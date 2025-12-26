"Inspector Lynley & Sergeant Havers": Kritik zur Rückkehr der Krimireihe in der ARD

Der Aufschrei unter den Fans von "Inspector Lynley" war groß, als die BBC 2007 die Einstellung der beliebten Krimireihe mit Nathaniel Parker und Sharon Small in den Hauptrollen ankündigte. Proteste und Petitionen brachten nichts. Nach sechs Staffeln und 24 Folgen war Schluss mit der Adaption der ersten elf Bände der Kriminalromane der US-Autorin Elizabeth George.

"Inspector Lynley & Sergeant Havers" Krimireihe • 26.12.2025 • 21:45 Uhr

Mit neuer Besetzung holt die BBC "Lynley" nun auf den Bildschirm zurück. In den Hauptrollen "Vikings: Valhalla"-Star Leo Suter und Sofia Barclay ("Ted Lasso"). Hierzulande ist das Reboot unter dem gleichberechtigten Titel "Inspector Lynley & Sergeant Havers" zu sehen. Los geht es am Freitagabend nach dem "Tatort", die weiteren drei 90-Minüter sind am Sonntag, 28. Dezember, Donnerstag, 1. Januar, und Sonntag, 4. Januar, zu sehen. Alle Filme sind zudem vorab in der Mediathek abrufbar.

Der Pilotfilm "Wer die Wahrheit sucht" basiert auf dem gleichnamigen zwölften Roman der Buchreihe. Auch die Neuauflage spielt mit den sozialen und charakterlichen Gegensätzen ihrer Hauptfiguren. Der adelige Detective Inspector Thomas Lynley – der achte Earl of Asherton -, ist ein Kopfmensch mit Oxford-Abschluss und Designerwohnung, Bauchmensch Barbara Havers stammt aus einer Arbeiterfamilie und wohnt bei ihren Eltern. "Unsere Familie war im Eisen- Stahlgeschäft", witzelt Havers gegenüber Lynley: "Mum schwang das Bügeleisen, Dad stahl." – Da haben die Übersetzer mal ganze Arbeit geleistet.

Ermittelten Lynley und Havers früher für Scotland Yard auch mal auf dem Land, haben sie im Reboot ihre Basis mitten im pittoresken Norfolk an der englischen Ostküste, was den Filmen zahlreiche eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen beschert. Lynley möchte hier einen Neuanfang wagen. Gar nicht so einfach, denn sein Vorgesetzter Brian Nies (Daniel Mays, "Line of Duty") ist ein alter Bekannter und kann ihn ganz offensichtlich nicht leiden. Und auch seine neue Partnerin Havers kann zunächst wenig mit dem reichen Schnösel-Cop anfangen.

Das Reboot dürfte es bei Fans nicht leicht haben Ein ungleiches Ermittlerduo muss sich zusammenraufen, um Verbrechen zu klären: Das ist ein viel bemühter Krimi-Topos, entsprechend vorhersehbar verläuft auch der erste gemeinsame Fall von Lynley und Havers, bei dem die beiden immer wieder aneinandergeraten. Der wohlhabende Guy Brouard (Dave Anders) wurde auf seiner Privatinsel ermordet. Er war Freund römischer Kultur und Geschichte – und offenbar ein rücksichtsloser, machtbesessener Egomane wie manch römischer Kaiser, was ihm viele Feinde und damit mögliche Täter bescherte.

Ob das Reboot eine ähnlich leidenschaftliche Fangemeinde wie die Ur-Reihe gewinnen wird? Für eine Prognose muss man die neuen Figuren wohl doch erst einmal besser kennenlernen. Versucht man, das Original auszublenden, ist "Inspector Lynley & Sergeant Havers" durchaus abendfüllende Krimiunterhaltung. Wer Nathaniel Parker und Sharon Small jedoch noch im Kopf hat, findet so einige Kritikpunkte. Dass die Neuen im Gegensatz zu den Vorgängern keine echte Chemie haben etwa. Oder dass Hauptdarsteller Leo Suter nicht das Charisma und den Charme Nathaniel Parkers mitbringt – und auch nicht dessen mühelos wirkende Darstellung des britischen Snobs Lynley.

Aber man muss Neuem auch mal eine Chance geben – und Zeit. Das sehen auch die beiden Hauptdarsteller im Interview mit "Collider" so, denn: "Wir haben gerade einmal so die Oberfläche angekratzt."

"Inspector Lynley & Sergeant Havers" – Fr. 26.12. – ARD: 21.45 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels