Home News Star-News

David Gilmour: Gitarren für den Klimaschutz verkauft

Gitarrenauktion

David Gilmour: Gitarren für den Klimaschutz verkauft

06.03.2026, 10.24 Uhr
von Wilhelm Flemmer
David Gilmour, legendärer Gitarrist von Pink Floyd, verkaufte 2019 seine Gitarrensammlung für den Klimaschutz. Die Versteigerung brachte 21,5 Millionen Dollar ein.
David Gilmore
David Gilmore ist nicht nur ein begnadeter Gitarrist, sondern auch ein leidenschaftlicher Gitarrensammler. Von seiner umfangreichen Sammlung trennte er sich 2019 dennoch - für einen guten Zweck.  Fotoquelle: Sony / Kevin Westenberg
David Gilmour
Am 6. März feiert David Gilmour seinen 80. Geburtstag.  Fotoquelle: Ernesto Ruscio/Getty Images
Pink Floyd
Mit seinen Pink-Floyd-Kollegen Richard Wright (links), Nick Mason (zweiter von rechts) und Roger Waters (rechts) schrieb David Gilmour Musikgeschichte.  Fotoquelle: Warner Music
 
David Gilmour
David Gilmour bei einem Auftritt am Madison Square Garden in New York im April 2016.  Fotoquelle: 2016 Getty Images/Matthew Eisman

Mit der englischen Rockband Pink Floyd schrieb David Gilmour Musikgeschichte, aber auch als Gitarrist machte er sich einen großen Namen. Die Töne, die er seinen Instrumenten entlockte, sind unverwechselbar und prägten den Sound von Pink Floyd maßgeblich. Doch Gilmour, der am 6. März seinen 80. Geburtstag feiert, ist nicht nur ein begnadeter Gitarren-Spieler, sondern auch ein leidenschaftlicher Gitarren-Sammler. Trotzdem trennte er sich vor eigenen Jahren von den meisten seiner Instrumente, indem er sie verkaufte. Warum nur?

Einem guten Zweck war das geschuldet. Gilmour ließ den größten Teil seiner umfangreichen Sammlung, insgesamt 126 akustische und E-Gitarren, im Juni 2019 zugunsten der Klimaschutzorganisation Client Earth versteigern. "Der Klimawandel ist die größte Herausforderung, der die Menschheit gegenüberstehen wird", sagte der Musiker damals in einer Stellungnahme. "Wir brauchen eine zivilisierte Welt, die für all unsere Enkelkinder und darüber hinaus Bestand hat, und in der diese Gitarren gespielt und Lieder gesungen werden können."

Die Summe, über die sich Client Earth freuen durfte, war mehr als beachtlich. Gilmores Gitarren erzielten beim Auktionshaus Christie's im Rockefeller Center in New York eine Rekordsumme. Insgesamt 21,5 Millionen US-Dollar waren zusammengekommen, womit der Rekordhalter bis dato, Eric Clapton, auf den zweiten Platz verwiesen wurde. Mr. Slowhand, auch er bekanntlich eine Koryphäe des Gitarrenspiels, war seine Sammlung bei zwei separaten Versteigerungen, 1999 und 2004, für 12,5 Millionen Dollar losgeworden.

Derzeit beliebt:
>>"The Veil": Agentenstory mit Elisabeth Moss
>>Franziska Weisz: "Schon als Kind ahmte ich sämtliche Comedians nach"
>>Pop-Diven, Rock-Legenden, Indie-Stars: Das komplette Line-up von „Pop Around the Clock“
>>ARTE zeigt Doku über Kate Bush: Karriere, Rückzug, Netflix-Hit

Von einigen Gitarren würde sich Gilmour niemals trennen

So manche Perle in Gilmour Sammlung trieb den Gesamterlös auf das Rekordniveau. Teuerstes Stück wurde die "Black Strat" genannte Black Fender Stratocaster von 1969, die für 3,9 Millionen Dollar an den Höchstbietenden ging, den 2025 verstorbenen US-Unternehmer und Gitarrensammler Jim Irsay, wie sich später herausstellte. Nach Angaben des Auktionshauses wurde die "Black Strat" damit zur teuersten je versteigerten Gitarre. Gilmour benutzte sie unter anderem bei Aufnahmen der Pink-Floyd-Platten "The Dark Side Of The Moon" (1973) und "The Wall" (1979).

Viele Gitarren erzielten einen Erlös weit über den Schätzpreis. So auch die White Fender Stratocaster, ein weiteres Highlight aus der Sammlung. Die E-Gitarre von 1954, die Gilmour unter anderem bei "Another Brick in the Wall" spielte, war auf maximal 150.000 Dollar taxiert worden, wechselte dann aber für mehr als 1,8 Millionen den Besitzer. Oder die Akustikgitarre Martin D-35, die in den Liedern "Wish You Were Here" (1975) oder "Shine on You Crazy Diamond" (1975) zu hören ist: statt höchstens 20.000 Dollar wurden es am Ende mehr als eine Million – laut Christie's Rekord für eine C.F. Martin.

Alles Gitarren-Perlen, von denen sich Gilmour trennte, scheinbar ohne mit der Wimper zu zucken. Seine Gitarren seien kaum mehr als "Werkzeuge" seines "Handwerks", sagte er dem "Guitar Player". Einiges ließe sich dazu sagen. Etwa, dass Gilmour hier bescheiden tief stapelte. Etwas mehr als ein Musikhandwerker ist er denn doch. Und: So ganz unsentimental blickte er nicht auf seine Gitarren. In seiner Sammlung befanden sich auch einige Stücke, von denen würde er sich nie trennen, sagte er. Etwa von seiner Gretsch Duo Jet. Oder der Martin D-18 aus dem Jahr 1945. Schade eigentlich, wie viel Geld sie bei einer Auktion einbringen würden.

"The Veil": Agentenstory mit Elisabeth Moss
In der neuen Serie "The Veil" von Steven Knight, bekannt für "Peaky Blinders", spielt Elisabeth Moss eine MI6-Agentin, die eine mutmaßliche IS-Terroristin durch Europa eskortiert. Spannung, Misstrauen und moralische Grauzonen bestimmen die Handlung.
Spionage-Roadmovie
The Veil

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Solitär-Ring mit fünfstelliger Expertise sorgt für Bieterduell bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 2. März 2026
Von links: Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Moderator Horst Lichter, Händler Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes
"Macht mich traurig": Sven Plöger klagt im Interview über den Klimawandel
Klimastandpunkt
Sven Plöger
„Wir sind alle sprachlos!“ Dramatisches „Bares für Rares“-Gefecht um Kaiserpokal
Ausgabe vom 26. Februar 2026
Horst Lichter
"Mogelpackung": Energieberater rechnet im ARD-Moma mit Heizungsgesetz ab
Energiegesetzkritik
ARD-"Morgenmagazin"
„Bares für Rares“: Händler jubelt — „Das ist der Sechser mit Zusatzzahl!“
Ausgabe vom 25. Februar 2026
Horst Lichter
„Superschön“: Fabergé-Schmuck sorgt bei „Bares für Rares“ für Bieterduell
Ausgabe vom 24. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
Wrestling-Star Logan Paul versteigert Pokémon-Karte für mehrere Millionen Dollar
Pokémon-Sensation
Logan Paul
„Bares für Rares“: Kurioser Dachbodenfund bringt 30-fache der Expertise
Ausgabe vom 13. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
Verrückte Auktion: Benutztes Taschentuch von Filmstar für viel Geld versteigert
Auktionserfolg
Pierre Niney
„Er hatte recht!“: Vater schenkt Bilder – dann staunen alle bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 5. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
"Was ist da los?": Til Schweiger irritiert Fans mit seltsamem "Wer weiß denn sowas?"-Auftritt
Til Schweigers Auftritt
"Wer weiß denn sowas?"
Diese Filme dürfen Sie nicht verpassen: "The Bride!", "Hoppers" und mehr
Frankenstein neu interpretiert
The Bride! - Es lebe die Braut
Netflix-Star erlebte Krankheits-Martyrium: "Ich war drei Tage tot"
Gesundheitsdrama
Billy Porter
Gespräch über Tod seines Sohnes: Michael Ballack kommen in Sky-Talk die Tränen
Trauerbewältigung
Michael Ballack
"Das Superweib"-Autorin: Was macht eigentlich Hera Lind?
Vom Bestseller zur Tatsachenerzählerin
Hera Lind
"Mordufer": Darum geht's in der ZDF-Krimiserie mit Franziska Weisz
Frauenduo am Bodensee
Mordufer
So sehen die "E.T."-Stars heute aus
Leben nach E.T.
Nach Hause!
"Bayern, des samma mia!": Alle Infos zur BR-Reihe mit Maxi Gstettenbauer
Bayerische Eigenheiten
Bayern, des samma mia!
Bettina Zimmermann als kämpferische Tierärztin in ARD-Reihe
"Zwei Frauen für alle Felle – Pferdeliebe"
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe
Eine mörderische Spielshow nach Stephen King: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD- und Blu-ray-Highlights
"The Running Man"
Zum Weltfrauentag: Helene Fischer bekommt eigene Barbie
Besondere Ehre
Helene Fischer auf der Bühne.
"Taunuskrimi"-Star kandidiert für den Münchner Stadtrat
Schauspieler in der Politik
"In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi"
"Ich lernte, wie vielfältig ADHS ist": Schauspielerin Klara Deutschmann klärt über "Missverständnisse" auf
Im Interview
Klara Deutschmann im Interview
Agententhriller mit spektakulären Actionszenen: Einer der besten Bond-Filme aller Zeiten im Free-TV
Connerys Bond-Rückkehr
"James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau"
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sondersendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Schülerin empört sich im ZDF über Wehrpflichtdebatte: "Da wurden Jugendliche übergangen"
Protest gegen Wehrpflicht
ZDF-"Morgenmagazin"
SAT.1 fiel in Paul Ronzheimers Bürgergeld-Doku auf Lügen-Erzählung herein
Reportage-Skandal
Paul Ronzheimer
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung auf Bühne
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
"Zeit, die Notbremse zu ziehen": "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser kündigt Auszeit an
Social Media Pause
Anna und Gerald Heiser