschau" um 20 Uhr geht es im BR zunächst politisch weiter, ehe um 21.05 Uhr das "Musikantentreffen am Starnberger See", die "BR24"-Nachrichten und der "Blickpunkt Sport" gezeigt werden. Kurz vor Mitternacht wirft der BR ab 23.25 Uhr dann erneut einen Blick auf die Wahlnacht, die im BR um Mitternacht mit der Sendung "BR24 Kommunalwahl – Sieger und Verlierer" endet.

BR24 Kommunalwahl – So. 08.03. – BR: 17.45 Uhr

Derzeit beliebt:
>>"Wer stiehlt mir die Show?": Kritik zur neuen Staffel der ProSieben-Quizshow mit Joko Winterscheidt
>>Sonya Kraus nimmt ihr "Let's Dance"-Aus gefasst – und glaubt, es liegt auch am "Baujahr"
>>"Bayern, des samma mia!": Alle Infos zur BR-Reihe mit Maxi Gstettenbauer
>>„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie

"Bayern, des samma mia!": Alle Infos zur BR-Reihe mit Maxi Gstettenbauer
Die neue BR-Unterhaltungsreihe beleuchtet in vier Teilen die bayerische Mentalität. Unterstützt von Michael Altinger und Eva Karl Faltermeier sowie wechselnden Gästen, entschlüsselt das Panel die Geheimnisse des Freistaats mit Witz.
Bayerische Eigenheiten
Bayern, des samma mia!

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Stephan Zinner: "Dieses Aushalten von anderen Ansichten geht mir manchmal ab"
Fastenrede des Jahres
Stephan Zinner
Fastenrede 2026: Neuer Mann sorgt für Spannung beim Nockherberg
"Auf dem Nockherberg 2026"
Stephan Zinner
Isaak Cissé: Münchens Kult-Taxifahrer bekommt BR-„Lebenslinien“-Porträt
"Cissé, der Kult-Taxifahrer"
Lebenslinien: Cissé, der Kult-Taxifahrer
"Macht mich traurig": Sven Plöger klagt im Interview über den Klimawandel
Klimastandpunkt
Sven Plöger
"Sammeln, Schreiben, Rausschmeißen, Reinschmeißen": So bereitet sich Stephan Zinner auf seine Fastenrede vor
Nockherberg-Premiere
Stephan Zinner
Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim
Lavinia Wilson im Interview: "Werde wahrscheinlich von vielen auf die Schnauze kriegen"
Ungeschminkt im Krimi
Lavinia Wilson im Interview
Nach Falschbeschuldigungs-Affäre: Gil Ofarim plant Neustart als Musiker
Nach Dschungelcamp-Triumph
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
Model-Mama ganz privat
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Kim Frank blickt zurück: Die Geschichte der Band "Echt" im TV
"Echt – Unsere Jugend"
Echt - Unsere Jugend
Ross Antony freut sich über "Let's Dance"-Erfolg, findet aber auch: "Sonya hat das nicht verdient"
Tanzsensation
"Let's Dance"
Robert De Niro und Ben Stiller: Ein komödiantisches Duell
Ein humorvolles Aufeinandertreffen
Meine Braut, ihr Vater und ich
"Breaking Bad"-Star wird 70: So sah Bryan Cranston früher aus
Von der Polizei zum Hollywoodstar
Bryan Cranston
Jörg Schüttauf: "Wenn ich alleine irgendwo hinreise, geht das meistens nicht gut aus"
Jörg Schüttaufs Karriere
Jörg Schüttauf
Nachts kommen die Geister: Ist in Fukushima wieder Leben möglich?
Fukushima-Dokumentation
Fukushima - Im Schatten der Katastrophe
Brad Pitt als charmantes Raubein: "Legenden der Leidenschaft"
Episches Familiendrama
Legenden der Leidenschaft
"Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack ist "in einem Wohnwagen groß geworden"
Tanzdrama bei RTL
Anna-Carina Woitschack
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Alle Infos zu der ARD-Show
Promi-Duelle
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Spektakuläres Instagram-Comeback: So sah Megan Fox früher aus
Schönheitswandel
Megan Fox
"Paralympics Die Eröffnungsfeier": Alle Infos zu der Übertragung im ZDF
Paralympics 2026
Paralympics 2026
Der Manga-Hype geht weiter: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"One Piece", Staffel zwei
Komischer Auftritt: Til Schweiger irritiert Fans bei „Wer weiß denn sowas?“
Star-Auftritt im TV
"Wer weiß denn sowas?"
Wegen Sicherheitslage: Thomas Anders verschiebt kurzfristig Konzert
Was war da los?
Thomas Anders
Kritik an Silbereisen als Kapitän beim "Traumschiff": Roland Kaiser reagiert deutlich
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Simone Thomalla packt aus: Ohne diesen Film hätte es Tochter Sophia nicht gegeben!
Märchen mit Folgen
Simone und Sophia Thomalla.
Vierte Staffel von "The White Lotus": Diese neuen Stars ergänzen den Cast
Starbesetzter Urlaub
Vincent Cassel
"Sollen sie mich in Handschellen abführen": Judith Rakers fuhr schon mit neun Jahren Auto
Kindheitserinnerung
Judith Rakers
David Gilmour: Gitarren für den Klimaschutz verkauft
Gitarrenauktion
David Gilmore
"The Veil": Agentenstory mit Elisabeth Moss
Spionage-Roadmovie
The Veil
Franziska Weisz: "Schon als Kind ahmte ich sämtliche Comedians nach"
Karrierewechsel
Franziska Weisz im Interview