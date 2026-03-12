Home News Star-News

"Bozen-Krimi"-Star Chiara Schoras: Das ist ihr berühmter Ex

Rückkehr als Kommissarin

12.03.2026, 09.47 Uhr
von Niels Tenhagen
Chiara Schoras, das Gesicht der ARD-Reihe "Der Bozen-Krimi", kehrt nach zweijähriger Pause zurück. Neben ihrer Rolle als Kommissarin Sonja Schwarz ist ihr Privatleben weitgehend unbekannt. Doch in einem Interview sprach sie über ihren Ex, der gar nicht so unbekannt ist.
Der Bozen-Krimi
Seit 2015 ermittelt Chiara Schoras (Bild, mit Gabriel Raab) als Kommissarin Sonja Schwarz in der ARD-Reihe "Der Bozen-Krimi".   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Chiara Schoras und Nils Bokelberg
Ehemalige Eheleute, aber bis heute freundschaftlich verbunden: Chiara Schoras und Nils Bokelberg haben eine gemeinsame Tochter.   Fotoquelle: Matthias Nareyek/Getty Images for Volkswagen AG
Chiara Schoras
Mit der SAT.1-Serie "Alphateam - Die Lebensretter im OP" feierte Chiara Schoras 1996 ihren Durchbruch  Fotoquelle: IMAGO / teutopress
Das Geheimnis meiner Mutter
2002 spielte Chiara Schoras (rechts) an der Seite von Clelia Sarto im ARD-Fernsehfilm "Das Geheimnis meiner Mutter".  Fotoquelle: ARD / MDR
Chiara Schoras und Sebastian Ströbel
Von 2009 bis 2011 spielten Chiara Schoras und der heutige "Bergretter" Sebastian Ströbel die Hauptrollen in der RTL-Krimiserie "Countdown - Die Jagd beginnt".  Fotoquelle: Andreas Rentz/Getty Images

Nach zwei Jahren Pause kehrt Chiara Schoras als Kommissarin Sonja Schwarz in neuen Folgen der ARD-Reihe "Der Bozen-Krimi" zurück. Am 12. und 19. März zeigt Das Erste jeweils um 20.15 Uhr die Episoden "Teuflische Strafe" und "Rebenblut". Trotz der Erfahrung mit ihrer taffen Figur, die sie nun bereits seit 2015 verkörpert, sei es für sie "tatsächlich herausfordernd" die Kommissarin zu spielen, sagte Schoras im Interview mit der Agentur teleschau. Sie müsse sich jedes Mal wieder in die Figur "reinfuchsen". Auch die Abgeklärtheit von Sonja Schwarz sei ungewöhnlich: "Von ihr erfährt man auch gar nicht so sehr, wie es wirklich innerlich in ihr aussieht."

Darin liegt durchaus eine Gemeinsamkeit zwischen der Figur und ihrer Darstellerin: Schoras hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist jedoch eine frühere Beziehung zu einem prominenten Fernsehmoderator: Während der Dreharbeiten zum deutsch-australischen Fernsehfilm "Die Millennium-Katastrophe – Computer-Crash 2000" lernte sie den damaligen VIVA-Moderator Nilz Bokelberg kennen. Aus der Beziehung ging ihre gemeinsame Tochter Anaïs hervor, die 2001 geboren wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren Schoras und Bokelberg bereits getrennt. Das Verhältnis blieb jedoch freundschaftlich. "Wir sind beste Freunde geblieben", sagte die Schauspielerin 2017 in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte".

Chiara Schoras wuchs zweisprachig auf

Als sie Bokelberg kennenlernte, hatte Schoras sich bereits einen Namen als Schauspielerin gemacht: In Elmshorn in Schleswig-Holstein geboren, wuchs sie mit ihrer italienischen Mutter und ihrem deutschen Vater zweisprachig auf und verbrachte Teile ihrer Kindheit sowohl in Deutschland als auch in Italien. Schon früh kam sie mit darstellenden Künsten in Kontakt. Mit drei Jahren begann sie Ballettunterricht, mit 14 spielte sie erstmals in einem Theaterstück. Zwei Jahre später gründete sie ihre erste Band.

Nach dem Schulabschluss studierte sie Schauspiel, Tanz und Gesang am Centro di Danza Balletto di Roma in Rom. In dieser Zeit lebte auch ihre Mutter wieder in Italien, nachdem sie in den 1980er-Jahren nach Umbrien zurückgekehrt war. Schoras hat sieben Halbgeschwister. Noch während ihrer Ausbildung erhielt sie erste Theaterrollen. 1995 stand sie erstmals für einen italienischen Kinofilm vor der Kamera. Ein Jahr später folgte eine durchgehende Rolle in der SAT.1-Serie "Alphateam – Die Lebensretter im OP". Dort spielte sie 60 Folgen lang die Lernschwester Katja Burdenski. Von 1997 bis 1998 war sie als Countryhotelarbeiterin Katja Harms in der ZDF-Serie "girl friends – Freundschaft mit Herz" zu sehen.

Schoras ist "seit ein paar Jahren wieder glücklich vergeben"

Ein wichtiger Karriereschritt war anschließend der Kinofilm "Vaya con Dios" aus dem Jahr 2002. Für ihre Beteiligung an der Produktion erhielt sie den Bayerischen Filmpreis und sang auch den Titelsong. Im Laufe der folgenden Jahre war Schoras mehrfach im "Tatort" zu sehen. Außerdem spielte sie in zwei Staffeln der Serie "Countdown – Die Jagd beginnt" an der Seite von Sebastian Ströbel, der heute vor allem durch die ZDF-Serie "Die Bergretter" bekannt ist. Auch im Kino übernahm sie Rollen, etwa als Margarete Tilney in den Romanverfilmungen "Rubinrot" und "Saphirblau". Zu ihren jüngeren Projekten gehörten der Film "Horst Lichter – Keine Zeit für Arschlöcher", in dem sie die Ehefrau von Horst Lichter verkörperte, sowie die ARD-Produktion "Oskar, das Schlitzohr" und "Fanny Supergirl" mit Dieter Hallervorden.

Während sie auf dem Bildschirm in den letzten Jahren stets präsent war, machte sie sich in der Öffentlichkeit eher rar und hielt ihr Privatleben unter Verschluss. In "Bunte"-Interview erklärte sie: "Ich verliebe mich sehr gern und hatte auch immer Beziehungen zu ganz tollen Männern, mit denen allen ich noch befreundet bin." Ob sie aktuell in einer Beziehung lebt, ist nicht bekannt. 2022 sagte sie ebenfalls gegenüber "Bunte": "Ich bin seit ein paar Jahren wieder glücklich vergeben." Weitere Details nannte sie nicht.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

