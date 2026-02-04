Home News Star-News

Giovanni Zarrella und Jana Ina bekommen ihre eigene Netflix-Serie

Zarrellas auf Netflix

Giovanni Zarrella und Jana Ina bekommen ihre eigene Netflix-Serie

04.02.2026, 09.50 Uhr
von Pamela Haridi
Der Streaming-Boom hat längst auch die deutsche Promiwelt erreicht und nun steht eines der bekanntesten Paare des Landes im Rampenlicht von Netflix. Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49) wagen den nächsten großen Schritt: eine eigene Doku-Serie, die ihr Leben zwischen Promiglanz und Familienalltag zeigen soll.
Giovanni und Jana Ina Zarrella küssen sich auf dem roten Teppich.
Giovanni und Jana Ina Zarrella bekommen ihre eigene Doku auf Netflix.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Für Fans ist es ein Wiedersehen mit alten Bekannten, für Netflix ein strategischer Schachzug.

Netflix setzt auf Gefühle statt Glamour

Das Projekt wurde der Öffentlichkeit bei einem Programm-Event in Berlin angekündigt: Netflix arbeitet an einer Reality-Doku über das Ehepaar Zarrella. Das Konzept verspricht intime Einblicke in ein Jahr voller Veränderungen – beruflich wie privat. Der Streamingdienst setzt dabei bewusst auf Kontraste. Große Bühnenmomente auf der einen Seite, ganz normaler Familienalltag auf der anderen. Zwischen Rotem Teppich, Termindruck und Kinderzimmer sollen Zuschauer erfahren, wie das Paar mit seinen neuen Herausforderungen umgeht. Es ist ein Format, das die Zuschauer emotional erreichen soll - gleichzeitig setzt es ein klares Signal, dass Netflix seine Reality-Strategie in Deutschland weiter ausbauen wird.

Die Serie begleitet die Zarrellas ohne Zweifel durch eine Phase der Neuorientierung. Giovanni Zarrella richtet seine Musikkarriere neu aus, während Jana Ina ihren 50. Geburtstag zum Anlass nimmt, ihre Prioritäten zu überdenken. Diese Mischung aus beruflicher Veränderung und persönlicher Reflexion könnte zum dramaturgischen Kern der Show werden. Netflix kündigt Einblicke in ein Promi-Leben an, das versucht zwischen Erfolgsdruck, Öffentlichkeit und familiärer Nähe die Balance zu halten. Ein Spannungsfeld, das Reality-Fans bestens kennen. Dabei dürfte besonders die Internationalität der Familie eine Rolle spielen: deutsch-italienische Wurzeln, brasilianische Herkunft und ein multikultureller Alltag gehören seit Jahren zur Marke „Zarrella“.

Von „Bro´Sis“ bis Streamingstar: Giovannis Weg ins Reality-Format

Giovanni Zarrella ist längst mehr als ein Schlagerstar. Nach dem Durchbruch mit der Casting-Band „Bro`Sis“ entwickelte er sich zum erfolgreichen Solokünstler und Moderator seiner eigenen ZDF-Show. Die Netflix-Serie könnte nun ein weiteres Kapitel aufschlagen und vielleicht auch einen neuen Blick hinter die Kulissen des Schlagerbusiness liefern. Branchenbeobachter sehen darin einen Versuch des Streamers, ein Publikum anzusprechen, das bisher eher im klassischen TV zuhause war.

Jana Ina als Herzstück der Story

Während Giovanni auf der Bühne glänzt, dürfte Jana Ina der emotionale Mittelpunkt der Doku werden. Als Model, Moderatorin und Influencerin repräsentiert sie längst eine eigene Marke. In der Serie wird sie nicht nur als Partnerin des Entertainers auftreten, sondern als eigenständige Frau, die sich mit neuen Lebensphasen auseinandersetzt. Der runde Geburtstag wird dabei zum erzählerischen Dreh- und Angelpunkt – eine Mischung aus Rückblick, Neustart und persönlicher Weiterentwicklung.

Netflix plant offenbar eine große Familienbühne. Neben den Zarrellas selbst sollen auch Kinder, Eltern und Geschwister Teil des Formates sein. Damit erinnert das Konzept an erfolgreiche Reality-Dokus wie „Kaulitz & Kaulitz“, die ebenfalls stark auf familiäre Dynamik und persönliche Einblicke setzen. Für Fans könnte genau das den Reiz ausmachen. Statt perfekt inszenierter Promiwelt gibt es Einblicke in den Alltag einer Familie, die seit fast zwei Jahrzehnten gemeinsam durch Höhen und Tiefen geht.

Netflix setzt auf bekannte Gesichter

Die Doku über die Zarrellas ist Teil einer größeren Strategie. Netflix baut sein Non-Fiction-Programm mit prominenten Persönlichkeiten aus. So wird beispielsweise an der zuvor angekündigten Doku-Serie über Shirin David (30) gearbeitet, auch die Kaulitz-Zwillinge kehren nach den erfolgreichen ersten zwei Staffeln im kommenden Sommer mit Staffel drei von „Kaulitz & Kaulitz“ zurück. In der Netflix-Pipeline befindet sich nach wie vor die Dokumentation „Poldi“ über Lukas Podolski (40), außerdem soll eine Doku über das Jahr von Michael Schumachers (57) legendärem Durchbruch unter Mitwirkung seiner Ehefrau Corinna (56) namens „Schumacher ´94“ folgen. Der Streamingdienst hat offensichtlich erkannt, dass authentische Geschichten aus dem echten Leben ein Publikum erreichen, das klassische Serien nicht abdecken.

Startschuss für „Die Zarrellas“

Ein genauer Veröffentlichungstermin steht bislang nicht fest. Klar ist nur: Die Produktion soll die Familie ein ganzes Jahr begleiten und damit genügend Stoff für emotionale Momente liefern. Bis dahin bleibt die Frage offen, wie viel Intimität das Paar tatsächlich preisgeben wird, und ob die Grundstimmung der Serie glamourös oder eher bodenständig ausfallen wird.

