ARD-Familienshow Klein gegen Groß mit Kai Pflaume

"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"

ARD-Familienshow mit Kai Pflaume: Diese Stars treten neben Sebastian Pufpaff an

30.01.2026, 10.53 Uhr
von Rupert Sommer
In der ARD-Show "Klein gegen Groß" treten Kinder mit beeindruckenden Fähigkeiten gegen Prominente an. Kai Pflaume führt durch den Abend, der Spannung und Emotionen verspricht.
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Moderator Kai Pflaume begrüßt Publikum und Gäste zur ersten Mehrgenerationen-Wettkampf-Show des Jahres.  Fotoquelle: NDR/Thorsten Jander
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Auf ungewohnter Bühne: Sebastian Pufpaff ist eigentlich im ProSieben-Dauereinsatz.  Fotoquelle: 2018 Getty Images/Michael Gottschalk
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Senta Berger ist aktuell wegen ihres neuen Kinofilms "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" in aller Munde.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Katarina Witt steht für eine beispiellose Sport- und Entertainment-Karriere.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Sebastian Reuter

In der ARD heißt es am Samstagabend wieder: Jung gegen alt, neugierig gegen erfahren. Kai Pflaume lädt zu einer neuen Ausgabe von "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" ein. In der großen Familienshow treten hochmotivierte Kinder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten gegen prominente Herausforderer an – und bringen diese mit ihrem Können nicht selten an ihre Grenzen.

ARD
Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell
Show • 31.01.2026 • 20:15 Uhr

Sebastian Pufpaff & Co.: Diese Stars wagen die Duelle bei „Klein gegen Groß“

Ob sportliche Höchstleistungen, verblüffende Gedächtnisfähigkeiten oder andere kuriose Talente: Die jungen Kandidatinnen und Kandidaten fordern ihre erwachsenen Gegner in ganz unterschiedlichen Disziplinen heraus. Mit dabei sind diesmal unter anderem Senta Berger (aktuell mit "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" im Kino), "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff, Katarina Witt, Franziska van Almsick, Wincent Weiss, Till Reiners und Jan Josef Liefers, die sich allesamt mutig auf die ungewöhnlichen Duelle einlassen.

Kai Pflaume führt gewohnt charmant durch den Abend und sorgt gemeinsam mit den prominenten Gästen für Spannung, Überraschungen und viele emotionale Momente. "Klein gegen Groß" verbindet spielerischen Wettkampf mit Unterhaltung für die ganze Familie – und zeigt einmal mehr, dass Größe nicht immer eine Frage des Alters ist.

Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell – Sa. 31.01. – ARD: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
