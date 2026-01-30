ARD-Familienshow Klein gegen Groß mit Kai Pflaume

In der ARD heißt es am Samstagabend wieder: Jung gegen alt, neugierig gegen erfahren. Kai Pflaume lädt zu einer neuen Ausgabe von "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" ein. In der großen Familienshow treten hochmotivierte Kinder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten gegen prominente Herausforderer an – und bringen diese mit ihrem Können nicht selten an ihre Grenzen.

Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell Show • 31.01.2026 • 20:15 Uhr

Sebastian Pufpaff & Co.: Diese Stars wagen die Duelle bei „Klein gegen Groß“ Ob sportliche Höchstleistungen, verblüffende Gedächtnisfähigkeiten oder andere kuriose Talente: Die jungen Kandidatinnen und Kandidaten fordern ihre erwachsenen Gegner in ganz unterschiedlichen Disziplinen heraus. Mit dabei sind diesmal unter anderem Senta Berger (aktuell mit "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" im Kino), "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff, Katarina Witt, Franziska van Almsick, Wincent Weiss, Till Reiners und Jan Josef Liefers, die sich allesamt mutig auf die ungewöhnlichen Duelle einlassen.

Kai Pflaume führt gewohnt charmant durch den Abend und sorgt gemeinsam mit den prominenten Gästen für Spannung, Überraschungen und viele emotionale Momente. "Klein gegen Groß" verbindet spielerischen Wettkampf mit Unterhaltung für die ganze Familie – und zeigt einmal mehr, dass Größe nicht immer eine Frage des Alters ist.

Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell – Sa. 31.01. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

