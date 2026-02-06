Home News Star-News

TV-Kollege springt ARD-Moderatorin Lola Weippert nach Online-Hass zur Seite: "Bemitleidenswert"

Schlagfertige Reaktion

TV-Kollege springt ARD-Moderatorin Lola Weippert nach Online-Hass zur Seite: "Bemitleidenswert"

06.02.2026, 10.55 Uhr
von Franziska Wenzlick
Lola Weippert zeigt, wie man mit Kritik umgeht: Die ARD-Moderatorin kontert einen beleidigenden Instagram-Kommentar mit Humor und bekommt Zuspruch von Fans und TV-Kollegen Detlef Steves.
Detlef Steves / Lola Weippert
Detlef Steves zeigte sich erschüttert von einer Hassnachricht, die Lola Weippert auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Andreas Rentz / 2024 Getty Images/Matthias Nareyek

Auf Instagram gewährt Lola Weippert regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – und präsentiert dabei auch sich selbst. Genau das scheint einem User nun sauer aufgestoßen zu sein. "Ey, du hässliche", beschimpfte der Unbekannte die Moderatorin in einer Nachricht, die diese jüngst auf ihrem Kanal veröffentlichte. Unter anderem heißt es in dem Kommentar auch: "Zeigst deinen Körper, als wäre es (sic!) ein Objekt."

In einer ausführlichen Antwort bedankte sich Weippert sarkastisch "für diesen liebevoll formulierten, hochreflektierten und wahnsinnig konstruktiven Beitrag zu meiner Existenz". Es sei "wirklich bewundernswert", wie viel Zeit der Schreiberling investiere, "um fremden Menschen im Internet dabei zu helfen, sich selbst besser zu sehen".

Er habe "natürlich vollkommen recht", ging die "deep und deutlich"-Gastgeberin noch einen Schritt weiter: "Ich habe tatsächlich einen Körper. Absolut skandalös, ich weiß." Es sei "wirklich frech" von ihr, diesen zu nutzen, um manchmal auch Fotos von sich ins Netz zu stellen. Sie werde das "Feedback" des Nutzers "selbstverständlich in meine tägliche Selbstreflexion aufnehmen", erklärte Weippert weiter – und wünschte dem anonymen Verfasser "gute Besserung".

Derzeit beliebt:
>>Warum Isabel Edvardsson „Let’s Dance“ eine Absage erteilt
>>Halftime-Show-Act und Trump-Gegner: Das ist Bad Bunny
>>Aus traurigem Grund: Schlagerstar Sonia Liebing kündigt Instagram-Pause an
>>Rebecca Mir kündigt "große Neuigkeiten" an – alle lagen falsch

Detlef Steves wird "diese Menschen nie verstehen"

Für ihre schlagfertige Antwort erhielt die 29-Jährige von ihren Fans viel Zuspruch. "Neid ist die größte Anerkennung", merkte einer von Weipperts rund 770.000 Followern an. Ein anderer befand: "Perfekt und konstruktiv geantwortet. Besser kann man nicht auf so einen Schwachsinns-Kommentar antworten." Es handle es sich bei der Nachricht um "puren Neid", ahnte auch eine weitere Kommentatorin und lobte die Moderatorin für ihre "tolle Aktion".

Unterstützung erhielt Lola Weippert auch von einem Fernsehkollegen. So schrieb Detlef Steves, er werde "diese Menschen nie verstehen". Der "Hot oder Schrott"-Produkttester schrieb weiter: "Anstatt an ihren Problemen zu arbeiten und Lösungen zu suchen, projizieren sie lieber ihren Selbsthass auf andere!" Sein Fazit: "Echt bemitleidenswert!"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Auch ein Schauspieler: Das ist der Vater von Sophia Thomalla
Keine roten Teppiche, keine TV-Shows – stattdessen Theaterbühne. Ihr Vater wählte einen völlig anderen Weg als seine berühmte Tochter.
Prominente Familie
Simone Thomalla und Rene.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Marco Girnth über seinen „SOKO Leipzig“-Abschied: „Es bricht mir das Herz“
Nach 25 Jahren
Marco Girnth schaut ernst.
Lachen mit dem Wuschelkopf
"Atze Schröder Live Programm 'Echte Gefühle'"
Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle"
Olympia 2026: Die Eröffnung
"Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026"
Olympische Winterspiele 2026
Seit 35 Jahren verheiratet: Der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Wer ist er?
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Dr. Bob packt aus: Diese Dschungelprüfung würde er niemals machen!
Alter Hase verrät seine Grenzen
Dr. Bob im Overall
RTL verrät Details: So viel haben die bisherigen Exits im Dschungelcamp abgenommen
Dschungelkilos
Dschungelcamp 2026
"Nord bei Nordwest – Blindgänger": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Krimi-Komödie
"Nord bei Nordwest - Blindgänger"
"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste
Schauspielerkarriere
Regine Hentschel
Giovanni Zarrella und Jana Ina bekommen ihre eigene Netflix-Serie
Zarrellas auf Netflix
Giovanni und Jana Ina Zarrella küssen sich auf dem roten Teppich.
Unfall-Schock im Dschungel: Gil Ofarim muss nach Sturz sofort in Klinik
Dschungelcamp-Drama
Tag 12 im Dschungelcamp
Im Free-TV: Dieser opulente TV-Film erzählt von einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte
Historisches TV-Drama
"Nacht über Berlin"
Senta Berger äußert sich nach schwerem Sturz: "Bin sehr gerührt"
Schauspielerische Rückkehr
Senta Berger
Oscar-Preisträger lädt zur Bibelstunde: Kontroverser Endzeit-Thriller läuft im Free-TV
Dystopische Bibeljagd
The Book of Eli
Nach Machtwechsel: Diese „Star Wars“-Projekte sind geplant – oder gefährdet
Zukunft der Reihe
Star Wars: Maul - Shadow Lord
Nach harter Zeit: Warum Sophia Thomalla & Zverev so ausgeglichen wirken
Promi-Beziehung
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
„Let’s Dance“-Kandidatin Bianca Heinicke: Vom YouTube-Hype zum Neuanfang
Großer Bruch
Bianca Heinicke mit blauen Haaren aus 2016.
Nach Flaggen-Eklat entschuldigt sich ARD-Satiriker bei Grönländern: "Haben uns vergriffen"
Satirischer Skandal
Maximilian Schafroth
Liefers, Loos und der Reichstagsbrand
"Nacht über Berlin"
"Nacht über Berlin"
Dreieinhalb Stunden Frohsinn in unlustigen Zeiten
"Fastnacht in Franken 2026"
Fastnacht in Frasnken 2026
Abschluss einer Broadway-Musical-Verfilmung: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Wicked: Teil 2"
Eva Benetatou spricht Klartext nach Dschungelcamp-Aus
"Hat mich schockiert"
Dschungelcamp
Verrückte Auktion: Benutztes Taschentuch von Filmstar für viel Geld versteigert
Auktionserfolg
Pierre Niney
Eric Stehfest spricht über Franziska Temme: "Ich bin endlich wieder glücklich!"
Neue Verbindung
Edith Stehfest und Franziska Temme
"Bridgerton": Das verrät der Teaser wirklich über die neuen Folgen!
So geht es weiter
Drei Frauen in pompösen Kleidern sind auf einem Ball.
Verrückt: Darum war Sasha acht Jahre lang nicht bei Silbereisen zu Gast
Er verrät den Grund
Sasha steht auf der Bühne vor einem Mikrofon.
„Er hatte recht!“: Vater schenkt Bilder – dann staunen alle bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 5. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
Wenn ein Mann "keine andere Wahl" hat: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Vielfältige Kino-Neustarts
No Other Choice
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Dieses Muster sticht sofort ins Auge
Prominente Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Gewalt, Schlaganfall, Absturz: Was Michelle wirklich durchmachen musste
Schlagerstar beendet Karriere
Michelle lächelt in die Kamera.
Hans Sigl privat: So bodenständig lebt der "Bergdoktor" wirklich
In Bayern
Hans Sigl lächelt.