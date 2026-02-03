Home News TV-News

"Allmen und das Geheimnis des Koi": Kritik zum ARD-Krimi mit Heino Ferch

Kunstdetektiv

"Allmen und das Geheimnis des Koi": Kritik zum ARD-Krimi mit Heino Ferch

03.02.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Der fünfte Film der Allmen-Reihe führt den Kunstdetektiv auf die Kanareninsel Teneriffa, um einen gestohlenen 1,5 Millionen-Euro-Koi für einen Filmmogul zu finden.
"Allmen und das Geheimnis des Koi"
Ein entführter Koi stellt den Kunstdetektiv Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) im fünften Film der Krimireihe vor ein Rätsel.  Fotoquelle: ARD Degeto/UFA Fiction/Repro
"Allmen und das Geheimnis des Koi"
In seinem fünften Einsatz ermittelt Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) auf Teneriffa.   Fotoquelle: ARD Degeto/UFA Fiction/Pablo Melian
"Allmen und das Geheimnis des Koi"
Um seinen geliebten Koi wieder zu bekommen, ist Steve Garrett (Uwe Kockisch) jedes Mittel Recht.  Fotoquelle: ARD Degeto/UFA Fiction/Pablo Melian
"Allmen und das Geheimnis des Koi"
Butler Carlos (Samuel Finzi, links) mag die Entscheidungen seines Chefs (Heino Ferch) nicht gutheißen, dennoch steht er ihm stets treu zur Seite.  Fotoquelle:  ARD Degeto/UFA Fiction/Repro
"Allmen und das Geheimnis des Koi"
Es hätte so schön sein können, doch anstatt die sommerliche Auszeit mit seiner Geliebten Jojo Hirth (Andrea Osvárt) genießen zu können, muss Allmen (Heino Ferch) widerwillig ermitteln.  Fotoquelle:  ARD Degeto/UFA Fiction/Pablo Melian

Die deutsche Fernsehkrimilandschaft ist nicht unbedingt für innovative Ansätze bekannt: Viel zu häufig begleiten Zuschauerinnen und Zuschauer abgehalfterte Kommissare mit privaten Problemen bei ihren nicht immer gesetzestreuen Ermittlungen in sozialen Brennpunkt-Gegenden. Eine willkommene Abwechslung bieten seit 2017 die Verfilmungen von Martin Suters Romanreihe über den Schweizer Kunstdetektiv Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch). Dessen fünfter Einsatz "Allmen und das Geheimnis des Koi" (Regie: Sinje Köhler) ist nun erneut zur Primetime im Ersten sowie bereits ab Sonntag, 1. Februar, in der ARD Mediathek zu sehen.

Dieser Johann Friedrich von Allmen ist wahrlich kein Ermittler von der Stange: Der Dandy-hafte Lebemann mit einem Hang zum Hochstapeln ist allein schon ein Unikat. Hinzukommt sein Butler Carlos (Samuel Finzi), der seine Berufung darin gefunden hat, für Allmen das gute Gewissen zu spielen. So auch zu Beginn des Films, der das ungleiche Duo auf die Kanareninsel Teneriffa führt: "Unsere sämtlichen Konten befinden sich in einem äußerst beklagenswerten Zustand, und das Steueramt Zürich stellt Forderungen in eklatanter Höhe", gibt Carlos angesichts der sicher exorbitanten Reisekosten zu bedenken. Doch Allmen machte sich bekanntlich noch nie viel aus derlei Petitessen: "Ach, jetzt seien Sie nicht so ein Spielverderber! Es ist die erste Reise mit Frau Hirth!"

Skurrile Suche und raffinierte Dialoge

Mit Jojo Hirth (Andrea Osvárt) pflegt Allmen schon seit langem eine leidenschaftliche On-Off-Beziehung. Für den ersten gemeinsamen Urlaub hat die wohlhabende Geschäftsfrau nur einen Wunsch: "Keine Arbeit!" Doch stattdessen wird Allmen auf das Anwesen des Filmmoguls Steve Garrett (der kürzlich verstorbene "Donna Leon"-Star Uwe Kockisch) gerufen: "Was wissen Sie von Kois?", will der von seinem Gast wissen. "Sagen wir doch, die flämische Malerei des 16. Jahrhunderts wäre mir geläufiger", antwortet Allmen. Es sind abermals die raffinierten Dialoge, die einen besonderen Reiz an dem doch recht ungewöhnlichen Krimi ausmachen (Drehbuch von Stamm-Autor Martin Rauhaus).

"Ein Koi kann 80 Jahre alt werden und seinen Besitzer überleben", erklärt Garrett: "In Japan gilt er als Synonym für Liebe, Treue und die höchste Form von Schönheit." Ausgerechnet sein 1,5 Millionen Euro schwerer Lieblingskoi Boy wurde Garrett nun entwendet. Allmen soll ihn wiederfinden. Der Kunstdetektiv lehnt zunächst dankend ab: Er befinde sich schließlich im Urlaub. "Zudem lautet der Slogan meines kleinen Unternehmens: 'The art of tracing art' und nicht 'The art of tracing fish." Dummerweise ist Garrett über Allmens alten Kumpel Freddie (Falilou Seck) an eine Reihe ungetilgter Schuldscheine gekommen. Allmen kann also gar nicht anders, als nach dem Fisch zu suchen und gerät alsbald in ein lebensgefährliches Netz aus Intrigen ...

Fortsetzung könnte folgen

Abermals ist es weniger die Geschichte selbst als vielmehr die kunstvoll entrückte Machart der Erzählung, die das Publikum von "Allmen und das Geheimnis des Koi" bei der Stange hält: Inspiriert von der kargen Landschaft Teneriffas bedient sich Regisseurin Sinje Köhler des ein oder anderen Zitats aus dem Western-Genre. Heino Ferch und Samuel Finzi harmonieren wie gewohnt. Ferch hatte sich den Kollegen einst persönlich als Gegenpart gewünscht, wie er in einem Interview verriet.

Und noch etwas fällt in "Allmen und das Geheimnis des Koi" positiv auf: Am Ende, so viel sei an dieser Stelle verraten, ist es weder Allmen noch Carlos, sondern vielmehr Jojo Hirth, die entscheidende Überlegungen zur Identität des Täters anstellt. "Wir achten sehr darauf, dass wir in den Drehbüchern – bei aller klassischen Eleganz – vor allem starke, unabhängige Frauen zeigen", erklärte Heino Ferch bereits 2019 im Interview zu "Allmen und das Geheimnis der Dahlien": "Wir wollen schon modern sein, indem wir zwei Geschlechter zeigen, die elegant, aber sehr direkt mit dem anderen umgehen."

Ein Ansatz, der aufzugehen scheint: Die ersten vier Filme zogen zwischen 3,30 Millionen ("Allmen und das Geheimnis des rosa Diamanten") und 4,86 Millionen ("Allmen und das Geheimnis der Erotik") Zuschauerinnen und Zuschauer an. "Allmen und das Geheimnis des Koi" blieb mit 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei der Erstausstrahlung nur leicht dahinter zurück.

Auch Romanautor Martin Suter zeigte sich mit der filmischen Umsetzung seiner Werke zufrieden. Einer Fortsetzung steht also nichts im Wege. Mit "Allmen und Herr Weynfeldt" kam 2024 die entsprechende literarische Vorlage auf den Markt. Über eine Verfilmung ist noch nichts bekannt.

Allmen und das Geheimnis des Koi – Di. 03.02. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

