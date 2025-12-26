Pop-Diven, Rock-Legenden, Indie-Stars: Das komplette Line-up von „Pop Around the Clock“

Beginnt die Silvestersause um 18 Uhr? 19 Uhr? Nein, in diesem Fall geht's schon frühmorgens um 5.55 Uhr los – vielleicht noch ohne Schampus und Feuerwerk, aber dafür schon mit ganz viel Tanz und Musik. 2002 feierte 3sat erstmals mit der Reihe "Pop Around the Clock" ins neue Jahr, inzwischen ist der Konzertmarathon (zuletzt auch wieder mit einer "Summer Edition") für viele Menschen vor den TV-Geräten eine liebgewonnene Tradition. Was steht diesmal auf dem Programm?

Pop Around the Clock: Musik nonstop bei 3sat Der besagte erste Gig um 5.55 Uhr: Das sind die Berliner Indie-Pop-Lieblinge Mia mit Frontfrau Mieze Katz bei einem einstündigen Konzert, das 2025 im Bauhaus Dessau aufgezeichnet wurde. Bei 3sat ist der Mitschnitt nun erstmals im TV zu sehen, im Lauf des Tages folgen viele weitere Erstausstrahlungen – darunter sowohl deutsche als auch internationale Star-Acts.

Art-Rock-Fans schalten um 11.15 Uhr für "Pink Floyd: Pulse" (London, 1994) ein, direkt im Anschluss um 13 Uhr folgt David Gilmour mit einem Konzert im legendären Circus Maximus (Rom, 2024). Am Nachmittag rockt Marius Müller-Westernhagen die Alsterdorfer Sporthalle (Hamburg, 1989, ab 14.45 Uhr), danach sind Bruce Springsteen (Dublin, 2006, ab 16 Uhr) und Elton John mit Brandi Carlile (London, 2025, 17.15 Uhr) an der Reihe.

Musikalische Reise durch drei Jahrzehnte: Pop-Diven übernehmen den Abend bei 3sat Am Abend macht 3sat dann die Bühne frei für große Pop-Diven: Ab 19 Uhr singt Mariah Carey im Rahmen ihrer "Daydream World Tour" im japanischen Tokyo Dome (1996), der Slot um 20.15 Uhr gehört schließlich "The Voice" Whitney Houston mit ihrem 90-minütigen "The Concert for a New South Africa" (Durban) aus dem Jahr 1994. Wenn um Mitternacht schließlich die Korken knallen, singt bei 3sat der R'n'B-Superstar Usher (Paris, 2024, ab 23 Uhr), aber auch dann ist noch lange nicht Schluss. Erst um 4.45 Uhr startet das letzte Konzert dieser "Pop Around the Clock"-Ausgabe mit einer "Tekkno"-Party von Electric Callboy (unter anderem München und Oberhausen, 2023).

Die meisten Konzerte der aktuellen "Pop Around the Clock"-Reihe (insgesamt 20 verschiedenen Mitschnitte) sind bereits seit Mitte Dezember in der 3satMediathek abrufbar. Daneben finden sich im Rahmen eines "Thementage-Festivals" viele weitere Schwerpunkte im 3sat-Programm – jenseits von Musik konkret zu den Mottos "Literatur-Klassiker" (am 27. Dezember im TV-Programm), "Wilde Western" (28. Dezember), "Liebeslaunen" (29. Dezember), "Kabarett & Comedy" (30. Dezember) und "Wagners Ring" (1. Januar).

