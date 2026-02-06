TV-Kollege springt ARD-Moderatorin Lola Weippert nach Online-Hass zur Seite: "Bemitleidenswert"

Auf Instagram gewährt Lola Weippert regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – und präsentiert dabei auch sich selbst. Genau das scheint einem User nun sauer aufgestoßen zu sein. "Ey, du hässliche", beschimpfte der Unbekannte die Moderatorin in einer Nachricht, die diese jüngst auf ihrem Kanal veröffentlichte. Unter anderem heißt es in dem Kommentar auch: "Zeigst deinen Körper, als wäre es (sic!) ein Objekt."

In einer ausführlichen Antwort bedankte sich Weippert sarkastisch "für diesen liebevoll formulierten, hochreflektierten und wahnsinnig konstruktiven Beitrag zu meiner Existenz". Es sei "wirklich bewundernswert", wie viel Zeit der Schreiberling investiere, "um fremden Menschen im Internet dabei zu helfen, sich selbst besser zu sehen".

Er habe "natürlich vollkommen recht", ging die "deep und deutlich"-Gastgeberin noch einen Schritt weiter: "Ich habe tatsächlich einen Körper. Absolut skandalös, ich weiß." Es sei "wirklich frech" von ihr, diesen zu nutzen, um manchmal auch Fotos von sich ins Netz zu stellen. Sie werde das "Feedback" des Nutzers "selbstverständlich in meine tägliche Selbstreflexion aufnehmen", erklärte Weippert weiter – und wünschte dem anonymen Verfasser "gute Besserung".

Detlef Steves wird "diese Menschen nie verstehen" Für ihre schlagfertige Antwort erhielt die 29-Jährige von ihren Fans viel Zuspruch. "Neid ist die größte Anerkennung", merkte einer von Weipperts rund 770.000 Followern an. Ein anderer befand: "Perfekt und konstruktiv geantwortet. Besser kann man nicht auf so einen Schwachsinns-Kommentar antworten." Es handle es sich bei der Nachricht um "puren Neid", ahnte auch eine weitere Kommentatorin und lobte die Moderatorin für ihre "tolle Aktion".

Unterstützung erhielt Lola Weippert auch von einem Fernsehkollegen. So schrieb Detlef Steves, er werde "diese Menschen nie verstehen". Der "Hot oder Schrott"-Produkttester schrieb weiter: "Anstatt an ihren Problemen zu arbeiten und Lösungen zu suchen, projizieren sie lieber ihren Selbsthass auf andere!" Sein Fazit: "Echt bemitleidenswert!"

