„Let’s-Dance“-Absage: Isabel Edvardsson verrät den Grund

03.02.2026, 08.31 Uhr
von Alina Altendorf
Neben Christina Hänni, Renata Lusin und Alexandru Ionel müssen Zuschauende auch dieses Jahr wieder auf Isabel Edvardsson verzichten. Die gebürtige Schwedin äußerte sich jüngst zu ihrer Absage auf Instagram.
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.
Isabel Edvardsson wird nicht bei der kommenden Ausgabe der RTL-Show zu sehen sein.  Fotoquelle: picture alliance / Maximilian Koch

Vierzehn Promis und Profitänzer scharren schon ungeduldig mit den Hufen. Denn ab dem 27. Februar wird auf RTL wieder das Tanzbein geschwungen. Einige alte Hasen wie Valentin Lusin, Katrin Menzinger, Massimo Sinató oder Ekaterina Leonova sind wieder mit von der Partie. Aber manche Zuschauerlieblinge fehlen. So auch Isabel Edvardsson. Seit 2006 war sie fester Bestandteil von „Let’s Dance“ und legte einen fulminanten Start hin. Gleich zu Beginn gewann sie die Show zusammen mit Wayne Carpendale. Ein zweiter Sieg folgte 2014 mit Alexander Klaws. Zuletzt tanzte sie 2023 mit Knossi um den Pokal, erreichte jedoch „nur“ Rang fünf.

Warum Isabel „Let’s Dance“ fernbleibt

2018, 2021 und die letzten beiden Jahre hat die 43-Jährige ebenfalls eine „Let’s-Dance“-Pause eingelegt. Der Grund: die Kinder. Sie ist in Elternzeit oder schwanger gewesen. Inzwischen ist sie glückliche Dreifachmama. Aber der Alltag mit Kindern und zwei Tanzschulen gestaltet sich sicherlich nicht immer einfach. Käme jetzt noch „Let’s Dance“ dazu, müsse sie wohl bald den 40-Stunden-Tag erfinden, scherzt Isabel. Auch in diesem Jahr pausiert sie also wieder wegen der Kinder. 2015 hat Isabel den Profitänzer Marcus Weiß geheiratet. Im September 2017 kam ihr erster Sohn zur Welt. Im April 2021 und 2024 folgten Sohn Nummer zwei und drei.

Isabel: „Die Möglichkeit ist da“

Die 43-Jährige betont, dass ein Angebot seitens RTL vorlag. Sie hätte zurückkehren können. Aber wenn sie etwas anpackt, möchte sie 100 Prozent geben können. Und das sei momentan leider noch nicht der Fall. „[I]ch fühle mich aktuell fit und gut und habe vieles im Griff“, betont Isabel und fügt hinzu: „Daher: Wer weiß was noch passiert und wann ich wieder tanze.“ Das heißt, die Tänzerin schließt ein „Let’s-Dance“-Comeback nicht für alle Zeiten aus.

Auch wenn sie dieses Jahr keinen Promi in die Kunst des Standardtanzes einführen wird, sei sie dennoch bei einigen Drehs dieser Staffel dabei. Fans müssen also nicht vollkommen auf Isabel verzichten.

Worte voller Liebe

„Ich freue mich sehr auf die nächste Staffel. Das Let’s Dance Familien Gefühl ist echt und ich bin sehr dankbar ein Teil davon zu sein, auch wenn ich dieses Jahr nicht als Profitänzerin mitmache. Let’s Dance hat hat einfach fantastische Tanzprofis und ein super Team!“, lobt die zweimalige „Let’s-Dance“-Siegerin.

Auch ihre Follower finden nur liebe Worte zu ihrer Absage. „So wenig Menschen entscheiden sich heute gegen die Karriere und für die Kinder. Du bist etwas besonderes und darauf solltest du unglaublich stolz sein! Genieße die Zeit mit deinen Lieben, sie werden viel zu schnell groß!“, schreibt eine Followerin.

Ein anderer Fan kommentiert: „Ob aktuell dabei oder nicht – eins steht fest! DU bist eine Let’s Dance Ikone! Ein Meilenstein und eine immer gern gesehene Profitänzerin. Wann auch immer wir dich wieder sehen dürfen – es wird ein Fest!“

