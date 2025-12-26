"Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!": Kritik zur ZDF-Reihe

Ausgabe fünf der charmanten Nostalgie-Show "Wiedersehen macht Freude": Oliver Welke und Bastian Pastewka haben sich durch das Fernseharchiv gewühlt und unterhaltsame Fundstücke entdeckt. Und dann erhalten sie auch noch Besuch von einem Überraschungsgast:.

Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude! Unterhaltung • 26.12.2025 • 23:20 Uhr

Es ist einer dieser Abende, an dem das Fernsehen um sich selbst kreist – in wohliger Genießerlaune: "Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!" ist eine ZDF-Reihe, die stark auf den Nostalgie-Faktor setzt, wie man es in deutlich bissigerer Form auch von der "Mattscheibe"-Reihe mit Oliver Kalkofe kennt. Dass der Satiriker, der gerne in den Untiefen des Unterhaltungsbetriebs fischt, dann auch noch vorbeischaut, ist da dann nur konsequent. Zumal Kalkofe und Oliver Welke eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet.

Im Dezember 2023 lief im ZDF die erste Folge der komödiantischen Reihe, in der sich Oliver Welke und Bastian Pastewka alte TV-Szenen ansehen und mal charmant und mal ein bisschen gemein, aber immer humorvoll das Geschehen kommentieren. Vier Folgen wurden bisher gezeigt, nun steht im ZDF die fünfte an.

Stets schauen auch ein oder zwei Stargäste vorbei. Neben Kalkofe ist das diesmal die Komödiantin Carolin Kebekus, die sich mit den Gastgebern an Serienhighlights aus ihrer Jugendzeit erinnert. Eine weitere neue Ausgabe des Formats, das bisher vor allem in der Mediathek gute Abrufzahlen verbuchte, ist für Samstag, 2. Januar 2026, 23.15 Uhr, vorgesehen. Schauspielerin und Regisseurin Désirée Nosbusch ist dann im Studio und berichtet über die "zweitschlechteste Sitcom der Welt". Ebenfalls mit dabei ist Paola Felix. Eines ihrer Themen: die Klamaukshow "Klimbim", die von 1973 bis 1979 lief.

Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude! – Fr. 26.12. – ZDF: 23.20 Uhr